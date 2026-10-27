Чем глубже американское присутствие, тем больше шансов, что первый удар Китая придется по филиппинской территории. Кто бы ни победил в большой игре, тарану будет хуже всех.0 комментариев
Умерла сыгравшая в сериале «МакМиллан и жена» актриса Сьюзан Сент-Джеймс
В возрасте 80 лет ушла из жизни американская актриса Сьюзан Сент-Джеймс, известная по роли в криминальном сериале «МакМиллан и жена».
Сьюзан Сент-Джеймс умерла в возрасте 80 лет, пишет People со ссылкой на ее представителя. Ранее у актрисы диагностировали рак поджелудочной железы.
Сент-Джеймс прославилась благодаря роли Салли МакМиллан в сериале «МакМиллан и жена». Она также сыграла в фильмах «Блюз в законе» и «Любовь с первого укуса».
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