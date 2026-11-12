Включившись в урегулирование украинского конфликта с достаточно простым пониманием вопроса, нынешнее американское руководство приходит к попытке выработки более комплексных решений. Вероятно, не без влияния телефонных разговоров с Москвой.0 комментариев
Песков: Минобороны сообщит детали нового обмена пленными с Украиной
Министерство обороны предоставит информацию о деталях нового обмена пленными с Украиной, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
По словам Пескова, Министерство обороны России предоставит все данные о готовящемся новом обмене пленными с Украиной, передает РИА «Новости».
«Конечно», – сказал пресс-секретарь президента в эфире Первого канала, отвечая на вопрос о том, будет ли информация об обмене поступать от оборонного ведомства.
При этом представитель Кремля подчеркнул, что детали предстоящего обмена пленными между Москвой и Киевом еще предстоит проработать.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг помощник президента Юрий Ушаков сообщил об обсуждении Владимиром Путиным и спецпосланниками США параметров самого масштабного обмена пленными с Украиной.
Спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф назвал предстоящий обмен свидетельством прогресса в решении конфликта.
Эмиссар США Джаред Кушнер анонсировал подготовку крупнейшего обмена пленными за время конфликта.