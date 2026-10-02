Задачи, которые должна решать Россия в экономике и вопросах развития общества, не являются уникальными. Ими в той или иной мере озабочен весь мир. Это одновременно хорошая и плохая новость.0 комментариев
Власти исключили угрозу жителям после пожара на подмосковном химзаводе
Угрозы населению после возгорания на химическом предприятии в Краснозаводске Московской области нет, сообщил временно исполняющий полномочия главы Сергиево-Посадского городского округа Алексей Лужецкий.
«На данный момент угрозы для населения города Краснозаводска и округа нет, все службы работают в усиленном режиме», – передает слова чиновника ТАСС.
Также не зафиксировано превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в воздухе. Мониторинг ведут экологическая лаборатория «Мособлэкомониторинг», химический отряд «Мособлпожспас», лаборатория Роспотребнадзора и передвижная радиометрическая лаборатория. Контроль воздушной среды осуществляется круглосуточно.
Пожар локализовали в 23.55 мск и полностью ликвидировали в 01.00 мск. Эвакуировали 40 человек. Один человек погиб, судьба еще пятерых остается неизвестной.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу власти сообщили о гибели одного человека. На месте возгорания развернули оперативный штаб. Пожар начался в четверг в одном из производственных корпусов завода.