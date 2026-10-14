Студент из Афганистана изобрел спасающие от сна за рулем умные очки

Khaama Press: Афганский студент изобрел очки для борьбы со сном за рулем

Tекст: Денис Тельманов

Устройство отслеживает состояние глаз человека и активирует звуковой сигнал, если они остаются закрытыми в течение определенного времени, передает РИА «Новости» со ссылкой на афганское агентство Khaama Press.

Прибор предназначен для выявления ранних признаков сонливости при длительных поездках.

«Рост числа дорожно-транспортных происшествий в Афганистане заставил меня задуматься о возможных решениях этой проблемы. Я хотел разработать устройство, которое помогло бы предотвращать аварии с участием водителей, совершающих длительные поездки, особенно в ночное время», – рассказал изобретатель.

Он пояснил, что электронная система включает датчик состояния глаз, схему управления и портативный источник питания. Компоненты удалось сделать максимально легкими и энергоэффективными, благодаря чему их можно интегрировать в оправу обычных очков.

В настоящее время прототип успешно прошел тестирование на фиксацию закрытия глаз. Перед запуском серийного производства потребуются дополнительные испытания аппарата в различных дорожных условиях.

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