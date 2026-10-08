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Сирия потребовала расследовать исчезновение сирийских моряков в Черном море
SANA: Сирия потребовала расследовать атаку на сухогруз и исчезновение экипажа
Дамаск призвал Международную морскую организацию и Болгарию провести независимое расследование атаки на сухогруз в Черном море и выяснить судьбу девяти пропавших граждан страны, сообщил директор департамента Главного управления таможни Сирии Мазен Аллуш.
Сирия потребовала разобраться в обстоятельствах инцидента с судном, на борту которого находились сирийские моряки, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство SANA. «Управление направило срочные официальные обращения в Международную морскую организацию (IMO) и компетентные морские ведомства Болгарии с призывом провести независимое и прозрачное расследование обстоятельств инцидента и установить ответственную сторону», – заявил Аллуш.
По его словам, сухогруз подвергся атаке во вторник утром в исключительной экономической зоне Болгарии в Черном море. На борту находились десять членов экипажа, в том числе девять граждан Сирии и один египтянин, информация об их судьбе до сих пор отсутствует.
Директор департамента подчеркнул, что сирийская сторона требует объяснить причины прекращения поисково-спасательной операции до установления местонахождения моряков, а также изучить технические возможности обследования обломков судна.
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