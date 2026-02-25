У меня среди читателей есть немало тех, кто переводит деньги на помощь военным втайне от родных. Есть друзья, которые даже лайки не ставят под моими текстами о помощи военным и мирным, и просят не говорить другим, что помогают. «Меня не поймут».3 комментария
Мишустин назвал общие ценности основой единства народов России
Россияне объединены общими ценностями и стремлением развивать страну, заявил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая с отчетом в Госдуме.
Он отметил, что 2026 год по решению президента объявлен Годом единства народов России, передает ТАСС. «Мы веками живем вместе – дополняя сильные качества друг друга», – сказал Мишустин.
Премьер-министр подчеркнул, что главным объединяющим началом остаются общие ценности и желание совместно двигаться вперед ради процветания России. «Делать все необходимое для процветания России», – добавил Мишустин.
Он особо выделил роль единого государственного русского языка как основы взаимопонимания. При этом, по словам премьера, власти всегда с уважением относятся к традициям, культуре и вере каждого народа многонациональной страны.
Мишустин также напомнил слова президента о непобедимом единстве народов России, отметив, что именно оно лежит в основе достижений страны и ее побед в различных сферах.
Напомним, президент Владимир Путин объявил 2026-й Годом единства народов России.
