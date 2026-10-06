Морпех уничтожил дрон ВСУ с надписью «не сбивать»

Российский морпех сбил беспилотник ВСУ с надписью «не сбивать»

Tекст: Ольга Иванова

«В мае 2025 года была ситуация – одна из моих первых целей, «Лелека». При сближении с ней в камеру моего дрона попала надпись, которую сделали на ее крыльях, видимо, ее операторы: «FPV, не надо, please. Последний борт отправят в махру». Цель, конечно же, уничтожил», – рассказал морпех РИА «Новости».

Он объяснил, что оператор дрона ВСУ хотел сказать: «Это мой последний беспилотник. Если вы его собьете, меня отправят в пехоту».

Военнослужащий добавил, что видеозапись с поражением беспилотника стала основой для мемов в интернете. Лада также заказал себе шеврон с изображением этой надписи и носит его на форме.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник медик больницы в Запорожской области погибла из-за атаки беспилотника ВСУ.

В субботу российские военные сбили дрон ВСУ на рекордной высоте.

В пятницу в группировке «Север» создали систему слежения за дронами ВСУ.