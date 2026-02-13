Европейские политики не будут участвовать в создании единой архитектуры европейской безопасности, хотя именно этого ждут их избиратели и именно это объективно нужно сейчас большой Европе, включающей Россию.7 комментариев
В НАСА признали критическую роль Роскосмоса для безопасности МКС
Доставка совместных российско-американских экипажей на Международную космическую станцию гарантирует наиболее защищенный режим эксплуатации МКС, заявил официальный представитель НАСА Джош Финч.
Отправка объединенных экипажей НАСА и Роскосмоса позволяет поддерживать надежность работы орбитального комплекса на предельном уровне, сказал Финч, передает РИА «Новости».
Напомним, в космос стартовал космический корабль Crew Dragon с космонавтом из России Андреем Федяевым.
До этого запуск переносился из-за неподходящих погодных условий.