ВВС Польши столкнулись с нехваткой пилотов для истребителей F-16

Rzeczpospolita: В Польше осталось всего 40 пилотов для истребителей F-16

Tекст: Мария Иванова

Для нормальной эксплуатации 47 истребителей этого типа Польше необходимо как минимум 70 подготовленных летчиков, однако на данный момент пилотированием занимаются только 40 человек, передает ТАСС со ссылкой на газету Rzeczpospolita.

Причинами нехватки кадров издание называет сложности с обучением персонала. Кроме того, большинство пилотов предпочитают управлять более современными истребителями пятого поколения F-35, которые Варшава также закупила у США.

Соглашение о покупке 48 истребителей F-16 за 3,6 млрд долларов Польша и США подписали в 2003 году. В августе 2025 года один из этих самолетов разбился во время тренировочного полета в районе Радома.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Варшава выделила 3 млрд долларов на модернизацию парка многоцелевых истребителей F-16.

Летом партия американских самолетов пятого поколения F-35 прибыла на территорию Польши.

В прошлом году польский F-16 разбился во время подготовки к авиашоу в Радоме.