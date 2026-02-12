  • Новость часаВ России открыто крупнейшее месторождение дефицитного минерала
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Турцию должен возглавить другой Эрдоган
    Актер Смолянинов объявлен в международный розыск
    США готовы вернуть ядерное оружие на бомбардировщики B-52
    Мерц разозлил немцев требованием перестать лениться
    Эксперт: Украина могла ударить по волгоградской Котлубани ракетой ОТРК «Гром-2»
    Город Ухта в Коми атаковали украинские беспилотники
    Китай начал покупать у США венесуэльскую нефть
    Жители стран НАТО признали США ненадежным партнером
    Путин поручил переименовать среднее профессиональное образование
    Мнения
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Переход дипломатии к военным аргументам – последний звонок для врага

    Можно констатировать, что Киев с Европой почти добились своего, а Вашингтон получил от Москвы последнее предупреждение, которое прозвучало в исполнении российского министра иностранных дел.

    0 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев «Файлы Эпштейна» открыли обыкновенный фашизм

    Сдается мне, что вот это публичное насаживание свиной головы Эпштейна на кол – скорей дымовая завеса от того, что в реальности происходит сейчас в некоей группе «влиятельных лиц».

    9 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Четыре условия устойчивого мира на Украине

    Ни сегодня, ни завтра, ни через несколько месяцев никакого устойчивого мирного соглашения подписано не будет. Разве что на фронте или в украинском тылу произойдет такое событие, которое заставит руководство киевского режима (очевидно, не Зеленского) резко протрезветь и принять тяжелые условия.

    16 комментариев
    12 февраля 2026, 14:15 • Новости дня

    Польшу обеспокоила инициатива Макрона по диалогу с Россией

    Monde: Польшу обеспокоила инициатива Макрона по диалогу с Россией

    Tекст: Валерия Городецкая

    Польша выразила обеспокоенность инициативой президента Франции Эммануэля Макрона по возобновлению диалога с Россией, пишет Monde.

    В статье Monde отмечается, что в Польше шаги французского лидера вызывают тревогу, так как страна граничит с Украиной и считает вопрос диалога затрагивающим ее безопасность, передает РИА «Новости».

    По мнению польских властей, время для обсуждения с президентом России Владимиром Путиным еще не наступило. При этом они не выступают открыто против шагов Макрона.

    «Мы не будем критиковать инициативы Эммануэля Макрона, но наша позиция заключается в том, что надо подождать. И ничто не гарантирует, что это ускорит достижение мира на Украине», – заявил изданию польский дипломатический источник.

    Напомним, Макрон заявил, что Франция возобновила технические контакты с Россией для выработки общеевропейского подхода к диалогу.

    Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что Макрону при желании нужно просто позвонить Путину, а не готовить шоу.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Макрон якобы стремится к диалогу с Россией, однако за этим скрывается попытка вмешаться в переговоры по Украине.

    Газета ВЗГЛЯД выясняла, почему именно французский лидер активнее других высказывается о возобновлении диалога с Россией и стоит ли доверять ему.

    12 февраля 2026, 12:41 • Новости дня
    Шутивший про «бургер с русскими младенцами» украинский блогер снялся в российском фильме
    Шутивший про «бургер с русскими младенцами» украинский блогер снялся в российском фильме
    @ zubarefff

    Tекст: Вера Басилая

    В российском фильме «Скуф» главную роль получил украинский блогер Александр Зубарев, ранее прославившийся скандальными высказываниями о России и русских.

    Тизер российской комедии «Скуф» с Александром Зубаревым в главной роли был опубликован 10 февраля 2026 года, передает Life.ru.

    Зубарев известен эпатажными стримами и высказываниями, среди которых его шутка о «бургере с русскими младенцами» вызвала бурную критику российских пользователей. Эта ситуация совпала с русофобским флешмобом на Украине, когда в киевском ресторане гости делили торт в форме младенца на российском триколоре, а в меню некоторых заведений появились провокационные блюда.

    На обвинения в адрес своих высказываний Зубарев ответил, что это «был просто юмор». Однако подписчики не раз отмечали другие спорные заявления стримера, например, его слова в мае 2023 года перед атакой ВСУ на Шебекино: «Пусть у вас все получится, ребята».

    Несмотря на украинское гражданство и связи с украинскими блогерами, в российской тусовке комиков и стримеров Зубарев занял заметное место. Его популярность в соцсетях достигает 8,5 млн подписчиков в TikTok и почти 1,5 млн в Telegram.

    Фильм «Скуф» снят кинокомпаниями SoFilm и Papini Prod. Режиссером и сопродюсером выступил Алексей Степанов, а название фильма принадлежит российскому ООО «София». В съемках приняли участие комики и блогеры, связанные с известными российскими и казахстанскими артистами. Авторы фильма не стали учитывать скандальное прошлое Зубарева при выборе его на главную роль.

    Ранее комику Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет.

    После запрета на въезд Сабуров выразил признательность России, подчеркнув, что именно здесь состоялся как артист и обрел многотысячную аудиторию.

    Сабуров поручил своим юристам разобраться с ситуацией по поводу запрета на въезд в Россию.

    Комментарии (24)
    11 февраля 2026, 20:59 • Новости дня
    Навроцкий заявил о готовности к переговорам с Путиным ради интересов страны

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Польши Кароль Навроцкий подчеркнул, что готов вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным, если это будет соответствовать польским национальным интересам.

    Президент Польши Кароль Навроцкий вновь сообщил о готовности сесть за стол переговоров с российским президентом Владимиром Путиным, если этого потребуют интересы Польши, передает ТАСС.

    Он напомнил: «Во время предвыборной кампании меня спросили, сяду ли я за стол переговоров с Владимиром Путиным. Я ответил, что сяду за стол с кем угодно, если этого потребуют интересы Республики Польша». Это заявление прозвучало на заседании Совета национальной безопасности, трансляцию вел телеканал TVP Info.

    Навроцкий отметил, что его позиция связана с возможным участием лидеров России и Белоруссии в создаваемом по инициативе Дональда Трампа Совете мира. При этом президент Польши уточнил, что не спешит к переговорам с Путиным, поскольку находится в розыске МВД России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент Франции Эммануэль Макрон также выразил желание восстановить контакты с Москвой.

    При этом, до этого тот же Навроцкий отменил встречу с премьером Венгрии Виктором Орбаном из-за его визита в Москву и переговоров с Владимиром Путиным.

    А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила о фактах участия польских властей в отправке еврейских граждан в концлагеря и связях с Третьим рейхом в свете обвинений Навроцкого в адрес СССР по Холокосту.

    Комментарии (14)
    12 февраля 2026, 14:44 • Видео
    В «досье Эпштейна» нашли нового важного фигуранта

    Представители обеих партий в Конгрессе США потребовали от президента Дональда Трампа отправить в отставку министра торговли Говарда Лютника. Причина – его фамилия найдена в так называемых файлах Эпштейна. Однако с Лютником все не так просто.

    Комментарии (0)
    11 февраля 2026, 19:30 • Новости дня
    Украина лишила место Переяславской рады статуса памятника истории

    Украина исключила место Переяславской рады из реестра памятников истории

    Украина лишила место Переяславской рады статуса памятника истории
    @ Public domain

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Место проведения Переяславской рады утратило статус памятника национального значения на Украине по решению правительства, опубликованному на сайте Минкульта страны.

    Место проведения Переяславской рады в Переяславе статуса памятника истории национального значения было принято украинским Кабмином, передает ТАСС. Сообщается, что объект исключен из государственного реестра недвижимых памятников Украины, согласно информации Министерства культуры страны.

    В заявлении ведомства уточняется, что памятник находился в городе Переяслав Киевской области. До этого, в 2022 году, власти Украины уже снесли монумент «Навеки вместе с Россией», установленный в честь 300-летия Переяславской рады.

    Переяславская рада состоялась в январе 1654 года и стала событием, ознаменовавшим объединение территории Войска Запорожского с Русским царством под руководством гетмана Богдана Хмельницкого. Несколько лет назад Верховная рада приняла решение сократить название города Переяслав-Хмельницкий, объяснив это необходимостью пересмотра исторических трактовок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в захваченном сторонниками так называемой ПЦУ Успенском соборе на Волыни собираются уничтожить историческое изображение Николая II.

    Ранее на Украине предложили снести памятник Игорю Курчатову в Николаевской области. А на сайте «Социально активный гражданин» появилась петиция с требованием заменить памятник Александру Пушкину в Одессе на бюст президента США Дональда Трампа.

    Напомним, только в Киеве с сентября 2024 года были изменены названия более 50 улиц и площадей, при этом исчезли упоминания многих российских деятелей.

    Комментарии (11)
    12 февраля 2026, 13:02 • Новости дня
    Эксперт: Украина могла ударить по волгоградской Котлубани ракетой ОТРК «Гром-2»

    Военный эксперт Кнутов: Украина могла ударить по волгоградской Котлубани ракетой ОТРК «Гром-2»

    Эксперт: Украина могла ударить по волгоградской Котлубани ракетой ОТРК «Гром-2»
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Украинское руководство работает стереотипно. Противник нанес удар по Волгоградской области с единственной целью – обострить ситуацию для срыва переговоров. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал военный эксперт Юрий Кнутов. Он допустил, что речь может идти о модернизированном ОТРК «Гром-2», запущенном из Харьковской области.

    «Так как российские военные системно демонстрируют умение противодействовать атакам дронов, противник, судя по всему, для эффекта неожиданности решил сделать ставку именно на ракетный удар в Волгоградской области», – предположил военный эксперт Юрий Кнутов.  Собеседник допустил, что ракеты были запущены из Харьковской области. Речь может идти о модернизированном ОТРК «Гром-2».

    «Возможно, где-нибудь в подземных цехах на Украине наладили производство этих ракет, доработали их дальность», – рассуждает эксперт. Он уточнил, что удару однозначно предшествовал сбор разведданных.

    «Не обошлось без западных спутников. Может быть, противник использовал и какую-то агентурную сеть. Зная, что объект, выбранный в качестве цели, имеет систему противовоздушной обороны, преимущественно ориентированную на беспилотную опасность, было принято решение нанести удар», – детализировал аналитик.

    Эксперт назвал действия украинской стороны «провокацией и эскалацией». «Киев не хочет подписывать какие-либо мирные соглашения. Удар по Волгоградской области был нанесен с единственной целью – обострить ситуацию для срыва переговоров», – предположил аналитик, добавив, что украинские власти работают стереотипно.

    «Ответ ВС России не заставит себя ждать. Военные вычислят предприятия, где собираются ракеты, в том числе «Гром-2», «Нептун», и нанесут удар. Так мы сделали в свое время с «Южмашем», а также с заводом по производству «Фламинго», – отметил спикер. Кроме того, продолжил эксперт, нужно создать рубеж противовоздушной обороны разного класса и назначения, который бы проходил от Черного до Балтийского моря.

    Ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил об отражении ракетной атаки на регион. В результате падения обломков на территории объекта Минобороны около поселка Котлубань произошло возгорание. Жителей населенного пункта эвакуируют.

    «В целях обеспечения безопасности гражданского населения от угрозы детонации во время пожаротушения объявлена и ведется эвакуация населения близлежащего населенного пункта Котлубань», – приводит заявление Бочарова пресс-служба администрации Волгоградской области.

    Напомним, в ночь на 11 февраля регион подвергся атаке беспилотников. В Волжском была повреждена квартира в жилом доме, на территорию детского сада упал БПЛА. Кроме того, возник пожар на территории завода на юге Волгограда. По предварительным данным, никто не пострадал. Минобороны в среду отчиталось об уничтожении 49 дронов над Волгоградской областью за ночь.

    В ночь на четверг российские военные перехватили и уничтожили 106 украинских беспилотников над 13 регионами. Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов сообщил об атаке беспилотников ВСУ на город Мичуринск, в результате чего ранены два человека, повреждены здания.

    Напомним, Украина неоднократно атаковала российские регионы с помощью дальнобойных ракет, в том числе западного производства. Удары преимущественно наносились по целям в Курской и Брянской областях. Но в декабре 2024 года атаке подверглась Ростовская область: с территории Украины были запущены ракеты ATACMS и Storm Shadow.

    Против них силы ПВО применили С-400, «Бук-М3» и зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь». С их помощью зенитчики сбили шесть ракет ATACMS и три Storm Shadow, еще одну удалось отклонить от объекта атаки, передавало издание РБК со ссылкой на Минобороны. В том же месяце противник атаковал аэродром в Таганроге шестью ракетами ATACMS.

    В ноябре 2025 года с территории Украины были выпущены четыре ракеты ATACMS по городу Воронежу. Все они были сбиты российскими системами ПВО С-400 и «Панцирь», приводил сообщение военного ведомства «Интерфакс».

    Комментарии (4)
    11 февраля 2026, 18:02 • Новости дня
    МИД: Западные компании могут вернуться без преференций

    МИД заявил о возможности возврата западных компаний без льгот перед российскими

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Ушедшие с российского рынка западные компании смогут вернуться, но российский бизнес получит преференции и будет в приоритете в экономике страны, отметили в МИД.

    Директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский заявил в интервью РИА «Новости», что западные компании, покинувшие российский рынок, могут вернуться при желании, однако преимуществ у них больше не будет.

    Он подчеркнул: «Преференции будут нашим российским компаниям и тем, кто нас поддерживал и поддерживают, предлагают свои услуги, из дружественных стран, конечно».

    Биричевский пояснил, что российские компании, которые заняли определенные ниши и приносят пользу экономике и потребителям, будут получать приоритет. По его словам, те иностранные фирмы, что ушли, могут уже не вернуться так просто.

    Он уточнил, что речь идет о компаниях как из США, так и из Европы, и не будет делаться различий по странам происхождения. Предпочтение отдадут российским фирмам и бизнесу из дружественных государств.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что американские компании проявляют интерес к возвращению на российский рынок. Он подчеркнул, что Россия готова к возвращению европейских компаний при условии сохранения приоритетов для отечественных производителей и надежных партнеров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, западные бренды не смогут вернуться в Россию на прежних условиях. А премьер Михаил Мишустин перечислил западные компании, рассматривающие возможность возвращения на российский рынок.

    Комментарии (8)
    11 февраля 2026, 18:54 • Новости дня
    Богомолов освобожден от должности и. о. ректора Школы-студии МХАТ
    Богомолов освобожден от должности и. о. ректора Школы-студии МХАТ
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Режиссер Константин Богомолов освобожден от исполнения обязанностей ректора Школы-студии МХАТ по собственному желанию.

    Об этом сообщили в Министерстве культуры России, передает ТАСС.

    «Константин Богомолов освобожден от должности исполняющего обязанности ректора Школы-студии МХАТ по собственному желанию. Решение о назначении врио ректора будет принято в соответствии с установленным порядком», – подчеркнули в ведомстве.

    В январе выпускники Школы-студии МХАТ выступили против назначения Богомолова ректором.

    В среду стало известно, что Богомолов обратился к министру культуры Ольге Любимовой с просьбой освободить его от обязанностей ректора Школы-студии МХАТ.

    Специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой заявил, что у Богомолова были веские основания покинуть пост ректора МХАТ.

    Комментарии (8)
    11 февраля 2026, 17:40 • Новости дня
    Дегтярев: Сменившим гражданство спортсменам нужно запретить въезд в Россию

    Дегтярев заявил о необходимости запретить въезд в РФ сменившим гражданство спортсменам

    Дегтярев: Сменившим гражданство спортсменам нужно запретить въезд в Россию
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр спорта Михаил Дегтярев предложил ужесточить меры в отношении атлетов, отказавшихся от российского гражданства ради участия в зарубежных соревнованиях.

    Министр спорта России Михаил Дегтярев в эфире передачи «Центральный канал» на платформе VK Видео заявил, что спортсменам, сменившим российское спортивное гражданство на иностранное, могут запретить въезд в Россию, передает ТАСС.

    Дегтярев подчеркнул: «Если российский спортсмен отказался от гражданства ради участия в международных соревнованиях, то для него нужно закрыть въезд в страну и лишить всех званий, потому что такие действия – предательство в чистом виде».

    Министр добавил, что спортсменам предоставляются все условия для подготовки в России, включая тренеров и спортивные базы, но если они уезжают и отказываются от гражданства, им должны быть закрыты все возможности пользоваться этими преимуществами.

    Дегтярев заверил, что такие меры будут реализованы, и подчеркнул необходимость лишения таких спортсменов всех спортивных и государственных званий.

    Ранее шахматист Владимир Федосеев был лишен званий гроссмейстера и мастера спорта России после перехода под флаг Словении.

    А депутат Госдумы и олимпийская чемпионка Светлана Журова заявляла, что решение спортсменов о смене гражданства нужно рассматривать индивидуально, с учетом их позиций и возможностей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дегтярев еще в сентябре 2024 года отмечал, что смена гражданства российскими атлетами вызывает вопросы.

    Комментарии (50)
    11 февраля 2026, 17:07 • Новости дня
    Швыдкой объяснил уход Богомолова с поста ректора МХАТ

    Швыдкой: У Богомолова были веские основания покинуть пост ректора МХАТ

    Швыдкой объяснил уход Богомолова с поста ректора МХАТ
    @ Артем Пряхин/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Решение режиссера Константина Богомолова обратиться к министру культуры России с просьбой освободить его от исполнения обязанностей ректора Школы-студии МХАТ связано с вескими основаниями, заявил специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

    Он отметил, что Богомолов является очень умным и талантливым человеком, а если он решился на такой шаг, значит у него были веские на то основания, передает РИА «Новости».

    Швыдкой также процитировал строки из стихотворения Бориса Пастернака: «Но пораженья от победы ты сам не должен отличать». Он выразил уверенность, что у Богомолова впереди хорошее будущее.

    Напомним, Богомолов отказался от должности ректора Школы-студии МХАТ.

    Ранее выпускники Школы-студии МХАТ выступили против назначения Богомолова ректором.

    Комментарии (2)
    12 февраля 2026, 08:45 • Новости дня
    Отмечен рост заявок от граждан западных стран на переезд в Россию

    Примаков сообщил о росте заявок от граждан западных стран на переезд в Россию

    Отмечен рост заявок от граждан западных стран на переезд в Россию
    @ Сергей Шахиджанян/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Рост числа обращений от жителей западных стран, заинтересованных в переселении в Россию и получении гражданства, связан с несогласием с политикой их государств, заявил глава Россотрудничества Евгений Примаков.

    Глава Россотрудничества Евгений Примаков сообщил о заметном увеличении числа заявок от граждан западных стран, желающих переехать в Россию. По его словам, основная причина этого тренда заключается в несогласии людей с политикой их государств, направленной на разрушение семейных институтов и традиционных моральных ценностей, передает РИА «Новости».

    Как отметил глава Россотрудничества, такие обращения стали поступать все чаще в последние годы, что свидетельствует о растущем интересе к России как к стране, где ценятся традиционные устои общества.

    Глава Россотрудничества Евгений Примаков заявил, что в первые три квартала 2025 года почти 22 тыс. граждан воспользовались возможностью вернуться на историческую родину.

    Российский генконсул в Нью-Йорке Алексей Марков отметил, что граждане с Украины, проживающие в США, стали в несколько раз чаще обращаться по госпрограмме переселения в Россию.

    Комментарии (12459)
    12 февраля 2026, 11:21 • Новости дня
    МИД объяснил список требований Каллас к России

    Захарова: ЕС нацелен любыми способами не допустить прекращения конфликта на Украине

    МИД объяснил список требований Каллас к России
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказалась о предложении главы евродипломатии Каи Каллас сформировать список требований ЕС к России для урегулирования конфликта на Украине.

    Захарова заявила: «Намерение высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности подготовить набор условий, как она сказала, к Москве, без которых ЕС не поддержит мир на Украине – вы только вдумайтесь. Вообще-то нормальные люди должны поддерживать мир в любом случае, в качестве основной цели, задачи... Всё это в очередной раз подтверждает нацеленность евробюрократии любыми способами не допустить прекращения конфликта», передает РИА «Новости».

    Захарова подчеркнула, что пока Европейский союз не осознает необходимость устранения первопричин конфликта, его роль в мирном урегулировании невозможно рассматривать. Она отметила, что устранение этих причин является вкладом в долгосрочную стабильность и безопасность Европы, а не уступкой России.

    По словам Захаровой, власти Украины делают ставку на перевооружение и продолжение конфликта, отвергая диалог с Россией. Она напомнила, что в период проведения международных встреч Киев только наращивает ракетно-дроновые атаки по гражданским объектам на территории России, включая жилые дома, медучреждения и церкви.

    Представитель МИД РФ также заявила, что Москва открыта для равноправного диалога со всеми, кто способен внести конструктивный вклад в поиск дипломатического решения конфликта. Позиция России по вопросу урегулирования и роли Европы в этом процессе остается неизменной и была не раз озвучена руководством страны на самом высоком уровне.

    В четверг глава европейской дипломатии Кая Каллас выразила мнение, что организация выборов на Украине невозможна из-за продолжающейся спецоперации и внешней угрозы.

    Ранее британский аналитик Александр Меркурис сообщил, что Каллас намеренно выдвигает невыполнимые требования к Москве, чтобы исключить любую возможность мирного урегулирования конфликта.

    Каллас также заявляла, что обнародует список требований к России по урегулированию конфликта на Украине.

    Комментарии (4)
    11 февраля 2026, 15:59 • Новости дня
    Французский политик заявил о планах США по устранению Зеленского от власти

    Французский политик Филиппо заявил о планах Трампа отстранить Зеленского от власти

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Лидер французской партии «Патриоты» считает, что Вашингтон стремится лишить Зеленского власти, чтобы ускорить мирные переговоры с Россией.

    Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо считает, что Дональд Трамп намерен отстранить Владимира Зеленского от управления Украиной, пишет ТАСС. Такое мнение политик высказал после публикации Financial Times о давлении США на Киев с целью организации президентских выборов и референдума по мирным договоренностям с Россией.

    В соцсетях Филиппо назвал это катастрофой для Зеленского, подчеркнув, что украинский лидер удерживает власть уже два года без выборов. Политик также заявил: «Трамп хочет избавиться от Зеленского – препятствия для мира? Определенно похоже, что это так!»

    По информации Financial Times, оба голосования могут пройти до 15 мая. Издание сообщает, что администрация США настаивает на ускорении процесса для завершения украинского конфликта уже весной. Также отмечается, что Зеленский может объявить о проведении референдума и выборов 24 февраля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее глава МИД Сергей Лавров отверг возможность мира на условиях Европы и Владимира Зеленского.

    Он также отметил, что европейские политики вместе с Владимиром Зеленским стремятся запутать американских переговорщиков, используя внутренние разногласия в США.

    Планы Владимира Зеленского по проведению выборов на Украине остаются неясными, официальных заявлений по этому поводу пока нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.


    Комментарии (37)
    12 февраля 2026, 05:14 • Новости дня
    Макрон заявил о необратимом конце эпохи дешевой энергии из России
    Макрон заявил о необратимом конце эпохи дешевой энергии из России
    @ Alexis Sciard/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Европейские государства навсегда утратили доступ к бюджетным российским энергоресурсам, возврат к прежней экономической модели невозможен, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

    Ситуация на рынке изменилась безвозвратно, сказал Макрон, передает РИА «Новости».

    «Эпоха дешевой российской энергии прекратилась в 2022 году. И пути назад нет», – добавил политик.

    Макрон также указал на завершение времени, когда Китай выступал ключевым экспортным рынком для государств Евросоюза. По его словам, Германия впервые зафиксировала дефицит торгового баланса с КНР. Это событие наглядно демонстрирует глобальные сдвиги в экономике региона.

    Также он указал на давление Вашингтона через введение торговых пошлин.

    Ранее Макрон заявлял, что ЕС поменяла зависимость от России на зависимость от США в энергетической сфере.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что новые европейские ограничения могут усилить позиции российского СПГ на мировом рынке.

    Комментарии (6)
    11 февраля 2026, 18:40 • Новости дня
    Сербия отказалась по требованию Запада запрещать российские СМИ

    Власти Сербии отказались выполнить требование Запада и запретить российские СМИ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Руководство Сербии заявило о сохранении работы российских СМИ в стране, несмотря на рекомендации ЕС закрыть их для ускорения евроинтеграции.

    Министр информации и телекоммуникаций Сербии Борис Братина заявил РИА «Новости», что власти страны не намерены запрещать работу российских СМИ по требованию западных государств. По его словам, Европейский союз уже закрывал иностранные СМИ на своей территории, однако в Сербии гордятся свободой медиа и считают важным предоставлять зрителям доступ к программам со всего мира.

    Братина подчеркнул, что он лично хотел бы видеть в медиапространстве Сербии не только российские, но и африканские и латиноамериканские телеканалы. Министр отметил, что в Британии за обычный твит можно попасть в тюрьму, а ситуация со свободой слова в Европе остается сложной.

    Ранее Белграду рекомендовали прекратить вещание СМИ из России для успешного продолжения диалога о присоединении к Европейскому союзу. Однако в Сербии продолжают работать представительства российских информационных агентств, а также телеканалов ВГТРК и НТВ, в стране ведут вещание RT и радиостанции Sputnik.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, давление на Сербию по вопросу организации антироссийских санкций со стороны ЕС будет усиливаться.

    Комментарии (2)
    11 февраля 2026, 21:34 • Новости дня
    Путин поручил продумать льготы по погашению ипотеки при рождении четвертого ребенка

    Путин поручил продумать льготы по ипотеке для семей с четырьмя детьми

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть возможность предоставления семьям, имеющим детей, дополнительных мер поддержки при погашении ипотеки после рождения четвертого ребенка.

    В перечне поручений на сайте Кремля говорится о необходимости рассмотреть меры по полному или частичному погашению государством обязательств гражданина по ипотечному жилищному кредиту или займу в размере не более 450 тыс. рублей при рождении четвертого и последующих детей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России поручил создать мобильное приложение «Госуслуги. Семья», а также внести поправки в законодательство для продвижения семейных ценностей в рекламе. Кроме того, Путин поручил организовать с 2026 года статистические наблюдения за репродуктивными планами граждан.


    Комментарии (9)
    11 февраля 2026, 21:04 • Новости дня
    У Мизулиной заработал WhatsApp

    Мизулина рассказала о возобновлении работы WhatsApp в России

    У Мизулиной заработал WhatsApp
    @ Silas Stein/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина рассказала, что у нее неожиданно снова заработал мессенджер WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской в России).

    «У меня почему-то начал работать WhatsApp», – написала Мизулина в своем Telegram-канале.

    Ранее домен WhatsApp исчез из записей DNS-серверов российского сегмента интернета, передает Ura.ru. Это значит, что пользователи из России больше не могут напрямую зайти в веб-версию мессенджера.

    Кроме того, адрес WhatsApp удалили из Национальной системы доменных имен (НСДИ) – инфраструктуры, созданной для обеспечения работы российских доменов даже при сбоях глобального интернета. Система была введена после принятия закона о «суверенном Рунете» в 2019 году.

    Ранее эксперт РОЦИТ, руководитель проекта «Технологии» Российской газеты, автор канала «Токсичная цифра» Олег Капранов заявил о завершении эры доминирования WhatsApp в России.

    Комментарии (3)
    Главное
    Замглавы МИД: Россия готова к жесткому торгу в переговорах с США по Украине
    Рютте пообещал ответ НАТО в случае блокировки Россией Сувалкского коридора
    В Индии начались протесты фермеров против торгового соглашения с США
    В Швейцарии решили провести референдум о потолке численности населения
    В России открыто крупнейшее месторождение дефицитного минерала
    Среди шести убитых во Флориде оказались выходцы из России и Украины
    Шутивший про «бургер с русскими младенцами» украинец снялся в российском фильме

    Россия завершает перезагрузку автомобильных заводов

    Два последних из 13 заводов, оставленных западными автоконцернами в 2022 году, возобновят работу в 2026 году. Об этом заявил Минпромторг. На этом закончится многолетняя эпопея с перезагрузкой пустующих мощностей. На обеих площадках будут выпускать автомобили под российскими брендами. Однако внутри будет скрываться китайская начинка. Таково будущее отечественного автопрома. Подробности

    Перейти в раздел

    Турцию должен возглавить другой Эрдоган

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выбрал себе преемника, утверждают СМИ США и самой Турции. В полном соответствии с султанскими традициями власть перейдет от отца к сыну – Билалу Эрдогану, который внешне похож на Ленина, а изнутри – на американца. Все получится, если не помешают враги. Но врагов у Эрдоганов много. Подробности

    Перейти в раздел

    Как становится лучше истребитель Су-57

    Новая партия самолетов пятого поколения Су-57, только что поступившая в войска, существенно отличается от машин предыдущих выпусков. Какие именно новые боевые системы установлены на переданных образцах и какие дополнительные возможности они предоставляют для ВКС? Подробности

    Перейти в раздел

    Европа надорвалась в попытке превзойти США по тратам на Зеленского

    Еще год назад эксперты в России и на Западе полагали, что Европа не сумеет восполнить вакуум в украинском бюджете после отказа США от финансовой поддержки Киева. Тем не менее свежее исследование Кильского института мировой экономики говорит об обратном: благодаря помощи Европы Украина якобы не ощутила сокращения поддержки со стороны США. Насколько корректны эти данные? Подробности

    Перейти в раздел

    Киев испугался последствий покушения на генерала Алексеева

    В Москве совершено покушение на замначальника ГРУ Владимира Алексеева. Генерал-лейтенант получил несколько огнестрельных ранений, выжил и находится в тяжелом состоянии. На Украине, где ранее неоднократно брали на себя ответственность за подобные преступления, неофициально говорят о некой «третьей стороне». Однако, как полагают эксперты, за этим нападением в любом случае стоят те, кто намерен сорвать переговорный процесс. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • В «досье Эпштейна» нашли нового важного фигуранта

      Представители обеих партий в Конгрессе США потребовали от президента Дональда Трампа отправить в отставку министра торговли Говарда Лютника. Причина – его фамилия найдена в так называемых файлах Эпштейна. Однако с Лютником все не так просто.

    • Россия и ЕС открыли «канал связи»

      Президент Франции Эммануэль Макрон заявил об открытии «технического канала связи» с Россией. Таким образом, Евросоюз нашел замену для главной евродипломатки Каи Каллас.

    • Лавров ужесточил риторику в адрес Трампа

      Глава МИД России Сергей Лавров дал серию интервью, в которых оценил последние действия США. Министр был гораздо более жесток, чем в последние месяцы, когда Москва вполне успешно находила общий язык с командой Дональда Трампа. Что же случилось?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Когда сеять перцы на рассаду в 2026 году по лунному календарю: лучшие дни

      Выращивание рассады перца – процесс, требующий внимания и терпения. Эта культура отличается длительным периодом вегетации и чувствительностью к стрессам при пересадке. Чтобы семена дали дружные всходы, а сеянцы сформировали крепкую корневую систему, многие огородники планируют посев, ориентируясь не только на климатические условия, но и на лунный календарь. Учет фаз Луны помогает выбрать дни, когда жизненные силы растений максимально активны.

    • Когда менять зимнюю резину на летнюю в 2026 году: сроки, штрафы и советы ГИБДД

      В климатических условиях России для безопасной эксплуатации автомобиля обязательным является использование соответствующих шин по сезону – зимних или летних. Какие нормативы для этого устанавливает закон, когда лучше всего менять автомобильную резину и как это делать правильно?

    • ОГЭ 2026: расписание экзаменов, список предметов и минимальные баллы

      Основной государственный экзамен – обязательная форма итоговой аттестации для выпускников девятых классов. По результатам ОГЭ школьники получают аттестат об основном общем образовании, который необходим для продолжения обучения в десятом классе или поступления в колледж. Какие предметы сдают на ОГЭ в 2026 году, как выглядит расписание экзаменов и что разрешено проносить в экзаменационный зал?

    Перейти в раздел

    • Из-за «файлов Эпштейна» под британским премьером зашаталось кресло

      Наибольший политический ущерб от публикаций так называемых файлов Эпштейна – множества документов, касающихся связей покойного педофила и сутенера – понесло на данный момент правительство Великобритании. Ближайший советник премьер-министра страны Морган Максуини уже подал в отставку, и многие уверены, что такой же финал грозит и самому премьеру Киру Стармеру.

    • Трамп: Официант, еще льда!

      Свои притязания на Гренландию президент США Дональд Трамп обосновывает тем, что он просит только «о куске льда, холодном и расположенном в труднодоступном месте». Однако многие подозревают, что этот кусок льда только раззадорит территориальные аппетиты хозяина Белого дома.

    • Немецкие солдаты защищали Гренландию только сутки

      Группа немецких военнослужащих покинула Гренландию столь же внезапно, как и полетела на этот принадлежащий Дании остров. В целом же миссия бундесвера в Гренландии продлилась менее чем двое суток – хотя изначально предполагалось, что она будет длительной. Похоже, что в Берлине испугались даже символического военного присутствия в Гренландии в условиях давления США.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации