В Алешки я не смогла попасть. Украинцы жгут абсолютно все машины, не разбирая – гражданские они или военные. Но мы с друзьями ездили в соседнюю с Алешками Голую Пристань – город чуть ниже по течению Днепра.0 комментариев
СМИ: Международный мобильный трафик в России могут сделать платным
«Коммерсантъ» сообщил о планах властей ввести плату за международный трафик 5G
Российские власти возобновили обсуждение инициативы по введению платы за международный мобильный трафик в сетях 5G при превышении лимита в 50 Гб.
Минцифры рассматривает возможность взимания платы за международный трафик объемом более 50 Гб в сетях пятого поколения, передает «Коммерсантъ». Изначально планировалось запустить систему в октябре, но операторы пока не нашли технического решения. «Сроки могут сдвинуться», – уточнил источник издания.
Другой собеседник газеты подтвердил, что вопрос остается на повестке дня. В настоящее время обсуждаются различные параметры, включая лимиты трафика, однако окончательного решения еще нет. Реализация идеи в сетях 5G технически затруднена, поскольку трафик сейчас проходит через инфраструктуру LTE.
В начале сентября крупнейшие операторы запустили сети 5G в 16 городах России, обеспечив доступ 10 млн абонентов. Весной сообщалось, что ведомство просило операторов до 1 мая 2026 года ввести тариф 150 рублей за гигабайт сверх лимита в 15 Гб. Эта мера направлена на снижение использования VPN-сервисов россиянами.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Минцифры Максут Шадаев предложил операторам связи ввести оплату за использование более 15 гигабайт международного VPN-трафика.
Позже министр выступил против введения административной ответственности за применение сервисов обхода блокировок.
При этом в марте российские пользователи скачали рекордные 9 млн таких приложений в магазине Google Play.