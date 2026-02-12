Monde: Польшу обеспокоила инициатива Макрона по диалогу с Россией

Tекст: Валерия Городецкая

В статье Monde отмечается, что в Польше шаги французского лидера вызывают тревогу, так как страна граничит с Украиной и считает вопрос диалога затрагивающим ее безопасность, передает РИА «Новости».

По мнению польских властей, время для обсуждения с президентом России Владимиром Путиным еще не наступило. При этом они не выступают открыто против шагов Макрона.

«Мы не будем критиковать инициативы Эммануэля Макрона, но наша позиция заключается в том, что надо подождать. И ничто не гарантирует, что это ускорит достижение мира на Украине», – заявил изданию польский дипломатический источник.

Напомним, Макрон заявил, что Франция возобновила технические контакты с Россией для выработки общеевропейского подхода к диалогу.

Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что Макрону при желании нужно просто позвонить Путину, а не готовить шоу.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Макрон якобы стремится к диалогу с Россией, однако за этим скрывается попытка вмешаться в переговоры по Украине.

Газета ВЗГЛЯД выясняла, почему именно французский лидер активнее других высказывается о возобновлении диалога с Россией и стоит ли доверять ему.