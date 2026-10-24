Российские альпинисты отказались от покорения вершины Асапурна

Команда российских альпинистов прервала экспедицию на вершину Асапурна в Непале

Tекст: Дмитрий Зубарев

Команда под руководством Валерия Шамало провела разведку южной стороны горы. Альпинисты поднялись примерно до 6,8 тыс. метров и приняли решение вернуться в базовый лагерь, пишет ТАСС.

Собранные командой данные станут основой для планирования новых экспедиций в 2027 году.

Параллельно с россиянами на гору поднимались два японских альпиниста. Они погибли, их тела обнаружили в пятницу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее СМИ сообщили о заражении группы российских альпинистов неизвестным вирусом на Эвересте.

Также СМИ рассказали о начале срочной эвакуации 30 россиян с горы Манаслу в Непале из-за мощных осадков и высокой угрозы схода лавин.

При этом власти Непала собрались запретить альпинистам-новичкам восхождения на Эверест.