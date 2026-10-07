Мишустин: Кабмин учредил две стипендии для студентов технических специальностей

Tекст: Валерия Городецкая

Кабмин учредил стипендии имени академика Игоря Курчатова в области физики и радиохимии, а также академика Анатолия Александрова в области технологий ядерной электро- и теплоэнергетики, пишет ТАСС.

«Правительство учредило две именные стипендии в честь выдающихся отечественных ученых – Игоря Васильевича Курчатова в области физики и радиохимии, а также Анатолия Петровича Александрова в области технологий ядерной электро- и теплоэнергетики. Эти ежемесячные выплаты будут назначаться каждый год, начиная уже с текущего. Для студентов они составят 30 тыс. рублей, а для аспирантов – 50 тыс. рублей», – сказал Мишустин на заседании правительства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник на стипендии студентам выделили 370 млрд рублей.

В прошлом году правительство утвердило список приоритетных специальностей для стипендии президента.

Летом того же года кабмин учредил стипендию имени Марии Пироговой.