Мишустин назвал общие ценности основой единства народов России

Мишустин: Общие ценности – основа единства народов России

Tекст: Валерия Городецкая

Он отметил, что 2026 год по решению президента объявлен Годом единства народов России, передает ТАСС. «Мы веками живем вместе – дополняя сильные качества друг друга», – сказал Мишустин.

Премьер-министр подчеркнул, что главным объединяющим началом остаются общие ценности и желание совместно двигаться вперед ради процветания России. «Делать все необходимое для процветания России», – добавил Мишустин.

Он особо выделил роль единого государственного русского языка как основы взаимопонимания. При этом, по словам премьера, власти всегда с уважением относятся к традициям, культуре и вере каждого народа многонациональной страны.

Мишустин также напомнил слова президента о непобедимом единстве народов России, отметив, что именно оно лежит в основе достижений страны и ее побед в различных сферах.

Напомним, президент Владимир Путин объявил 2026-й Годом единства народов России.

Эксперты в беседе с газетой ВЗГЛЯД раскрыли смысл Года единства народов России.