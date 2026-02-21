На первый взгляд дружба Ротшильда с Марксом выглядит странно, но на второй понимаешь, что иначе и быть не могло. Никак иначе баснословное нагромождение нелепиц и темной псевдонаучной чертовщины, названное «Капиталом», не смогло бы обрести статус мирового Талмуда всей левой профессуры.5 комментариев
В Волгограде после атаки дронов были повреждены четыре дома
Средства противовоздушной обороны отразили атаку беспилотников на Волгоградскую область, повреждены четыре многоквартирных дома, сообщила пресс-служба администрации региона.
Средства противовоздушной обороны успешно отразили атаку беспилотников на территорию Волгоградской области, сообщает ТАСС. По данным региональной администрации, в результате ночной и утренней атаки пострадали оконные блоки в четырех многоквартирных домах на юге Волгограда: по адресам улица Танеева, 6; улица Панферова, 14; улица Саушинская, 7; улица 2-я Штурманская, 9а.
Губернатор Андрей Бочаров заявил: «Сегодня ночью и утром подразделения ПВО Министерства обороны Российской Федерации отразили террористическую атаку беспилотных летательных аппаратов на территорию Волгоградской области. В результате атаки на гражданские объекты юга Волгограда повреждены оконные блоки в четырех многоквартирных домах». Также были зафиксированы падения обломков на одной из производственных площадок города.
По информации властей, пострадавших среди жителей нет, коммунальная и промышленная инфраструктура не получила повреждений. Администрация Волгограда уточнила, что проводится обследование пострадавших домов, а в квартирах замеряют оконные блоки и принимают временные меры для закрытия проемов до начала остекления.
Жителям пострадавших квартир разъясняют порядок получения материальной помощи. Для возможного размещения людей приведен в готовность пункт временного размещения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Росавиация ввела ограничения на полеты в аэропорту Волгограда. Позже аэропорт Волгограда вернулся к штатному режиму работы.