Военкор: После начала СВО Украина лишилась государства и украинцев

Военкор Афанасьев: Запад и киевский режим виноваты в гибели полутора миллионов украинцев

Tекст: Олег Исайченко

«Это абсолютно бездумная трата человеческих ресурсов украинским политическим и военным руководством. Украина как государство, которое мы знали в период с её создания Лениным и вплоть до начала специальной военной операции, она завершает своё существование», – указал Андрей Афанасьев, военкор, ведущий телеканала «Спас», оценивая последствия для страны ее участие в конфликте против России.

Эксперт полагает, что ход СВО с таким количеством боевых потерь приведет к осознанию Западом невыгодности поддержки проекта «Украина». А без внешней подпитки система украинской власти не сможет существовать в нынешнем виде. «Самой Украины как государства по сути уже нет. Она уничтожена экономически, политически и является военной корпорацией с конкретным подрядом – противостояние с Россией. Как только заказчики и бенефициары этих процессов поймут, что дальнейшее финансирование нецелесообразно, она развалится. И ход СВО этому способствует», – говорит журналист.

С политической точки зрения, по его мнению, промежуточный итог СВО подтверждает, что одна из главных задач режима, пришедшего к власти на Украине в результате незаконного переворота, – это геноцид восточнославянских народов. «Трагедия происходит под контролем западных спецслужб и транснациональных финансовых групп. Они же поддерживают агрессию против Донбасса и принудительную мобилизацию украинского населения», – отметил эксперт.

По его словам, сегодня «Украина, оторвавшаяся от большого тела России, окончательно сошедшая с ума и умирающая на наших глазах». И чем быстрее люди на Украине поймут, что ими руководят «мясники, которые просто их убивают об нас», тем лучше для них самих и для России.

«Нужно выбить у них из рук это оружие, освободить оставшуюся нормальную часть украинского общества. Отделить и спасти русских, задурманенных или терпящих то, что сейчас там происходит, от тех, кого уже спасти нельзя», – резюмировал Афанасьев.

С начала СВО потери украинских войск превысили 1,5 млн человек – об этом в интервью газете «Красная звезда» сообщил Сергей Рудской, начальник Главного оперативного управления Генштаба Минобороны России. По его словам, Украина значительно утратила возможность восполнять свои группировки за счет принудительной мобилизации.

«Количество ежемесячно мобилизуемых в среднем уменьшилось почти в два раза. Формируется устойчивая тенденция к снижению численности украинской армии и, как следствие, к ограничению возможностей ВСУ по сопротивлению группировкам российских войск», – указал он. Что касается техники, то только в 2025 году ВСУ потеряли около 6,7 тыс. танков и бронемашин, а также более 12 тыс. орудий и минометов, отметил генерал.

