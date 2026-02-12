В Союзе строителей заявили о росте спроса на новостройки из-за «схемы Долиной»

Tекст: Вера Басилая

Проблемы с мошенниками, возникшие из-за так называемого «эффекта Долиной», оказали позитивное краткосрочное воздействие на рынок первичной недвижимости, передает ТАСС.

Вице-президент Российского союза строителей Максим Федорченко заявил: «Да, это позитивно повлияло в моменте на то, что люди, боясь приобретать на вторичке, покупали на первичном рынке».

Он подчеркнул, что такой эффект не стал решающим фактором, но помог застройщикам в отдельный период.

Федорченко также прокомментировал инициативу депутатов о введении периода охлаждения при продаже квартир на вторичном рынке, назвав ее избыточной. Он отметил, что поддержка рынка новостроек была временной и не определяет общую динамику рынка.

В августе 2024 года певица Лариса Долина стала жертвой телефонных мошенников, которые действовали с территории Украины. По их требованию она продала квартиру, однако в дальнейшем сделка была признана недействительной судом. После рассмотрения дела в нескольких инстанциях Верховный суд РФ оставил право собственности за покупательницей квартиры Полиной Лурье, обязав Долину покинуть квартиру. Передача квартиры Лурье была завершена 19 января 2026 года.

Словосочетание «бабушкина схема» стало победителем в номинации «Экономика и финансы» ежегодной акции «Слово года».

Пенсионеры начали менять «схемы Долиной» после ее поражения в суде.

Юридические факультеты ведущих вузов России планируют включить дело о квартире Долиной в обучающие программы.

