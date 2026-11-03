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Песков: Киев столкнулся с нехваткой желающих сражаться за интересы режима
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что власти Украины испытывают серьезные трудности с поиском людей, которые хотят воевать за их интересы.
Песков прокомментировал ситуацию с насильственным удержанием людей в подвале дома в селе Петропавловская Борщаговка Киевской области, передает РИА «Новости».
«Очевидно следующее: киевский режим испытывает очень серьезные сложности с теми, кто желает дальше сражаться за интересы этого режима», – заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник украинское Государственное бюро расследований возбудило уголовное дело о превышении полномочий после незаконного удержания людей в подвале частного дома в Киевской области.
В понедельник вечером украинские силовики открыли огонь по протестующим у частного дома в селе Петропавловская Борщаговка под Киевом, где Нацгвардия удерживала в подвале около 40 мобилизованных и сбежавших из воинских частей военных. До этого несколько сотен протестующих собрались около дома после сообщений местных СМИ о «пыточных камерах».
Политолог Владимир Корнилов заявил, что пыточные стали обыденностью для концлагеря «Украина».