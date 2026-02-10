Почему разговоры о том, что российская дипломатия ведет себя «слишком» сдержанно, как и насмешки над «выражением озабоченностей» и бесконечным определением «красных линий» выглядят наивно?2 комментария
Белоусов поздравил военных с освобождением Зализничного в Запорожской области
Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 114-го гвардейского мотострелкового полка с освобождением населенного пункта Зализничное в Запорожской области.
В поздравительной телеграмме, опубликованной в официальном канале Минобороны в Max, Белоусов подчеркнул самоотверженность военнослужащих. «Следуя боевым традициям, вы, не жалея жизни, отстаиваете интересы нашей Родины, и память о ваших ратных подвигах останется в веках», – заявил он.
Глава Минобороны отметил, что бойцы полка встали на защиту страны по первому зову и достойно исполняют задачи спецоперации на Украине. По его словам, штурмовые подразделения уверенно продвигаются вперед на Времевском направлении, шаг за шагом приближая победу над неонацизмом.
Белоусов выразил благодарность военнослужащим за преданность воинскому долгу и присяге, а также выразил уверенность, что они продолжат надежно защищать национальные интересы России и успешно выполнять поставленные перед ними задачи.
Напомним, российские войска освободили Зализничное к западу от Гуляйполя.