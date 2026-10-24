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Российские альпинисты отказались от покорения вершины Асапурна
Команда российских альпинистов прервала экспедицию на вершину Асапурна в Непале
Команда российских альпинистов успешно провела разведывательную экспедицию на непокоренную вершину Асапурна в Непале и приняла решение отказаться от дальнейшего восхождения.
Команда под руководством Валерия Шамало провела разведку южной стороны горы. Альпинисты поднялись примерно до 6,8 тыс. метров и приняли решение вернуться в базовый лагерь, пишет ТАСС.
Собранные командой данные станут основой для планирования новых экспедиций в 2027 году.
Параллельно с россиянами на гору поднимались два японских альпиниста. Они погибли, их тела обнаружили в пятницу.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее СМИ сообщили о заражении группы российских альпинистов неизвестным вирусом на Эвересте.
Также СМИ рассказали о начале срочной эвакуации 30 россиян с горы Манаслу в Непале из-за мощных осадков и высокой угрозы схода лавин.
При этом власти Непала собрались запретить альпинистам-новичкам восхождения на Эверест.