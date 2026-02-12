Российские авиакомпании начали выполнять вывозные рейсы с Кубы

Tекст: Дарья Григоренко

Перевозчики уточнили, что на эти рейсы смогут попасть только граждане России и других государств, за исключением граждан Республики Куба, передает РИА «Новости».

В сообщении компании говорится: «Для вывоза пассажиров (за исключением граждан Республики Куба), находящихся в настоящее время на Кубе, организованы рейсы: FV6928 Варадеро – Москва – 12, 14, 17, 19, 21 февраля. FV6850 Гавана – Москва – 16 февраля».

Nordwind также подключится к вывозу россиян, отправляя рейсы не только из Варадеро и Гаваны, но и из Ольгина и с острова Кайо-Коко. В пресс-релизе авиакомпании говорится, что с 12 февраля перевозчик будет выполнять исключительно вывозные рейсы на родину для пассажиров, уже находящихся на Кубе.

Согласно онлайн-табло кубинских аэропортов, первые вывозные рейсы запланированы на 12 февраля – именно в этот день из Варадеро должны вылететь самолеты обеих российских авиакомпаний.

Накануне авиакомпания «Россия», входящая в группу «Аэрофлот», с 24 февраля решила отменить все свои рейсы в направлении Кубы.

Напомним, Куба прекратила заправку пассажирских самолетов.

Ранее авиакомпании «Россия» и Nordwind изменили программу своих полетов в аэропорты Кубы из-за сложностей с заправкой топливом.