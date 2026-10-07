Кажется, что сделки России в нефтегазовой сфере с США и Германией, которые продолжают обсуждать – не более чем бизнес, не имеющий прямого отношения к прекращению огня. Но ведь так и работают мирные инициативы в западном понимании: стремление к миру и стремление к деньгам идут рука об руку.2 комментария
Кабмин учредил две стипендии для студентов технических специальностей
Мишустин: Кабмин учредил две стипендии для студентов технических специальностей
Премьер-министр Михаил Мишустин объявил об учреждении правительством двух новых именных стипендий в области физики и ядерной энергетики.
Кабмин учредил стипендии имени академика Игоря Курчатова в области физики и радиохимии, а также академика Анатолия Александрова в области технологий ядерной электро- и теплоэнергетики, пишет ТАСС.
«Правительство учредило две именные стипендии в честь выдающихся отечественных ученых – Игоря Васильевича Курчатова в области физики и радиохимии, а также Анатолия Петровича Александрова в области технологий ядерной электро- и теплоэнергетики. Эти ежемесячные выплаты будут назначаться каждый год, начиная уже с текущего. Для студентов они составят 30 тыс. рублей, а для аспирантов – 50 тыс. рублей», – сказал Мишустин на заседании правительства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник на стипендии студентам выделили 370 млрд рублей.
В прошлом году правительство утвердило список приоритетных специальностей для стипендии президента.
Летом того же года кабмин учредил стипендию имени Марии Пироговой.