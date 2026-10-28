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    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Зачем Европа пытается помешать России в Арктике

    Выгнать Россию, Китай и другие страны, готовые использовать СМП на общих основаниях, Европа не может. Зато может взять Арктику под прицел, не позволяя другим использовать преимущества СМП, которые становятся все более привлекательными в условиях затяжного ближневосточного кризиса.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Легализация онлайн-казино – путь к разорению государства

    Иногда люди верят, что индустрия порока после ее легализации перестанет быть рассадником криминала, а бандиты, поставлявшие запретные услуги, превратятся в почтенных бизнесменов, платящих налоги и отчисляющих на благотворительность. Как показывает опыт, это не так.

    6 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков США превращают Филиппины в антикитайский таран

    Чем глубже американское присутствие, тем больше шансов, что первый удар Китая придется по филиппинской территории. Кто бы ни победил в большой игре, тарану будет хуже всех.

    2 комментария
    28 октября 2026, 11:10 • Новости дня

    Сербия показала в действии тяжелый самоходный миномет M-25

    The War Zone: Сербия впервые испытала 203-мм миномет на базе грузовика

    Tекст: Вера Басилая

    Министерство обороны Сербии опубликовало первые кадры применения нового тяжелого самоходного миномета TSMB M-25 калибра 203 миллиметра.

    Миномет TSMB M-25 представляет собой крупнокалиберный 203-миллиметровый миномет, установленный на относительно легкое трехосное колесное шасси грузовика FAP 2026, пишет The War Zone.

    Система разработана государственным Военно-техническим институтом Сербии и оснащена автоматизированным механизмом заряжания, который обеспечивает скорострельность до трех выстрелов в минуту. Орудие способно поражать цели на расстоянии до 12 км стандартными снарядами весом около 100 кг.

    Использование грузового шасси вместо традиционного гусеничного позволило снизить массу комплекса до 19 т. Ожидается, что высокая мобильность установки позволит сербским военным эффективно применять тактику «выстрелил и скрылся», оперативно меняя позицию после атаки укреплений противника.

    В понедельник новые сербские власти заявили о прекращении поставок оружия в зоны военных конфликтов.

    В начале месяца руководство Республики Сербской выразило намерение добиваться возвращения собственной армии.

    В марте министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил о приверженности Москвы соглашениям с Белградом о недопущении поставок сербского вооружения на Украину.

    27 октября 2026, 19:33 • Новости дня
    Агентство Reuters исправило статью об экспорте сербского оружия на Украину
    Агентство Reuters исправило статью об экспорте сербского оружия на Украину
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Британское информационное агентство Reuters внесло изменения в ранее опубликованный материал о планах победившего на парламентских выборах в Сербии оппозиционного движения «Студенческий список» отказаться от экспорта вооружений.

    В первоначальной версии публикации содержались слова кандидатов от партии о прекращении поставок боеприпасов в зоны боевых действий, включая продажу западным посредникам, передающим вооружения на Украину, пишет РБК.

    Позднее издание отредактировало текст заметки и добавило примечание о внесенных в публикацию изменениях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Reuters сообщило, что победившее на выборах движение «Студенческий список» заявило о прекращении экспорта вооружений из страны в зоны военных конфликтов.

    В обновленной версии говорится, что лидеры «Студенческого списка» пока не обозначили, намерено ли будущее правительство запрещать такой экспорт. В конце публикации Reuters отдельно указало на исправление информации о позиции будущего кабинета по поставкам оружия.

    При этом в материале сохранилась информация о том, что «Студенческий список» не собирается присоединяться к санкциям Евросоюза против России. Представители движения объясняют связи с Москвой экономической необходимостью, а не политическим союзом. Сербия зависит от российских энергоресурсов, а крупнейшим поставщиком газа в страну остается «Газпром».

    Весной стало известно, что предприятия военно-промышленного комплекса балканских государств находят способы обходить официальные запреты на экспорт боеприпасов украинской армии.

    В марте министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил о приверженности Москвы соглашениям с Белградом о недопущении поставок сербского вооружения на Украину.

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    28 октября 2026, 05:51 • Новости дня
    Подводный крейсер «Генералиссимус Суворов» выполнил пуск ракеты «Булава»

    Минобороны: Подлодка «Генералиссимус Суворов» запустила баллистическую ракету

    Подводный крейсер «Генералиссимус Суворов» выполнил пуск ракеты «Булава»
    @ Владимир Иващенко/Пресс-служба Северного флота/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Атомный подводный крейсер стратегического назначения Тихоокеанского флота «Генералиссимус Суворов» произвел успешный пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Булава» из акватории Охотского моря.

    Стрельба велась из подводного положения. Учебный удар был нанесен по полигону Чижа в Архангельской области, передает ТАСС со ссылкой на Минобороны.

    «Экипаж атомного подводного ракетного крейсера стратегического назначения «Генералиссимус Суворов» проекта 955А «Борей-А» Тихоокеанского флота в соответствии с планом боевой подготовки выполнил стрельбу межконтинентальной баллистической ракетой «Булава» по полигону Чижа в Архангельской области», – сообщили в ведомстве.

    Второй серийный ракетоносец К-553 «Генералиссимус Суворов» относится к четвертому поколению атомоходов усовершенствованного проекта «Борей-А». В 2022 году подлодка вошла в состав ВМФ России, а в октябре 2023 года завершила переход к месту постоянного базирования на Камчатке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее глава МИД Белоруссии Максим Рыженков предостерег европейские страны напоминанием о российской ядерной триаде.

    Также президент Владимир Путин сообщил о включении укрепления ядерной триады в приоритеты новой госпрограммы вооружений.

    Кроме того, глава государства заявил о последовательной модернизации ядерной триады.

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    28 октября 2026, 11:54 • Видео
    Хуситы ударили планету по больному месту

    Один из ключевых нефтепроводов Саудовской Аравии подвергся ударам со стороны движения хуситов, инициатива в этой войне по-прежнему принадлежит им. И они как будто уговаривают США вмешаться.

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    27 октября 2026, 18:16 • Новости дня
    Лавров заявил об использовании Западом украинских военных для терактов в Сахеле

    Лавров: Запад использует украинских военных для терактов в Сахеле

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Ряд стран Запада подключает украинских военных для совершения диверсий и терактов в Сахеле, аналогичные схемы ранее применяли и в Ливии, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    «Все больше и больше свидетельств того, что некоторые западные столицы, включая и Париж, но не только, подключают украинских военнослужащих к выполнению террористических задач. Их туда привозят, их используют для организации диверсий», – приводит РИА «Новости» заявление Лаврова на встрече с главными редакторами африканских СМИ.

    По его словам, аналогичная схема использовалась в Ливии несколько месяцев назад.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Лавров заявил о привлечении кадровых военнослужащих киевского режима иностранными спонсорами к организации масштабных террористических атак в африканских государствах.

    В июле он сообщил о попытках властей Украины дестабилизировать ситуацию в дружественных России странах Африки.

    В июне глава МИД рассказал об активном использовании Парижем сил украинских вооруженных формирований и местных сепаратистов при попытках свержения законных правительств на континенте.

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    28 октября 2026, 11:13 • Новости дня
    Новые власти Сербии объявили о пересмотре отношений с ЕС

    Politico: Победившая на выборах сербская оппозиция пересмотрит отношения с ЕС

    Новые власти Сербии объявили о пересмотре отношений с ЕС
    @ Petr David Josek/AP/TASS

    Tекст: Игорь Иножарский

    Победившее на парламентских выборах в Сербии оппозиционное движение «Студенческий список» намерено пересмотреть отношения с Евросоюзом и сделать приоритетом национальные интересы.

    Одержавшее победу на выборах оппозиционное движение «Студенческий список» планирует отменить многие решения бывшего президента Сербии Александра Вучича и перезагрузить отношения с Брюсселем, пишет Politico.

    «Александр Вучич выступал в качестве контактного лица по всем вопросам, игнорируя при этом все законы страны, включая конституцию», – заявил будущий депутат от победившего движения Югослав Гашич.

    По его словам, новая власть не хочет изоляции от Европы, но считает необходимым сместить приоритеты в диалоге с Евросоюзом и ставить на первое место интересы Сербии. Представитель аналитического центра «Центр европейской политики» Срджан Майсторович добавил, что Евросоюз может легко потерять авторитет, если продолжит игнорировать проблемы с демократией в Сербии ради сотрудничества с одним политиком.

    Движение «Студенческий список» выросло из массовых протестов, начавшихся после обрушения крыши железнодорожного вокзала в 2024 году, жертвами которого стали 16 человек. Тогда студенты обвинили в трагедии коррупцию при заключении государственных строительных контрактов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник оппозиционное движение «Студенческий список» набрало 52,54% голосов избирателей на парламентских выборах в Сербии. Политолог Николай Межевич предупредил о риске скатывания «Студенческого списка» в антироссийский курс. В прошлом месяце Александр Вучич ушел с поста президента страны.

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    28 октября 2026, 01:48 • Новости дня
    Разработан проект закона о сроках выплат семьям погибших на СВО

    Установлены сроки поиска получателей выплат семьям погибших на СВО

    Tекст: Катерина Туманова

    В России разработали законопроект о введении единого полугодового срока для выявления всех получателей выплат семьям погибших в ходе спецоперации, сообщил глава управления планирования банковских расчетов, учета и отчетности военно-социального центра Минобороны Владимир Дроздов.

    Инициатива должна устранить затягивание сбора документов и установить жесткие временные рамки для всех участников процесса, передает РИА «Новости».

    «В России разработан проект федерального закона 619.9 о поддержке семей погибших на СВО военных. Он вводит четкий и понятный механизм, а именно устанавливает единый шестимесячный срок для выявления всех возможных получателей выплат», – заявил Дроздов.

    Новые нормы защитят права добросовестных граждан от родственников, пытающихся умолчать о существовании других претендентов ради увеличения собственной доли.

    Полгода, отведенные на поиск получателей, ускорят решение юридических вопросов, включая оформление статуса воспитателя и признание отцовства.

    Проект полностью устраняет риски мошенничества, когда после распределения денег внезапно появляются новые члены семьи с требованиями доплат. Прозрачные правила позволят сразу определять точный круг лиц и гарантируют честное начисление средств семьям военнослужащих.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом генпрокурор Александр Гуцан назвал недопустимыми задержки страховых выплат раненым военнослужащим. Наблюдательный совет фонда «Защитники Отечества» объявил о расширении поддержки ветеранов спецоперации и их семей.

    Верховный суд обязал выплатить деньги семье умершего по пути домой участника СВО.

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    28 октября 2026, 09:56 • Новости дня
    Победивший в Сербии «Студенческий список» отказался от антироссийских санкций

    Победивший в Сербии «Студенческий список» отверг введение санкций против России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Движение «Студенческий список», победившее на парламентских выборах в Сербии, не будет вводить санкции против России, заявил один из его основателей Радомир Саичич.

    «Как мы и указали в своей программе, «Студенческий список» не выступает за введение санкций против России», – заявил академик Сербской академии наук и искусств, доктор Радомир Саичич РИА «Новости».

    Саичич отметил, что Сербия сама испытала на себе последствия санкций и понимает их неэффективность в решении проблем. Проблемы нужно решать путем диалога и переговоров, а не ограничительными мерами, добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду директор госкомпании «Сербиягаз» Душан Баятович заявил о сохранении поставок российского газа после прошедших парламентских выборов.

    Во вторник представитель партии «Студенческий список» Йово Бакич сообщил об отказе движения поддерживать санкции против России.

    В понедельник бывший президент страны Александр Вучич предупредил о введении новыми властями Сербии санкций против Москвы к весне.

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    27 октября 2026, 17:19 • Новости дня
    Схему вывоза военных-дезертиров за границу раскрыли на Украине

    На Украине военным помогали бежать за границу за 12 тыс. долларов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) раскрыла схему вывоза дезертиров за границу, участники которой брали по 12 тыс. долларов с человека за помощь в побеге.

    Группа лиц из Харьковской области помогала военным дезертировать, вывозила их из зоны боевых действий и организовывала незаконное пересечение границы, пишет РИА «Новости» со ссылкой на украинскую погранслужбу.

    Услуги предлагал администратор тематического Telegram-канала. Подозреваемые доставляли военных на автомобилях к месту сбора в городе Умань Черкасской области, откуда планировалось везти их к приграничью.

    Двух организаторов перевозок задержали и обвинили в содействии дезертирству, прокуратура запросила для них арест. Администратор канала и другие соучастники разыскиваются, следствие продолжается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Владимир Зеленский подписал законопроекты о продлении сроков действия военного положения и всеобщей мобилизации на Украине на 90 дней.

    В пятницу премьер-министр Украины Сергей Корецкий заявил о введении мобилизационных планов для предприятий с возможностью бронирования работников.

    В четверг уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил о покупке украинскими военнообязанными детей у многодетных семей для выезда за границу и уклонения от мобилизации.

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    27 октября 2026, 15:10 • Новости дня
    ВСУ применили беспилотники со Starlink при атаке на Донецк

    Украинские военные атаковали Донецк беспилотниками с терминалами Starlink

    Tекст: Ольга Иванова

    Вооруженные силы Украины во время ночной атаки на Донецк использовали ударные беспилотные летательные аппараты, оборудованные терминалами спутниковой связи Starlink, сообщили местные власти.

    Украинские войска задействовали дроны самолетного типа для ударов по городу, передает РИА «Новости» со ссылкой на управление администрации главы и правительства Донецкой народной республики по вопросам документирования военных преступлений.

    «Украинские военные при ночной атаке на Донецк применили ударные БПЛА самолетного типа «Чаклун-В» и «Б-2», оснащенные терминалами Starlink», – говорится в сообщении ведомства.

    Мэр города Алексей Кулемзин уточнил, что в результате налета в Ленинском районе уничтожены более 20 автомобилей. Кроме того, в Куйбышевском районе получили повреждения здание больницы и медицинское оборудование.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье военный эксперт Юрий Кнутов допустил лишение украинской армии части возможностей по применению аппаратов из-за ограничений связи.

    В субботу американский предприниматель Илон Маск заявил о нарушении украинскими военными условий использования спутниковой связи Starlink для атак беспилотников.

    В четверг здание министерства угля и энергетики Донецкой народной республики получило серьезные повреждения в результате удара дрона.

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    27 октября 2026, 18:46 • Новости дня
    Молдавия захотела получить от Украины перехватчики БПЛА

    Премьер Молдавии Тофан: Кишинев намерен получить от Киева перехватчики дронов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Кишинев в рамках соглашения о военно-техническом сотрудничестве с Киевом рассчитывает получить украинские перехватчики дронов, заявил премьер-министр Молдавии Василий Тофан.

    Кишинев и Киев ранее заключили соглашение о военно-техническом сотрудничестве, которое предусматривает обмен опытом в сфере беспилотных летательных аппаратов, пишет РИА «Новости».

    «Украина каждый день тестирует новые технологии не в лабораториях, а на поле боя, и мы как страна с ограниченными ресурсами хотим убедиться, что приобретаем протестированные технологии по сниженным ценам. Мы хотим интенсификации этого сотрудничества… Хотим получить доступ, в том числе к перехватчикам дронов», – заявил Тофан.

    Глава правительства подчеркнул, что подобное соглашение не нарушает нейтрального статуса Молдавии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник премьер-министр Молдавии Василий Тофан сообщил о подписании соглашения о сотрудничестве в военно-технической сфере с Украиной.

    В воскресенье министр обороны Молдавии Анатолий Носатый заявил о планах внедрить систему акустических датчиков для обнаружения залетающих беспилотников.

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    27 октября 2026, 17:22 • Новости дня
    Британия и Польша договорились о совместных учениях в Балтийском море

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Лондон и Варшава планируют проводить совместные военные учения в Балтийском море, сообщило британское Минобороны по итогам визита главы ведомства Уэза Стритинга в Польшу и его переговоров с польским министром обороны Владиславом Косиняк-Камышем.

    Стороны также договорились укрепить военное сотрудничество для производства и разработки противовоздушных ракет следующего поколения, совместной разработки технологий беспилотников и средств борьбы с ними, а также обеспечения кибербезопасности, передает ТАСС.

    В Минобороны отметили, что договоренности были достигнуты перед учениями «коалиции желающих», которые пройдут в Польше в ноябре при участии тысяч военнослужащих.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш сообщил о заключении с Британией трехлетнего плана сотрудничества в оборонной сфере.

    В тот же день директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников заявил о ежедневном наращивании военной активности НАТО в Балтийском море.

    На прошлой неделе глава британского Минобороны Уэз Стритинг анонсировал масштабные учения в Польше для подготовки к возможному размещению войск на Украине.

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    27 октября 2026, 19:27 • Новости дня
    Белоусов проинспектировал применение дронов в группировке войск «Днепр»

    Минобороны: Белоусов проверил выполнение боевых задач группировкой «Днепр»

    Tекст: Вера Басилая

    Министр обороны Андрей Белоусов проверил выполнение боевых задач и применение ударных беспилотников воинскими частями группировки «Днепр» в зоне проведения спецоперации, сообщило Министерство обороны.

    В пункте управления Белоусов заслушал доклады командования по текущей обстановке и характеру действий противника, сообщает Минобороны.

    Командующий группировкой Михаил Теплинский доложил о поступлении в войска современных образцов вооружения, военной техники и экипировки. По данным ведомства, сформированные в этом году подразделения беспилотных систем показывают высокие результаты в разведке и огневом поражении украинских военных.

    Министру представили разработанные специалистами группировки беспилотники и наземные робототехнические комплексы, оснащаемые боевыми модулями. Кроме того, военные продемонстрировали основные средства противодействия дронам противника на линии боевого соприкосновения.

    По итогам инспекции Белоусов высоко оценил результаты боевой работы подразделений. Он поручил наращивать эффективность применения ударных беспилотных систем для уничтожения живой силы и техники противника при решении поставленных задач.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг глава Минобороны Андрей Белоусов заявил об особой опасности наращивания сил НАТО у границ Союзного государства.

    Ранее сообщалось, что бойцы группировки войск «Днепр» перекрыли проход в Крым для большинства беспилотников ВСУ.

    До этого бойцы группировки «Днепр» ликвидировали украинский пункт управления беспилотниками на правом берегу Днепра.

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    27 октября 2026, 14:52 • Новости дня
    Польша и Британия подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обороны

    Минобороны Польши: Варшава и Лондон подписали оборонный план на три года

    Tекст: Мария Иванова

    Польша и Великобритания заключили трехлетний план сотрудничества в оборонной сфере, сообщил польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш.

    «Мы только что подписали соглашение с господином министром обороны о сотрудничестве и планах по углублению взаимодействия в оборонной сфере на три года», – заявил Косиняк-Камыш на пресс-конференции.

    По его словам, для защиты Европы необходимо расширить возможности Польши и Соединенного Королевства. Министр отметил важность двусторонних отношений и стремление сделать роль Великобритании «более значимой и актуальной», передает РИА «Новости».

    Косиняк-Камыш добавил, что страны сотрудничают в разработке фрегата, создании систем ПВО и производстве 155-миллиметровых боеприпасов. Он также упомянул, что выбор шведских подводных лодок для Польши был сделан в рамках этого сотрудничества. Министр выразил желание запустить круглосуточное серийное производство в оборонной промышленности, чтобы извлечь реальные выгоды из достигнутых договоренностей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной премьер-министры Великобритании и Польши подписали соглашение о разработке боеприпасов и укреплении восточной границы НАТО.

    В прошлом году Великобритания и ряд европейских стран рассмотрели создание фонда совместных оборонных закупок. Лондон и Варшава начали переговоры о новом договоре для противодействия угрозам в Европе.

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    27 октября 2026, 16:59 • Новости дня
    Туск: США и НАТО выбрали Польшу для создания сервисного центра Patriot

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Соединенные Штаты и НАТО выбрали Польшу для размещения европейского центра по обслуживанию ракетных комплексов Patriot, заявил польский премьер-министр Дональд Туск.

    «Переговоры о создании сервисного центра для батарей Patriot приблизились к непосредственному финалу. Многое говорит о том, я не уполномочен делать официальное заявление, что Польша будет выбрана в качестве партнера для этого важного с точки зрения безопасности проекта», – заявил Туск перед заседанием кабинета министров. Его слова приводит ТАСС.

    В июле Польша, Германия, Нидерланды и Швеция на полях саммита НАТО в Анкаре подписали соглашение о создании в Европе центра по обслуживанию ракет PAC-3 для систем Patriot. Основным конкурентом Варшавы в этом проекте выступала ФРГ.

    Между тем, как писала газета ВЗГЛЯД, летом бывший министр обороны Мариуш Блащак заявил о дефиците ракет для систем противовоздушной обороны Patriot.

    В марте Варшава отказалась передавать Соединенным Штатам свои комплексы противоракетной обороны.

    Ранее Нидерланды решили разместить два зенитных ракетных комплекса Patriot в Польше.

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    27 октября 2026, 19:24 • Новости дня
    Улица в Белграде получила имя российского публициста Ивана Аксакова

    Новой улице в Белграде присвоили имя российского публициста Ивана Аксакова

    Tекст: Денис Тельманов

    В сербской столице одной из новых улиц официально присвоили имя выдающегося русского поэта и общественного деятеля Ивана Аксакова.

    «Одной из новых улиц в белградском микрорайоне Сунчани-Брег присвоено имя выдающегося русского публициста, поэта, общественного деятеля, славянофила Ивана Сергеевича Аксакова», – сообщило посольство России в Сербии в Telegram-канале.

    Название уже внесено в государственный реестр. Ожидается, что после завершения благоустройства улицы на ней появится памятная доска, посвященная Аксакову.

    Иван Аксаков возглавлял Славянское благотворительное общество. Он призывал власти и общественность Российской империи оказать всестороннюю поддержку начавшимся в 1875 году антитурецким восстаниям на Балканах, а также организовывал сбор средств для восставших и координировал отправку добровольцев в Сербию.

    Ранее улицу в сербской Ягодине назвали в честь русского генерала Михаила Черняева.

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    27 октября 2026, 21:07 • Новости дня
    FPV-дроны уничтожили украинскую самоходку «Краб» в Харьковской области

    Минобороны: Дроны группировки «Запад» уничтожили самоходную установку ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Операторы беспилотников российской группировки войск «Запад» успешно поразили самоходную артиллерийскую установку «Краб» вооруженных сил Украины, сообщило Минобороны.

    Уничтожение вражеской техники произошло в Харьковской области. «Зажарили «Краба», – сообщает Минобороны в Max.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник военнослужащие группировки войск «Север» задействовали оптоволоконные беспилотники для ликвидации складов боеприпасов украинской армии в Харьковской области.

    В пятницу операторы FPV-перехватчиков группировки войск «Запад» уничтожили беспилотный летательный аппарат самолетного типа и барражирующий боеприпас ВСУ в Харьковской области.

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    Путин вернул Европу к дипломатии в разговоре с Москвой

    Владимир Путин провел телефонный разговор с лидерами Финляндии и Норвегии по их инициативе. Стороны обсудили урегулирование украинского кризиса, а российский президент изложил свою оценку ситуации и назвал условия достижения справедливого долгосрочного мира. По мнению экспертов, обращение европейских лидеров к Москве свидетельствует об их стремлении вернуться к диалогу после успехов России на поле боя, при этом Путин продвигает дипломатическую линию, что урегулирование невозможно без учета российских интересов в сфере безопасности. Подробности

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    СВО вынудила Пентагон срочно искать замену Bradley

    Несмотря на восторженные отзывы украинских боевиков, Пентагон срочно ищет замену знаменитой БМП Bradley. Что показали бои на Украине по поводу этой техники? И чем ее возможные сменщики – «Волк» и «Рысь» – лучше? Подробности

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    «Гарантии» НАТО для Украины облегчают до минимума

    В свете возобновления мирных переговоров власти Украины дали понять, что пока готовы только на одну уступку России: не вступать в НАТО, куда и так не берут. Вместо этого от альянса требуют «гарантии по аналогии с пятой статьей устава», про которую ходит много мифов. Что реально получит Украина в этом случае? Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Хуситы ударили планету по больному месту

      Один из ключевых нефтепроводов Саудовской Аравии подвергся ударам со стороны движения хуситов, инициатива в этой войне по-прежнему принадлежит им. И они как будто уговаривают США вмешаться.

    • Переговорщики от Европы дозвонились до Кремля

      Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере и президентом Финляндии Александром Стуббом. Брюссель выбрал их в качестве гонцов. Чего добиваются европейцы?

    • В Сербии сменилась власть. Чего ждать?

      К удивлению многих, правящая Сербская прогрессивная партия во главе с Александров Вучичем проиграла выборы в Сербии оппозиционному «Студенческому списку». Что будет? Правда ли, что Россия потеряла последнего друга в Европе из тех, что западнее Бреста?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Как отдыхаем на День народного единства в ноябре 2026 года: выходные, рабочие дни и 4 ноября

      В 2026 году День народного единства, 4 ноября, выпадает на среду и будет нерабочим праздничным днем. Длинных выходных в начале ноября не получится: 2 ноября, понедельник, и 5–6 ноября, четверг и пятница, остаются рабочими. Зато во вторник, 3 ноября, рабочий день сокращается на один час как предпраздничный. Рассказываем, как отдыхаем в ноябре 2026 года, сколько будет рабочих и выходных дней, как оплачивается работа 4 ноября и можно ли присоединить к празднику несколько дней отпуска.

    • Поверка счетчиков воды в 2026 году: сроки, как проверить в «Аршине» и что будет за просрочку

      Счетчики холодной и горячей воды нужно поверять до окончания межповерочного интервала, установленного для конкретного прибора. Если срок пропустить, показания счетчика перестанут учитывать по обычной схеме: первые три расчетных периода для жилого помещения плату в общем случае рассчитывают по среднемесячному потреблению, а затем переходят на норматив с повышающим коэффициентом. В 2026 году для холодной воды коэффициент составляет 3, тогда как для горячей воды сохраняется коэффициент 1,5. Рассказываем, как узнать срок поверки, проверить результат во ФГИС «Аршин», выбрать аккредитованную организацию и что делать, если поверка уже просрочена.

    • Налоговый вычет за стоматологию в 2026 году: лечение зубов, протезирование, имплантация и сколько можно вернуть

      За платное лечение зубов можно получить социальный налоговый вычет по НДФЛ. Для обычных стоматологических услуг действует общий лимит социальных вычетов – 150 тыс. рублей расходов за год, а дорогостоящее лечение учитывается без этого ограничения. Ключевое значение имеет код в справке из клиники: код 1 означает обычное лечение, код 2 – дорогостоящее. Рассказываем, можно ли вернуть налог за пломбы, удаление зубов, брекеты, протезирование и имплантацию, сколько денег можно получить и как оформить вычет в 2026 году.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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