Песков прокомментировал ситуацию с насильственным удержанием людей в подвале дома в селе Петропавловская Борщаговка Киевской области, передает РИА «Новости».

«Очевидно следующее: киевский режим испытывает очень серьезные сложности с теми, кто желает дальше сражаться за интересы этого режима», – заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник украинское Государственное бюро расследований возбудило уголовное дело о превышении полномочий после незаконного удержания людей в подвале частного дома в Киевской области.

В понедельник вечером украинские силовики открыли огонь по протестующим у частного дома в селе Петропавловская Борщаговка под Киевом, где Нацгвардия удерживала в подвале около 40 мобилизованных и сбежавших из воинских частей военных. До этого несколько сотен протестующих собрались около дома после сообщений местных СМИ о «пыточных камерах».

Политолог Владимир Корнилов заявил, что пыточные стали обыденностью для концлагеря «Украина».