Мошенники в Новосибирске на имитации поездок на такси заработали 3,5 млн рублей

Tекст: Алексей Дегтярев

С января 2023-го по ноябрь 2024 года злоумышленники использовали специальное интернет-приложение для обхода системы защиты агрегатора, уточнила она в своем Telegram-канале.

Они скупали данные водительских удостоверений в мессенджерах, им удалось зарегистрировать более 50 фальшивых аккаунтов. Создавая фиктивные заказы, они подменяли GPS-координаты, что позволяло передавать ложную информацию о выполненных поездках агрегатору. В результате они получали выплаты за якобы выполненные рейсы.

Злоумышленников задержали, в ходе обысков изъяты 23 смартфона, ноутбуки и сим-карты. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Фигурантам избрана мера пресечения с запретом на определенные действия. Проводятся мероприятия для установления всех эпизодов и возможных соучастников преступления.

Ранее в Липецкой области полицейские пресекли незаконную деятельность цеха по производству фальсифицированного алкоголя, изъяв более 4,5 тыс. немаркированных бутылок и оборудование для их производства.