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Мошенники в Новосибирске на имитации поездок на такси заработали 3,5 млн рублей
Полицейские задержали двух жителей Новосибирска, подозреваемых в хищениях с помощью приложения такси, они обходили систему защиты агрегатора, создавая фиктивные аккаунты, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
С января 2023-го по ноябрь 2024 года злоумышленники использовали специальное интернет-приложение для обхода системы защиты агрегатора, уточнила она в своем Telegram-канале.
Они скупали данные водительских удостоверений в мессенджерах, им удалось зарегистрировать более 50 фальшивых аккаунтов. Создавая фиктивные заказы, они подменяли GPS-координаты, что позволяло передавать ложную информацию о выполненных поездках агрегатору. В результате они получали выплаты за якобы выполненные рейсы.
Злоумышленников задержали, в ходе обысков изъяты 23 смартфона, ноутбуки и сим-карты. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
Фигурантам избрана мера пресечения с запретом на определенные действия. Проводятся мероприятия для установления всех эпизодов и возможных соучастников преступления.
Ранее в Липецкой области полицейские пресекли незаконную деятельность цеха по производству фальсифицированного алкоголя, изъяв более 4,5 тыс. немаркированных бутылок и оборудование для их производства.