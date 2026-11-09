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Лидер рок-группы «Разные люди» Чернецкий умер в возрасте 60 лет
Умер основатель и вокалист рок-группы «Разные люди» Чернецкий
Основатель, бессменный лидер и вокалист рок-группы «Разные люди» Александр Чернецкий скончался в возрасте 60 лет.
Основатель, бессменный лидер и вокалист рок-группы «Разные люди» Александр Чернецкий скончался в возрасте 60 лет, передает РИА «Новости».
«Да, его больше нет с нами», – сообщили в семье музыканта.
Александр Чернецкий родился 10 января 1966 года в Харькове. Он начал заниматься музыкой в 1983 году, а в 1989 году рок-группа, в которой он играл, получила название «Разные люди» и быстро завоевала популярность на крупных фестивалях.
В начале 1990-х годов у Чернецкого обострилась болезнь Бехтерева, для помощи с лечением друзья-музыканты устраивали благотворительные концерты. В конце десятилетия он переехал в Петербург и собрал новый состав коллектива, к которому присоединился лидер группы «Чиж & Co» Сергей Чиграков.
Во время «оранжевой революции» на Украине в 2004 году Чернецкий отказался выступать на Майдане, а в 2013 году не поддержал курс страны на интеграцию с Евросоюзом. Музыкант выступал в поддержку жителей Донбасса, записал рок-гимн 200-й бригады Северного флота и поддерживал проведение специальной военной операции.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в семье основателя движения «Северный человек» Михаила Маваши заявили об отсутствии достоверной информации о причинах смерти музыканта.
В сентябре основатель вокально-инструментального ансамбля «Поющие гитары» Евгений Броневицкий ушел из жизни в возрасте 81 года из-за пневмонии.