Эксперт Фадеев сообщил о росте мошенничества через домашние телефоны

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, злоумышленники начали чаще совершать мошеннические звонки россиянам на стационарные телефоны, сообщает РИА «Новости». Фадеев добавил, что такой интерес к домашним номерам вырос летом 2025 года. Он отметил: «Злоумышленники переключаются на стационарные телефоны... городские телефоны – легкая мишень: в отличие от мобильных, они не защищены на уровне сети, и далеко не у всех из них есть определители номера».

Как отметил эксперт, через стационарный телефон обычно связываются с пожилыми людьми и детьми, которые чаще доверяют звонку с домашнего. При этом абоненты редко используют городской номер для связи и не оставляют его в качестве контактного, что только усиливает доверие к неизвестным звонящим.

Мошенники обычно представляются сотрудниками официальных организаций, требуя срочно продлить договор с оператором, оплатить задолженности за коммунальные услуги или заменить счетчики. Часто они ссылаются на модернизацию линий, бесплатную замену оборудования или переоформление документов для пенсионного фонда и записи в поликлинику.

По словам Фадеева, одна из целей злоумышленников – получить персональные данные и смс-коды для доступа к «Госуслугам» или банковским приложениям. Эксперт напомнил, что нельзя сообщать такие сведения по телефону, а все важные вопросы должны решаться только при личной встрече. Кроме того, договор на домашнюю телефонию бессрочный, и его продлевать не требуется.

