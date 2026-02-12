Турок пожаловался на кошмарную жизнь из-за сходства с Эпштейном

Tекст: Алексей Дегтярёв

Мужчина испытывает серьезные проблемы в повседневной жизни из-за того, что выглядит как Эпштейн, передает РИА «Новости».

По словам Оздемира, прохожие на улицах стали смотреть на него враждебно, превратив его будни в настоящий кошмар.

«Я собирался поехать за границу, но теперь все планы отменились из-за этой ситуации с Эпштейном. Здесь в Турции я хотя бы могу объясниться, если люди принимают меня за этого мерзавца», – сказал мужчина.

Он добавил, что за границей ему могут встретиться люди, которых очень сильно задела история Эпштейна, и эти люди могут даже напасть на него.

Ранее к бывшему французскому министру культуры Жаку Лангу и его супруге приставили охрану из полиции после угроз в соцсетях, связанных с делом Джеффри Эпштейна.