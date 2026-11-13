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Болгария впервые вошла в тройку главных покупателей российского газа в ЕС
Евростат: Болгария впервые вошла в тройку крупнейших покупателей газа из России
В сентябре 2026 года Болгария впервые заняла третье место среди стран Европейского союза по объему импорта российского газа, закупив трубопроводного топлива на 241 млн долларов, свидетельствуют данные Евростата.
По данным Евростата, лидером по импорту природного газа из России в сентябре 2026 года осталась Франция, которая приобрела сжиженного природного газа (СПГ) на 352,3 млн долларов. Это на треть больше августовских показателей и в 1,8 раза превышает объем закупок за аналогичный период прошлого года, передает РИА «Новости».
Второе место сохранила Венгрия, увеличившая импорт трубопроводного газа до 273,5 млн долларов (рост на 14% к августу и на 12% в годовом выражении). Болгария, импортировавшая по трубе газа на 241 млн долларов, продемонстрировала рост поставок на 40% за месяц и в 2,7 раза за год.
На четвертой строчке расположилась Греция с объемом закупок 173,6 млн долларов. Пятерку замыкает Словакия, чей импорт СПГ вырос втрое в годовом выражении и на 19% за месяц, достигнув 133,2 млн долларов.
Кроме того, в сентябре российский газ также поставлялся в Нидерланды (112,1 млн долларов) и Португалию (58,2 млн долларов).
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу государства Евросоюза приобрели в сентябре российский природный газ на наибольшую с января 2025 года сумму.
В прошлом месяце Венгрия поднялась на второе место среди стран ЕС по объемам импорта природного газа из России.
В начале месяца европейские страны испытали сложности с закупкой СПГ на мировых рынках из-за высоких цен в Азии.