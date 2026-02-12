Ни сегодня, ни завтра, ни через несколько месяцев никакого устойчивого мирного соглашения подписано не будет. Разве что на фронте или в украинском тылу произойдет такое событие, которое заставит руководство киевского режима (очевидно, не Зеленского) резко протрезветь и принять тяжелые условия.5 комментариев
Турок пожаловался на кошмарную жизнь из-за сходства с Эпштейном
Турецкий гражданин Рыфат Оздемир отказался покидать родину, опасаясь нападений разъяренных людей, которые могут перепутать его со скандальным американским финансистом Джеффри Эпштейном.
Мужчина испытывает серьезные проблемы в повседневной жизни из-за того, что выглядит как Эпштейн, передает РИА «Новости».
По словам Оздемира, прохожие на улицах стали смотреть на него враждебно, превратив его будни в настоящий кошмар.
«Я собирался поехать за границу, но теперь все планы отменились из-за этой ситуации с Эпштейном. Здесь в Турции я хотя бы могу объясниться, если люди принимают меня за этого мерзавца», – сказал мужчина.
Он добавил, что за границей ему могут встретиться люди, которых очень сильно задела история Эпштейна, и эти люди могут даже напасть на него.
Ранее к бывшему французскому министру культуры Жаку Лангу и его супруге приставили охрану из полиции после угроз в соцсетях, связанных с делом Джеффри Эпштейна.