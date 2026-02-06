Военные выступают в школах перед детьми – это нужно и правильно, и это огромный плюс, который мы получили от СВО. Но в той же школе ученик может оскорбить учителя, высмеяв его маленькую зарплату, – и ему ничего не будет.10 комментариев
Новосибирцев отдали под суд за взлом агрегатора такси
Разработавших схему с фиктивными заказами и подменой координат в агрегаторе такси двух жителей Новосибирска отдали под суд, расследование дела в отношении них завершено, сообщили в региональном ГУ МВД.
Злоумышленники 1995 и 1996 годов рождения действовали независимо друг от друга в течение года, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».
Они использовали для своих целей вредоносное программное обеспечение.
Фигуранты регистрировали профили водителей на посторонних людей и имитировали выполнение заказов. Благодаря подмене геопозиции система начисляла им деньги за поездки в зонах с повышенными тарифами.
Следователи выявили более 100 эпизодов преступной деятельности с общим ущербом свыше 2,6 млн рублей. Материалы переданы в районные суды города для рассмотрения по существу.
О задержании подозреваемых сообщалось еще в феврале 2025 года, по данным полиции, они обходили систему защиты агрегатора, создавая фиктивные аккаунты.