Трамп пообещал заменить налоги пошлинами

Трамп пообещал заменить подоходный налог таможенными пошлинами в США
Президент США Дональд Трамп заявил о намерении сделать таможенные пошлины основным источником доходов бюджета вместо подоходного налога, упомянув о значительном снижении налоговой нагрузки, сообщает Axios.
Глава Белого дома в ходе обращения к нации сообщил о намерении переложить финансовое бремя на иностранные государства, пишет Axios.
«Со временем, я верю, тарифы, оплачиваемые зарубежными странами, существенно заменят современную систему подоходного налога, сняв огромное финансовое бремя с людей, которых я люблю», – заявил Трамп.
Однако официальная статистика демонстрирует существенный разрыв между этими источниками поступлений в бюджет. В прошлом финансовом году подоходный налог принес казне около 2,6 трлн долларов, тогда как таможенные сборы составили лишь 195 млрд долларов.
Экономисты скептически оценивают возможность реализации этого плана, отмечая, что повышение ставок не приведет к пропорциональному росту доходов. Эксперты Cato Institute пояснили, что высокие пошлины заставляют потребителей отказываться от импорта, что ограничивает реальную выручку государства.
Высокопоставленные экономические советники Трампа отмечают, что поступления от пошлин со временем будут только сокращаться, если промышленность США начнет замещать импорт отечественным производством.
Ситуация осложняется недавним решением Верховного суда, который отменил часть ранее введенных тарифов. Несмотря на это, Трамп планирует ввести новую глобальную пошлину в размере 15%, используя иные торговые полномочия.
Ранее президент США Дональд Трамп подписал прокламацию о введении сборов на иностранные товары.
Глава Белого дома в октябре прошлого года оценил будущую ежегодную прибыль от торговых ограничений в триллион долларов.
Напомним, Верховный суд США признал введение администрацией Трампа импортных пошлин превышением полномочий. Трамп пообещал заменить отмененные судом меры десятипроцентным глобальным тарифом сроком на 150 дней.
СМИ напоминали о возможности использования для этих целей статьи 122 Закона о торговле.