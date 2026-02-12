Ни сегодня, ни завтра, ни через несколько месяцев никакого устойчивого мирного соглашения подписано не будет. Разве что на фронте или в украинском тылу произойдет такое событие, которое заставит руководство киевского режима (очевидно, не Зеленского) резко протрезветь и принять тяжелые условия.5 комментариев
Эксперт Фадеев сообщил о росте мошенничества через домашние телефоны
Злоумышленники стали возвращаться в прошлое и звонить жертве на стационарный телефон: в отличие от мобильных, они не защищены на уровне сети, и далеко не у всех из них есть определители номера, рассказал руководитель направления антифрода «Билайна» Александр Фадеев.
По его словам, злоумышленники начали чаще совершать мошеннические звонки россиянам на стационарные телефоны, сообщает РИА «Новости». Фадеев добавил, что такой интерес к домашним номерам вырос летом 2025 года. Он отметил: «Злоумышленники переключаются на стационарные телефоны... городские телефоны – легкая мишень: в отличие от мобильных, они не защищены на уровне сети, и далеко не у всех из них есть определители номера».
Как отметил эксперт, через стационарный телефон обычно связываются с пожилыми людьми и детьми, которые чаще доверяют звонку с домашнего. При этом абоненты редко используют городской номер для связи и не оставляют его в качестве контактного, что только усиливает доверие к неизвестным звонящим.
Мошенники обычно представляются сотрудниками официальных организаций, требуя срочно продлить договор с оператором, оплатить задолженности за коммунальные услуги или заменить счетчики. Часто они ссылаются на модернизацию линий, бесплатную замену оборудования или переоформление документов для пенсионного фонда и записи в поликлинику.
По словам Фадеева, одна из целей злоумышленников – получить персональные данные и смс-коды для доступа к «Госуслугам» или банковским приложениям. Эксперт напомнил, что нельзя сообщать такие сведения по телефону, а все важные вопросы должны решаться только при личной встрече. Кроме того, договор на домашнюю телефонию бессрочный, и его продлевать не требуется.
