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    Многие сочли соглашение между США, Данией и Гренландией просто «апгрейдом» договора 1951 года, который, собственно, разрешил США строить и содержать военные базы в Гренландии. И напрасно.

    2 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Переживет ли Украина экономический кризис

    Кризис, охвативший Украину – не временный, а системный. Металлургии в стране уже почти не существует. Экспорт сельхозпродукции рухнул. Есть три варианта дальнейшего развития событий, и все три не обещают лично Зеленскому ничего хорошего.

    4 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Мир на Украине зависит от денег

    Кажется, что сделки России в нефтегазовой сфере с США и Германией, которые продолжают обсуждать – не более чем бизнес, не имеющий прямого отношения к прекращению огня. Но ведь так и работают мирные инициативы в западном понимании: стремление к миру и стремление к деньгам идут рука об руку.

    11 комментариев
    8 октября 2026, 21:50 • Новости дня

    WP: В США стремительно сократилось число медучреждений

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Соединенных Штатах больницы закрываются быстрее, чем открываются новые, пишет газета Washington Post (WP) со ссылкой на исследование Гарвардского университета.

    Количество медицинских учреждений в США стремительно сокращается, передает РИА «Новости» со ссылкой на WP. «В США больницы закрываются быстрее, чем открываются новые, причем эта тенденция усугубляется как в сельской местности, так и в городах», – говорится в публикации.

    По всей стране с 2010 по 2025 год закрылось свыше 400 больниц. Темпы их закрытия ежегодно увеличивались на 4%, тогда как темпы открытия снижались на 3%. В результате число медучреждений сократилось на 216, а количество мест для пациентов – более чем на 24 тыс.

    В материале отмечается, что чаще всего закрывались небольшие коммерческие больницы, а также учреждения, оказывающие помощь малообеспеченным гражданам и пациентам без медицинской страховки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае The Washington Post сообщила, что вирус Эбола вскрыл серьезные проблемы системы здравоохранения США.

    Ранее Соединенные Штаты начали искать нелегалов через медицинские данные пациентов Medicaid.

    До этого Сенат США утвердил Роберта Кеннеди-младшего министром здравоохранения.

    7 октября 2026, 15:47 • Новости дня
    Росздравнадзор опроверг дефицит препарата «Атаракс» в российских аптеках

    Росздравнадзор: Дефицита препарата «Атаракс» в российских аптеках нет

    Росздравнадзор опроверг дефицит препарата «Атаракс» в российских аптеках
    @ Александр Кряжев/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На российском фармацевтическом рынке отсутствуют признаки дефицита успокаивающего препарата «Атаракс», в гражданском обороте находится более 1,06 млн упаковок лекарства, сообщил Росздравнадзор.

    В России нет нехватки рецептурного успокаивающего препарата «Атаракс» и других лекарств на основе гидроксизина, пишет «Интерфакс». В гражданском обороте сейчас находится более 1,06 млн упаковок препаратов с международным непатентованным наименованием «гидроксизин».

    Из них свыше 512 тыс. упаковок продаются под торговым названием «Атаракс», а остальные производятся отечественными фармацевтическими компаниями. Объемы поставок полностью соответствуют среднегодовому уровню прошлых лет.

    Поводом для разъяснений надзорного ведомства стали публикации в СМИ о нехватке популярного транквилизатора в аптеках Москвы и Петербурга. В Росздравнадзоре подчеркнули, что отсутствие конкретного торгового наименования в отдельной аптеке не является признаком общего дефицита. В столичных аптеках в наличии имеется более 89 тыс. упаковок гидроксизина, а в Петербурге – свыше 16 тыс. упаковок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе в России появились первые аптеки формата China Friendly.

    В мае Росздравнадзор решил законодательно отменить бумажные рецепты на лекарства.

    В стране стартовал эксперимент с мобильными аптечными пунктами для отдаленных сел.

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    5 октября 2026, 23:11 • Новости дня
    Роспотребнадзор назвал санитарную обстановку в Иркутской области спокойной

    Tекст: Антон Антонов

    Санитарно-эпидемиологическая обстановка в Иркутской области, где у женщины была выявлена пневмония неустановленной этиологии, остается спокойной, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

    «Санитарно-эпидемиологическая обстановка в Иркутской области, городах Иркутск и Шелехов спокойная», – сказано в сообщении.

    По данным ведомства, исследования у лиц, контактировавших с заболевшей, показали по два случая COVID-19 и риновирусной инфекции. В Роспотребнадзоре подчеркнули, что других возбудителей инфекционных болезней у контактных лиц не обнаружено, передает ТАСС.

    «В связи с имеющейся информацией, результатами лабораторных тестов и состоянием здоровья медицинское наблюдение в отношении 60% контактных завершено», – отметили в пресс-службе.

    «Завершается комплекс профилактических мероприятий и медицинское наблюдение за контактными лицами», – говорится в сообщении.

    По информации ведомства, уровень заболеваемости ОРВИ в Иркутской области на 12,6% ниже эпидемического порога и соответствует среднемноголетним показателям, отмечается циркуляция респираторных вирусов, характерных для данного периода года, в циркуляции преобладает риновирус, регистрируются и первые случаи гриппа, преимущественно А (H1N1). Еженедельно фиксируется около 16 тыс. случаев ОРВИ без роста показателей в последние две недели.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал ориентироваться на заявления Роспотребнадзора по ситуации в Иркутской области.

    В воскресенье у сотрудницы противочумного института в Иркутске врачи выявили пневмонию неустановленной этиологии.

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    7 октября 2026, 20:00 • Видео
    Макрон проигрывает даже детям

    Францию поглотила масштабная стачка старшеклассников, которая переросла в побоище с полицией. Президент Эммануэль Макрон эту войну проигрывает. Как минимум – информационную войну.

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    7 октября 2026, 15:19 • Новости дня
    Роспотребнадзор сообщил о завершении проверки эпидситуации в Иркутске

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Роспотребнадзор завершает комплекс профилактических мероприятий в Иркутске, санитарно-эпидемиологическая обстановка в регионе оценивается как спокойная.

    Санитарно-эпидемиологическая обстановка в Иркутской области, Иркутске и Шелехове спокойная, сообщает Роспотребнадзор. На 7 октября у более чем 90% контактных лиц завершено медицинское наблюдение. Нарушений состояния здоровья, связанных с инфекционной патологией, не выявлено, а результаты почти 5 тыс. лабораторных исследований не выявили опасных микроорганизмов.

    Проверка двух комиссий по контролю соблюдения требований биологической безопасности в институте не выявила аварийных ситуаций при работе с патогенными микроорганизмами. Подтверждено соблюдение должного контроля.

    В соответствии с Международными медико-санитарными правилами Роспотребнадзор направил во Всемирную организацию здравоохранения информацию о ситуации. ВОЗ опубликовала позицию об отсутствии рисков санитарно-эпидемиологического характера в связи со случаем внебольничной пневмонии в Иркутске. Эпидемические риски для населения отсутствуют.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Россия уведомила ВОЗ об эпидемиологической ситуации в Иркутской области.

    Во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков переадресовал вопросы об эпидситуации в Иркутске в Роспотребнадзор.

    В понедельник Роспотребнадзор назвал санитарную обстановку в Иркутской области спокойной.

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    7 октября 2026, 15:32 • Новости дня
    Мурашко сообщил о разработке национального руководства по питанию

    Мурашко: Минздрав начал разработку национального руководства по питанию

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что в 2027 году в России появится национальное руководство по питанию на фоне десятилетнего роста заболеваемости ожирением среди населения.

    В России разрабатывается национальное руководство по питанию, которое будет служить ориентиром для медицинских работников и граждан, следует из обращения Мурашко, которое зачитал его заместитель Евгений Камкин на профильном конгрессе в Москве, передает РИА «Новости».

    «Минздрав России ведет работу над созданием национального руководства по питанию, которое появится в 2027 году. Оно призвано стать ориентиром как для медицинских специалистов, так и для граждан, и способствует распространению научно-обоснованных подходов к ежедневному рациону», – говорится в послании.

    Министр отметил рост заболеваемости ожирением среди детей и взрослых за последние 10 лет. По его словам, это состояние значительно повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, онкологии и других хронических недугов.

    Мурашко также подчеркнул, что в настоящее время принципов здорового образа жизни придерживаются около 11,5% россиян. Он указал на необходимость к 2030 году увеличить этот показатель минимум в полтора раза за счет расширения сети центров здоровья и медицины долголетия.

    Ранее вице-премьер Татьяна Голикова назвала ожирение общемировой проблемой, отметив значительный рост заболеваемости среди взрослого населения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу в Минздраве назвали причины роста заболеваемости диабетом второго типа.

    В прошлом месяце в России впервые синтезировали препарат от ожирения и диабета.

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    7 октября 2026, 19:57 • Новости дня
    Переболевшего оспой обезьян мужчину выписали из больницы в Подмосковье

    Переболевший оспой обезьян 27-летний мужчина выписан в Подмосковье

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Подмосковье после успешного лечения выписан 27-летний мужчина, у которого лабораторно подтвердили оспу обезьян.

    Переболевший оспой обезьян 27-летний мужчина выписан в Подмосковье, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Домодедовской больницы. Диагноз у него был подтвержден в медицинской лаборатории.

    «В инфекционном отделении Домодедовской больницы прошел курс лечения пациент, 27 лет, с диагнозом оспа обезьян, который был подтвержден лабораторными методами», – сообщили в медучреждении.

    Пациент поступил с характерными клиническими признаками инфекции. После курса лечения его состояние улучшилось, и он был благополучно выписан под наблюдение участкового врача, добавили в больнице.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом российские ученые создали уникальный экспресс-тест на оспу обезьян.

    В феврале Роспотребнадзор исключил риски распространения рекомбинантной оспы обезьян.

    В том же месяце академик Геннадий Онищенко объяснил появление оспы обезьян в России.

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    6 октября 2026, 06:25 • Новости дня
    Распространение ковида и гриппа в России замедлилось

    Роспотребнадзор сообщил о снижении недельной заболеваемости ОРВИ и ковидом

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Свыше 688 тыс. случаев заболеваний ОРВИ, гриппом и COVID-19 зарегистрировано в РФ за последнюю неделю, это немного меньше, чем было неделей ранее, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

    В стране зафиксировано более 688 тыс. случаев заражения респираторными инфекциями, передает ТАСС. Эпидемиологическая обстановка демонстрирует небольшое улучшение.

    «На 40-й неделе 2026 года в России зарегистрировано свыше 688 тыс. случаев заболеваний ОРВИ, гриппом и COVID-19, что незначительно ниже показателя предыдущей недели. По результатам вирусологического мониторинга среди циркулирующих респираторных вирусов преобладают вирусы негриппозной этиологии – 98,5%, из них риновирусы – 53%, парагрипп – 14,5%, а также вирусы гриппа – 1,5%, среди которых есть находки A (H1N1), B и C», – рассказали в пресс-службе.

    К настоящему моменту прививки от гриппа сделали свыше 11,6 млн россиян. Врачи напомнили, что вакцинация остается наиболее надежным способом защиты, особенно для людей с хроническими болезнями, пожилых граждан и беременных женщин.

    Для профилактики заражения эксперты рекомендуют избегать массовых скоплений людей, регулярно проветривать комнаты и тщательно мыть руки. При появлении признаков недомогания следует остаться дома и вызвать врача.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, неделей ранее Роспотребнадзор зафиксировал в России 727 тыс. случаев заболевания ОРВИ и гриппом. К концу сентября прививку от инфекции сделали более 5 млн граждан. Глава ведомства Анна Попова объявила о полном обновлении состава вакцин в текущем сезоне.

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    6 октября 2026, 12:04 • Новости дня
    В НАТО заявили о необходимости готовиться к биологической войне

    В НАТО призвали разработать методы защиты от биологического оружия

    Tекст: Ольга Иванова

    Председатель Комитета начальников военно-медицинских служб НАТО бригадный генерал Петтер Иверсен заявил о необходимости подготовки альянса к ведению возможной биологической войны и милитаризации системы здравоохранения.

    «Здоровье населения и система здравоохранения могут стать новым полем боя для противника, не соблюдающего международные конвенции», – заявил Иверсен порталу Rapporteur.

    По его словам, удар может быть нанесен через кибератаки или подрыв доверия к системам здравоохранения. Генерал отметил, что Западу необходимо разрабатывать методы защиты населения от потенциального использования биологического оружия, передает ТАСС.

    Иверсен подчеркнул, что готовиться нужно к тяжелой пандемии в условиях сложной ситуации в сфере безопасности, а также указал на важность достижения Европой стратегической независимости в фармацевтике.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший сотрудник СБУ сообщил о проектах Пентагона в биолабораториях на Украине.

    Разведка США стала союзником России в разоблачениях лабораторий Пентагона.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о доказательствах производства биологического оружия на украинской территории.

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    6 октября 2026, 12:34 • Новости дня
    Ростех создал облегчающую ходьбу карбоновую стопу для протезов

    Холдинг Ростеха разработал карбоновую стопу для протезов нижних конечностей

    Tекст: Мария Иванова

    Холдинг «Швабе», входящий в госкорпорацию «Ростех», разработал искусственную карбоновую стопу для протезов нижних конечностей, которая позволяет снизить нагрузку при ходьбе.

    Специалисты инжинирингового центра при Уральском оптико-механическом заводе имени Э. С. Яламова создали искусственную стопу, помогающую пациентам тратить меньше сил при длительных прогулках, сообщает Ростех.

    Карбоновый материал позволяет стопе пружинить во время наступления. Устройство накапливает энергию и возвращает ее при следующем шаге, что существенно снижает нагрузку на здоровую ногу, суставы и позвоночник.

    Кроме того, благодаря использованию карбона протез стал легче, и это дополнительно уменьшает усталость при ходьбе. Разработка ведется совместно с белорусскими инженерами, а впервые перспективную стопу представили на выставке «ИННОПРОМ» в Минске.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Ростех анонсировал серийный выпуск МРТ-совместимого кардиостимулятора.

    В среду госкорпорация заявила о способности новых российских беспилотников заменить крылатые ракеты.

    В прошлом году подразделение Ростеха создало 6 тыс. протезов для ветеранов спецоперации.

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    6 октября 2026, 11:50 • Новости дня
    Метод нобелевских лауреатов помог найти вызывающие депрессию клетки мозга

    В России нашли отвечающие за депрессию клетки мозга

    Tекст: Мария Иванова

    Исследователи Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН определили клетки мозга животных, воздействие на которые вызывает депрессивноподобное поведение.

    Специалисты использовали метод оптогенетики, за который недавно была присуждена Нобелевская премия по медицине. В ходе экспериментов ученые применяли вирусные векторы для доставки светочувствительных элементов в нейроны гиппокампа, пишет ТАСС со ссылкой на издание «Наука в Сибири».

    При активации этих клеток светом животные дольше оставались неподвижными в стрессовых ситуациях, демонстрируя признаки депрессии. Метод позволяет управлять отдельными нейронами и направлен на поиск новых способов лечения заболеваний мозга.

    В издании добавили, что оптогенетические инструменты могут быть полезны в кардиологии, но пока не получили широкого распространения из-за сложности технологии и конкуренции с другими методами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в РАН назвали советских ученых родоначальниками оптогенетики. Российский ученый назвал эту технологию переворотом в науке.

    В понедельник были объявлены нобелевские лауреаты в области медицины за открытия в сфере оптогенетики.

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    6 октября 2026, 14:33 • Новости дня
    Минздрав: Рост цен на жизненно важные препараты в России ниже инфляции

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Рост цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты (ЖНВЛП) в России не превышает уровень инфляции, отметили в Минздраве.

    «У нас цены на ЖНВЛП ниже уровня инфляции», – сообщил РИА «Новости» заместитель министра здравоохранения России Сергей Глаголев.

    Соответствующее заявление он сделал в кулуарах форума «Биопром».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Минздрав рекомендовал включить пять лекарств в перечень жизненно необходимых. В апреле ФАС снизила цены на семь жизненно важных лекарств.

    Ранее президент Владимир Путин поручил контролировать цены на ЖНВЛП.

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    6 октября 2026, 11:41 • Новости дня
    В Кении выявили первый случай заражения вирусом Эбола

    Первый случай заражения вирусом Эбола зафиксирован в Кении

    Tекст: Мария Иванова

    В Найроби зафиксирован первый случай заражения вирусом Эбола, пациент скончался.

    Министр здравоохранения Кении Эйден Дуале сообщил о выявлении первого случая заражения вирусом Эбола в столице страны, передает ТАСС со ссылкой на кенийский телеканал KBC. Инфицированный пациент умер.

    Сведения о гражданстве погибшего, источнике инфекции и круге его контактов пока не разглашаются.

    Кения ранее усилила эпидемиологический контроль из-за масштабной вспышки вируса Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК). Власти ввели дополнительные проверки на границах и в аэропортах, а также подготовили изоляторы.

    Вспышка Эболы в ДРК стала крупнейшей в истории этой страны: к началу октября было зафиксировано более 8,5 тыс. подтвержденных случаев заражения и более 4 тыс. летальных исходов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник число случаев заражения Эболой в Конго превысило 8,5 тыс. человек.

    В начале сентября число жертв лихорадки в этой стране достигло 3039 человек.

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    6 октября 2026, 11:20 • Новости дня
    Минздрав зарегистрировал препарат «Элефуза» для лечения агрессивного рака

    Минздрав зарегистрировал препарат для лечения рака молочной железы

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министерство здравоохранения России зарегистрировало препарат «Элефуза» для лечения агрессивных форм рака молочной железы и яичников, сообщили в фармацевтической компании «Петровакс Фарм».

    «Минздрав России зарегистрировал оригинальный препарат «Элефуза» (МНН: фузулопариб) для терапии распространенного эпителиального рака яичников, рака маточной трубы, первичного перитонеального рака и метастатического HER2-негативного рака молочной железы у пациенток с мутациями BRCA1/2», – заявили в пресс-службе компании, передает РИА «Новости».

    Там пояснили, что регистрация селективного PARP-ингибитора позволит расширить возможности и доступность таргетной терапии этих агрессивных форм рака.

    Заведующая онкологическим отделением НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии имени В. И. Кулакова Минздрава Светлана Хохлова отметила, что даже после успешного первого этапа лечения около 70% больных раком яичников сталкиваются с рецидивом в течение трех лет. При повторных курсах химиотерапии примерно у 80% пациенток развивается резистентность к препаратам платины.

    По ее словам, появление еще одной опции расширяет возможности поддерживающей терапии и дает врачам дополнительный инструмент для длительного контроля заболевания.

    Препарат «Элефуза» разработан в сотрудничестве с китайскими партнерами. В рамках развития проекта предусмотрена локализация полного цикла производства на мощностях «Петровакс Фарм».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ученые нашли молекулу для предсказания эффективности лекарств от рака.

     Минздрав зарегистрировал первую отечественную вакцину от менингококка.

    Российские ученые нашли в цветах сакуры лекарство от рака.

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    8 октября 2026, 14:17 • Новости дня
    Российские ученые научились определять атеросклероз по ЭКГ

    В России разработали метод выявления атеросклероза по ЭКГ

    Tекст: Мария Иванова

    Ученые НИИ терапии и профилактической медицины в Новосибирске разработали экспресс-метод выявления атеросклероза на основе обычной электрокардиограммы.

    Метод позволяет в экспресс-режиме определить наличие кальциноза коронарных артерий, передает РИА «Новости».

    «В моей лаборатории разработан и получен приоритетно патент – метод обработки электрокардиографического сигнала, который позволяет в экспресс-режиме определить наличие кальциноза коронарных артерий, то есть это один из возможных безлучевых способов диагностики, который позволяет в скрининговом режиме определять наличие атеросклероза у людей», – заявил главный научный сотрудник института Константин Николаев.

    Ученый добавил, что ранее в его лаборатории совместно с НПО «Биотест» был разработан экспресс-тест, определяющий наличие в крови сердечного белка, связывающего жирные кислоты, – ранний маркер инфаркта миокарда. Он позволяет диагностировать инфаркт миокарда в короткое время даже в условиях сельского ФАПа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне российские ученые создали уникальный экспресс-тест на оспу обезьян.

    В мае специалисты разработали метод диагностики рака по крови.

    В марте ученые из Волгограда представили метод ранней диагностики рака полости рта.

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    8 октября 2026, 16:47 • Новости дня
    Новый метод подготовки пациента к удалению грыжи начали применять в России

    Хирурги Сеченовского университета применили ботулотоксин перед удалением грыжи

    Tекст: Денис Тельманов

    Хирурги Сеченовского университета начали применять инъекции ботулотоксина перед устранением большой послеоперационной вентральной грыжи, чтобы сделать мышцы более эластичными.

    Хирурги кафедры факультетской хирургии № 2 им. Г.И. Лукомского Сеченовского университета нашли новое применение ботулотоксину типа А. Препарат вводят в косые и поперечные мышцы живота в рамках предоперационной подготовки, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу вуза.

    Благодаря инъекциям, которые делаются за три–пять недель до хирургического вмешательства под контролем УЗИ, мышцы становятся эластичнее. Действие препарата начинается через две–три недели, что снижает риск осложнений во время операции.

    Доцент кафедры Вадим Агаджанов подчеркнул, что такой метод особенно показан ослабленным пациентам с несколькими сопутствующими хроническими заболеваниями, которым нежелательны обширные хирургические травмы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом российские ученые разработали виртуальный метод диагностики причин бесплодия.

    В 2024 году в Москве начали применять лазер для бескровных операций.

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    6 октября 2026, 10:36 • Новости дня
    В программу госгарантий включили новые исследования

    Минздрав включил в программу госгарантий новые тесты для выявления рака

    Tекст: Мария Иванова

    В российскую программу государственных гарантий включены новые виды исследований и тестов, в том числе для диагностики рака и атеросклеротических поражений сосудов, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

    «В программу государственных гарантий сегодня включены новые виды исследований, в частности, очень важное направление – это для диагностики атеросклеротических поражений сосудов. Сегодня каждый может пройти в рамках диспансеризации», – заявил Мурашко.

    Министр добавил, что в России у детей шести и десяти лет определяют уровень холестерина для выявления врожденных дислипидемических состояний, вызывающих ранние инфаркты и инсульты, передает РИА «Новости».

    Кроме того, в программу государственных гарантий введены новые тесты, позволяющие выявлять рак, а в программу неонатального скрининга в этом году добавили два заболевания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Минздрав сообщил о росте финансирования лечения онкологии по ОМС.

    В конце прошлого месяца Мурашко назвал число россиян, прошедших репродуктивную диспансеризацию.

    В сентябре ведомство внесло изменения в порядок диспансеризации.

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    Вооруженные силы России вторые сутки наносят удары по вантовому автожелезнодорожному Южному мосту в Киеве, который, по данным Минобороны, обеспечивал переброску войск и поставки военных грузов для ВСУ в Донбассе. Эксперты указывают на изменение в подходе поражения подобных сложных целей: если прежде ВС РФ пытались обрушить массивные опоры сооружений, то теперь усилия сосредоточены на перерезании несущих тросов – вантов. Подробности

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    Украина ударила по дата-центру «Яндекса» ради медийного эффекта

    ВСУ впервые ударили по центру обработки данных на территории России. Целью стал дата-центр «Яндекса» в городе Сасово в Рязанской области. Как сообщили в компании, часть сервисов может быть недоступна для пользователей. Эксперты подчеркивают: ЦОД не использовался в интересах российского Минобороны, и атака противника на этот объект в очередной раз подтвердила террористическую тактику Киева. Подробности

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    Распад Канады способен навредить интересам России

    Две из десяти канадских провинций так или иначе готовятся отделиться от остальной страны: Квебек, где сепаратисты победили на выборах, и Альберта, где сосредоточены нефтяные запасы. Несмотря на русофобию правительства Канады, распад этого государства не идеальный для России сценарий. Есть и получше. Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Макрон проигрывает даже детям

      Францию поглотила масштабная стачка старшеклассников, которая переросла в побоище с полицией. Президент Эммануэль Макрон эту войну проигрывает. Как минимум – информационную войну.

    • Латвия доказала свою безнадежность

      Премьер-министр и победитель выборов Латвии Андрис Кулбергс запросил у Евросоюза дополнительное финансирование для противостояния с Россией. И этим доказал главное.

    • Прогноз разведки ФРГ: Россия добивает Украину

      Главе германской разведки (БНД) Мартин Егер высказался о планах России на конфликт с Украиной. Параллельно канцлер Германии Фридрих Мерц побывал в Киеве, как бы пытаясь помешать этим планам. А что за планы?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Согласие на выезд ребенка за границу в 2026 году: когда нужно, требуется ли разрешение второго родителя и как оформить

      По российским правилам ребенок может выехать за границу вместе с одним из родителей без нотариального согласия второго, если тот не подал заявление о несогласии на выезд. Если несовершеннолетний едет без своих законных представителей – например, с бабушкой, тренером, учителем или самостоятельно, – требуется нотариально оформленное согласие одного из законных представителей. При этом страна въезда может устанавливать более строгие требования и запрашивать согласие второго или обоих родителей. Рассказываем, когда в 2026 году нужно согласие на выезд ребенка за границу, как его оформить, какие документы взять в поездку и что делать, если второй родитель запретил выезд.

    • Знак «Инвалид» на автомобиль в 2026/2027 году: как оформить, установить и получить право на парковку

      Чтобы пользоваться специальными парковочными местами для инвалидов, одной желтой наклейки на автомобиле недостаточно. Машина должна быть внесена в государственную информационную систему, а на ней необходимо установить опознавательный знак «Инвалид». Право распространяется на инвалидов I и II групп, детей-инвалидов и часть граждан с III группой. Рассказываем, как оформить автомобиль через Госуслуги или МФЦ, где установить знак «Инвалид», какие правила действуют в 2026–2027 годах, можно ли внести машину родственника и какой штраф грозит за незаконное использование льготы.

    • Как хранить яблоки зимой, чтобы не сгнили: лучшие способы сохранить урожай до весны

      Сохранить яблоки свежими до весны можно и в погребе, и в обычной квартире, но для долгого хранения подойдут не все плоды. Важны сорт, температура, влажность и даже то, как яблоки были собраны и уложены в ящики. Разбираемся, какие яблоки пролежат всю зиму, нужно ли их мыть перед хранением, при какой температуре держать урожай и какие ошибки быстрее всего приводят к гнили и увяданию.

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    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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