В президентской академии стартовал Международный конгресс госуправления

Tекст: Елизавета Шишкова

В течение четырех дней более 2 тыс. представителей госаппарата будут обсуждать совершенствование управленческих компетенций, цифровизацию госструктур и новые подходы в подготовке кадров. Организатором выступает Президентская академия при поддержке правительства России и администрации президента, соорганизатор – Фонд Росконгресс, партнер – Сбер, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Открытие пленарной сессии сопровождалось приветствием президента России Владимира Путина, которое зачитал первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко: «Объединяя в Президентской академии представителей органов власти, экспертного и научно-образовательного сообщества, в центре внимания участников такие значимые темы, как формирование кадрового резерва, повышение эффективности государственного сектора, использование лучших практик для развития регионов и муниципалитетов. Уверен, что проведенные в ходе Конгресса анализ и обобщение успешного опыта будут способствовать качественному обновлению системы государственного управления, подготовке квалифицированных кадров с учетом масштабных задач, стоящих перед Россией и высокой динамики изменений в мире».

Кириенко подчеркнул, что ключевые изменения в госуправлении касаются не только институтов и процедур, но прежде всего отношения к службе и ответственности перед гражданами. Он отметил, что изменения носят фундаментальный характер и связаны с решениями Владимира Путина об открытых конкурсах, системе кадровых резервов и допуске участников спецоперации на Украине, участников программы «Время героев», к государственной службе на высоких постах. Также Кириенко подчеркнул, что 55 из 89 глав регионов – выпускники таких программ президентской академии, как «Школа губернаторов».

Зампредседателя правительства России Дмитрий Григоренко отметил, что цифровизация и искусственный интеллект – это инструменты повышения эффективности государственного управления. «Цифровизация – это, прежде всего, инструмент повышения эффективности государственного управления. Она не является самоцелью: ее ценность определяется конкретными результатами – сокращением сроков, снижением административной нагрузки, повышением прозрачности и качества предоставления услуг», – сказал Григоренко.

Мэр Москвы Сергей Собянин добавил, что устойчивое развитие возможно только при сочетании свободы управленческих решений и ответственности за результат. Он подчеркнул, что главный критерий – польза для горожан и постоянное движение вперед.

Первый вице-премьер Кыргызстана Данияр Амангельдиев отметил, что российская модель отличается системностью реформ и глубиной традиций, а также рассказал о сотрудничестве с Президентской академией по подготовке управленцев.

Ректор Президентской академии Алексей Комиссаров заявил, что современная госслужба требует не только профессиональных знаний, но и лидерских, человеческих качеств. По его словам, количество студентов, желающих работать на госслужбе, заметно выросло, что говорит о растущем интересе к государственной службе среди молодежи.