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Морпех уничтожил дрон ВСУ с надписью «не сбивать»
Российский морпех сбил беспилотник ВСУ с надписью «не сбивать»
Российский морпех группировки войск «Центр» с позывным Лада сбил украинский разведывательный беспилотник «Лелека», на крыле которого операторы ВСУ написали просьбу не уничтожать аппарат.
«В мае 2025 года была ситуация – одна из моих первых целей, «Лелека». При сближении с ней в камеру моего дрона попала надпись, которую сделали на ее крыльях, видимо, ее операторы: «FPV, не надо, please. Последний борт отправят в махру». Цель, конечно же, уничтожил», – рассказал морпех РИА «Новости».
Он объяснил, что оператор дрона ВСУ хотел сказать: «Это мой последний беспилотник. Если вы его собьете, меня отправят в пехоту».
Военнослужащий добавил, что видеозапись с поражением беспилотника стала основой для мемов в интернете. Лада также заказал себе шеврон с изображением этой надписи и носит его на форме.
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