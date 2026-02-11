В Петербурге простились с убитым девятилетним мальчиком

Tекст: Алексей Дегтярёв

Мероприятие организовали на площадке перед часовней Святителя Тихона. Участие в траурной церемонии могли принять все желающие, передает РИА «Новости».

Многие граждане пришли не только с цветами, но и с детскими игрушками. Их оставляли у гроба, который был установлен в отдельном шатре.

Один из организаторов пояснил, что семья ребенка приняла решение проститься с ним отдельно. Похороны мальчика пройдут в узком кругу.

Ранее в Петербурге организовали прощания с девятилетним мальчиком, который погиб от рук извращенца.

Ребенок ушел из дома и не вернулся 30 января, несколько дней его искали волонтеры и специалисты поисковых отрядов. Тело нашли в водоеме в Ленобласти. Источник в оперативных службах заявил, что «одним из мотивов убийства могла стать педофилия».

Подозреваемый в убийстве мальчика заявил, что знал жертву до убийства.