В Петербурге простились с убитым девятилетним мальчиком
Прощание с ребенком, тело которого нашли в Ленобласти, прошло на Южном кладбище в Петербурге в среду.
Мероприятие организовали на площадке перед часовней Святителя Тихона. Участие в траурной церемонии могли принять все желающие, передает РИА «Новости».
Многие граждане пришли не только с цветами, но и с детскими игрушками. Их оставляли у гроба, который был установлен в отдельном шатре.
Один из организаторов пояснил, что семья ребенка приняла решение проститься с ним отдельно. Похороны мальчика пройдут в узком кругу.
Ранее в Петербурге организовали прощания с девятилетним мальчиком, который погиб от рук извращенца.
Ребенок ушел из дома и не вернулся 30 января, несколько дней его искали волонтеры и специалисты поисковых отрядов. Тело нашли в водоеме в Ленобласти. Источник в оперативных службах заявил, что «одним из мотивов убийства могла стать педофилия».
Подозреваемый в убийстве мальчика заявил, что знал жертву до убийства.