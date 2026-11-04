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Турецкие болельщики поблагодарили Россию за игру Батракова за «Галатасарай»
Российский полузащитник Алексей Батраков подарил незабываемые эмоции турецким болельщикам благодаря своей игре за стамбульский клуб «Галатасарай».
21-летний российский полузащитник Алексей Батраков своей игрой вызвал незабываемые эмоции у фанатов футбола из Турции. Об этом рассказал РИА «Новости» болельщик стамбульского клуба Ибрагим Шалварлы по итогам матча против немецкого «Штутгарта».
Встреча завершилась победой «Галатасарая». Ключевую роль в успехе команды сыграл Алексей Батраков, который оформил дубль в ворота немецкого «Штутгарта» в матче четвертого тура общего этапа Лиги Чемпионов.
«Да, сегодня мы были на стадионе! Смотрели игру Батракова. Он забил великолепные голы и принес нам победу! Здесь, в Стамбуле, мы почувствовали эту невероятную энергию благодаря Алексею. А еще мы полюбили песню «Калинка». Спасибо, Россия! Спасибо, Алексей Батраков! Мы очень счастливы благодаря ему», – эмоционально поделился впечатлениями Шалварлы.
По его словам, на арене в Стамбуле царила непередаваемая атмосфера. Батраков перешел в «Галатасарай» 20 августа из московского «Локомотива», подписав контракт сроком на пять лет. Всего на счету россиянина пять голов за «Галатасарай» в 12 матчах во всех турнирах.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе стамбульский клуб согласовал покупку Батракова за 25 млн евро. Во вторник после его голов на стадионе включили русскую народную песню «Калинка». А самого Батракова признали лучшим игроком матча против «Штутгарта».