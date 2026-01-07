  • Новость часаВС России впервые уничтожили пусковую установку РСЗО «Буран» ВСУ
    «Чудо-вертолеты» США для захвата Мадуро спасло отсутствие сопротивления
    Москва выразила тревогу в связи с преследованием российского танкера «Маринера» кораблем ВМС США
    ABC News: Вашингтон потребовал от Венесуэлы разорвать связи с Россией и Китаем
    Работавший на СССР и Россию экс-сотрудник ЦРУ Олдрич Эймс умер в тюрьме в США
    Путин вместе с военными посетил рождественскую службу в одном из храмов Подмосковья
    Зеленский раскрыл имя организатора «наиболее значимых ударов» по России
    США заявили о согласии Венесуэлы передать до 50 млн баррелей нефти
    Макрон заявил о планах «как можно скорее» провести переговоры с Путиным
    Украинские расчеты БПЛА «Мамкина черешня» ликвидированы в Харьковской области
    Сергей Худиев Сергей Худиев Дехристианизация Рождества – не чисто западная проблема

    После падения коммунизма Рождество вернулось в календарь – но традиция праздновать его уже была утрачена, и для многих, если не большинства из нас, сам смысл праздника остался неясен.

    16 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Мигранты теряют статус «свободного радикала»

    Россия ждет тех, кто готов стать частью ее культуры, уважать ее законы и традиции. Для остальных есть гостевая виза, ограниченные сроки пребывания и билет домой.

    15 комментариев
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Похищение Мадуро доказало отсутствие международного права

    Юристы и политические обозреватели достаточно давно пишут о том, что они называют эрозией международного права, при этом как бы допуская, что когда-то это право работало. На самом деле оно не работало никогда.

    17 комментариев
    7 января 2026, 11:46 • Новости дня

    В Эстонии сдвинули сроки строительства пограничной инфраструктуры на два года

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Возведение пограничной инфраструктуры на эстонской восточной границе собираются закончить к концу 2027 года, заявил глава департамента полиции и пограничной охраны страны Вейко Коммусаар.

    Работы по строительству планируется завершить к концу 2027 года, заявил Коммусаар, передает «Интерфакс».

    До этого был установлен срок строительства до 2025 года.

    В прошлом году удалось достроить забор лишь на части участков, в местах рек, на озерах и болотах границу охраняют другими методами, указал чиновник.

    Ранее глава эстонской службы внешней разведки Каупо Росин в конце декабря заявлял, что российская сторона не демонстрирует признаков подготовки нападения на страны Прибалтики.

    6 января 2026, 16:45 • Новости дня
    Зеленский раскрыл имя организатора «наиболее значимых ударов» по России
    Зеленский раскрыл имя организатора «наиболее значимых ударов» по России
    @ Nachrichtenagentur/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Украины Владимир Зеленский публично назвал бригадного генерала СБУ Дениса Килимника организатором наиболее значимых ударов по России.

    Президент Украины Владимир Зеленский впервые публично назвал имя организатора «наиболее значимых ударов» по России. Об этом он написал в своем Telegram-канале. По словам Зеленского, Килимник отвечает за организацию этих атак.

    «Он – один из тех, кто организовывает наиболее весомые и полностью справедливые удары», – заявил Зеленский. Президент напомнил, что летом 2023 года присвоил Килимнику звание Героя Украины.

    В ходе встречи Зеленский и Килимник обсудили результаты работы СБУ и обменялись мнениями о перспективах развития службы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Денис Килимник стал руководителем Антитеррористического центра при СБУ.

    Василий Малюк (внесен в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга) подал в отставку с поста главы СБУ. Евгений Хмара назначен временно исполняющим обязанности главы СБУ.

    Комментарии (28)
    6 января 2026, 16:22 • Новости дня
    Москва выразила тревогу в связи с преследованием российского танкера «Маринера» кораблем ВМС США
    Москва выразила тревогу в связи с преследованием российского танкера «Маринера» кораблем ВМС США
    @ Alexander Muratov/marinetraffic

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Танкер «Маринера» преследуют американскими и натовские военные корабли, операция проходит вдали от побережья США, сообщили в Министерстве иностранных дел России.

    Россия внимательно отслеживает ситуацию вокруг нефтяного танкера «Маринера», находящегося в международных водах Северной Атлантики, указали в МИД ТАСС.

    В течение нескольких дней за судном наблюдает корабль береговой охраны США несмотря на то, что от американского побережья его отделяют около 4 тыс. километров.

    В министерстве отметили, что «Маринера» идет под государственным флагом России и полностью соблюдает международное морское право. Российские дипломаты выразили надежду, что западные государства будут придерживаться провозглашаемых ими принципов свободы судоходства в открытых морях.

    Госсекретарь США Марко Рубио ранее заявлял, что Вашингтон и впредь будет захватывать нефтяные танкеры, объяснив это борьбой с наркоторговцами.

    В конце декабря американские СМИ сообщали, что экипаж нефтяного танкера, спасавшегося от американских военных в Атлантическом океане, якобы нарисовал российский флаг на борту судна, чтобы получить защиту со стороны России.

    Комментарии (41)
    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    Комментарии (0)
    6 января 2026, 14:18 • Новости дня
    Дмитриев заявил о принятом США решении по Гренландии
    Дмитриев заявил о принятом США решении по Гренландии
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев высказал мнение, что США уже определились по вопросу Гренландии, и допустил аналогичный сценарий для Канады.

    Кирилл Дмитриев, возглавляющий Российский фонд прямых инвестиций, выразил мнение о позиции США по Гренландии, об этом он написал на своей странице в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    По его словам, по Гренландии уже принято решение. «ЕС продолжит делать то, что у вассалов получается лучше всего: «наблюдать за ситуацией» и демонстрировать двойные стандарты», – добавил он.

    Дмитриев задался вопросом, станет ли Канада следующей страной, в отношении которой будут приняты аналогичные решения.

    Его заявление прозвучало в комментарии на слова заместителя главы администрации США Стивена Миллера относительно Гренландии.

    Заместитель главы администрации США Стивен Миллер поставил под сомнение легитимность контроля Дании над Гренландией.

    Американские чиновники ведут работу над проектом сделки по Гренландии и обсуждают возможность предложить ей Договор о свободной ассоциации.

    Комментарии (23)
    6 января 2026, 19:31 • Новости дня
    Рухнула правящая коалиция восточно-германской земли Бранденбург

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Власти немецкой земли Бранденбург сообщили о роспуске коалиционного правительства после ухода двух депутатов и министра финансов из «Союза Сары Вагенкнехт» (BSW).

    Премьер-министр Бранденбурга Дитмар Войдке распустил коалицию с BSW, передает пишет Politico.

    Причиной стали внутренние разногласия в партии BSW, приведшие к выходу двух депутатов и министра финансов из фракции. Это лишило коалицию необходимого большинства в ландтаге, где у нее был перевес в два голоса.

    Войдке заявил, что после выхода членов BSW «основы для сотрудничества в коалиции больше не существует». По его словам, работа правительства была «затенена постоянными спорами внутри BSW». Несмотря на кризис, он продолжит руководить регионом в статусе премьер-министра правительства меньшинства и намерен в будущем провести переговоры о коалиции с Христианско-демократическим союзом (ХДС), с которыми у социал-демократов теперь будет большинство.

    Лидер партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдль в соцсетях призвала к немедленным досрочным выборам и отметила, что ее партия сейчас опережает другие политические силы в регионе с рейтингом 35%.

    BSW была основана в 2024 году Сарой Вагенкнехт, которая остается влиятельным лицом в партии, несмотря на уход с поста лидера. Внутрипартийные разногласия были связаны с реформой регионального вещания и ролью самой Вагенкнехт, которую критиковали за чрезмерную персонализацию движения.

    В ближайшие месяцы в восточных землях Германии ожидаются еще одни выборы, где АдГ рассчитывает впервые получить власть в региональном парламенте.

    Газета ВЗГЛЯД отмечала, что «Альтернатива для Германии» стала самой значительной политической силой в Восточной Германии, особенно в землях Бранденбург, Мекленбург-Передняя Померания, Саксония, Саксония-Анхальт и Тюрингия.

    Комментарии (4)
    6 января 2026, 13:10 • Новости дня
    Эксперт: США не смогут взять под контроль Латинскую Америку

    Политолог Ткаченко: В Латинской Америке формируется фронда против США

    Эксперт: США не смогут взять под контроль Латинскую Америку
    @ Fernando Souza/dpa/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    США не смогут установить свой диктат в Латинской Америке. Антиамериканскую фронду в регионе может возглавить Бразилия и одобрить другие страны. Они не заинтересованы в нарушении своего стабильного развития, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее Госдеп назвал Западное полушарие «собственностью» Вашингтона.

    «Администрация президента США пытается конвертировать свой сомнительный подвиг в Венесуэле во что-то глобальное, геополитическое. Именно поэтому Госдеп говорит об американском контроле над всем Западным полушарием», – пояснил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Кроме того, глава Белого дома Дональд Трамп хочет, что называется, снять информационно-политическую пенку с захвата президента Венесуэлы Николаса Мадуро. При этом, несмотря на некоторую «хайповость» этих линий, они укладываются в реализацию стратегии национальной безопасности США, опубликованной в декабре прошлого года. Но, очевидно, мало кто в мире мог представить, что она будет проводиться в таких формах», – продолжил собеседник.

    «Однако, Трамп пошел на очень большой риск в своей политике в Западном полушарии. Латинская Америка в последние 30 лет привыкла жить в относительном спокойствии. После кризиса 80-х годов она вступила на путь роста. Почти все экономики континента растут. Поэтому, думаю, соседи Венесуэлы не примут попытки Вашингтона нивелировать их с точки зрения дипломатии и суверенитета», – спрогнозировал эксперт.

    «Не исключаю, что в ближайшее время начнется концентрация антиамериканской фронды вокруг Колумбии и Бразилии. Если Бразилиа возглавит движение за защиту Латинской Америки от США, это определит геополитическое состояние региона на несколько десятилетий вперед», – подчеркнул аналитик.

    «Стоит также иметь в виду, что США готовили события в Венесуэле в течение последних семи лет – подкупами, угрозами, убийствами представителей военной и политической элиты. Поэтому, установить диктат в других странах будет не просто трудно, а практически нереально – несмотря на обилие американских агентов влияния в той же Бразилии. Даже в Венесуэле им вряд ли удастся повторить подобное в ближайшее время», – заметил спикер.

    «Почти 10 тысяч лет человеческой истории показывают, что даже самой сильной империи не удастся установить свой диктат в каком-то глобальном регионе, к которым, безусловно, относится Америка», – резюмировал политолог.

    Ранее Госдепартамент США опубликовал заявил, что Западное полушарие является зоной интересов Вашингтона. «Это наше полушарие, президент Трамп не позволит угрожать нашей безопасности», – отмечается на странице ведомства в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России). К посту прикреплено черно-белое фото Трампа с надписью: «Это наше полушарие». Слово «наше» написано большим шрифтом и красным цветом.

    В свою очередь, замглавы американской администрации Стивен Миллер в интервью CNN заявил: «Можно сколько угодно говорить о международных тонкостях, но мы живем в реальном мире, который управляется силой, мощью, властью».

    «Это железные законы мира», – подчеркнул он. «Мы – сверхдержава. И при президенте Трампе мы будем вести себя как сверхдержава», – добавил Миллер. Помимо этого, Трамп поручил госсекретарю Марко Рубио возглавить процесс реализации реформ в Венесуэле.

    Кроме того, в Белом доме сделали ряд громких заявлений в адрес стран, которые вызывают раздражение у Вашингтона. По оценкам мировых СМИ, это дает повод говорить о ренессансе силовой версии доктрины Монро. Стоит отметить, что президент Колумбии Густаво Петро бросил вызов Трампу после ареста Мадуро, а лидер Мексики Клаудия Шейнбаум заявила, что не воспринимает всерьез угрозы США о военном вторжении. Газета ВЗГЛЯД рассуждала, в какой следующей стране возможно повторение венесуэльского сценария.

    Комментарии (16)
    6 января 2026, 17:00 • Новости дня
    Мерц заявил о критическом состоянии ряда отраслей экономики Германии
    Мерц заявил о критическом состоянии ряда отраслей экономики Германии
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Отдельные отрасли экономики Германии находятся в критическом состоянии, правительство страны сосредоточится на росте и реформах, заявил немецкий канцлер Фридрих Мерц.

    Некоторые отрасли экономики страны оказались в «очень критическом» положении, передает Bloomberg.

    Он подчеркнул, что восстановление экономического роста станет главным приоритетом правительства в 2026 году. Мерц признал, что власти пока недостаточно сделали для повышения конкурентоспособности Германии, и пообещал сосредоточиться на улучшении условий для ведения бизнеса.

    Среди предложенных блоком Мерца реформ – пенсионная реформа, налоговые льготы для компаний и сокращение социальных расходов. Эти меры вызывают противодействие со стороны Социал-демократической партии Германии (СДПГ), которая настаивает на соблюдении коллективных договоров, стабильных доходах и эффективных социальных преобразованиях.

    Экономические советники Мерца недавно снизили прогноз роста ВВП Германии на текущий год до менее чем 1%. Международный валютный фонд призвал Берлин к проведению «смелых» реформ. Несмотря на запуск инфраструктурного фонда и увеличение военных расходов, экономика страны продолжает показывать слабые результаты.

    В письме Мерц не уточнил, какие именно отрасли пострадали сильнее всего, однако известно, что автомобильный сектор сталкивается со снижением продаж в Китае и негативно влияет на остальную экономику.

    На фоне внутренней напряженности в коалиции Мерц на этой неделе уволил ближайшего советника Якоба Шрота и назначил на эту должность партийного менеджера Филиппа Биркенмаера. Лидеры Христианско-демократического союза (ХДС) планируют провести двухдневное совещание в Майнце для обсуждения социальных реформ, которые могут усилить разногласия с СДПГ.

    В этом году в Германии пройдут пять земельных выборов, и противостояние между партиями нарастает. На прошлой неделе коалиция СДПГ с левыми распалась в Бранденбурге, а премьер-министр Дитмар Войдке заявил о намерении продолжить работу в статусе правительства меньшинства.

    Напомним, Мерц, согласно результатам январского опроса, занял предпоследнюю строчку в списке 20 популярных политиков страны.

    Немецкий автоконцерн Mercedes-Benz потерял лидерство на европейском рынке.

    Комментарии (11)
    6 января 2026, 17:18 • Новости дня
    Глава ВЦИОМ назвал фейки и неудачи операции США в Венесуэле

    Глава ВЦИОМ Федоров назвал фейки и неудачи операции США в Венесуэле

    Глава ВЦИОМ назвал фейки и неудачи операции США в Венесуэле
    @ Kyle Mazza/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    События вокруг похищения венесуэльского президента Николаса Мадуро и его супруги показали, что Вашингтон не достиг ключевых геополитических целей, несмотря на запугивание элит, заявил руководитель Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров.

    Глава ВЦИОМ в своем Telegram-канале напомнил, что были разоблачены фейки о нанесении ударов по мавзолею Уго Чавеса, который остался невредим, а также о роли жены Мадуро, являющейся не только первой леди, но и ключевым членом руководства страны.

    Он подчеркнул, что танец Мадуро был демонстративной насмешкой над неспособностью США реализовать свои угрозы.

    Эксперт отметил, что США временно сумели вызвать ужас, панику и страх среди руководителей и элит по всему миру, а также спровоцировать волну «ресентимента» у ревизионистских государств и разочарование у приверженцев глобального порядка. Вместе с тем, американской стороне, по его мнению, не удалось добиться изменения внешнеполитического курса Венесуэлы, смены власти или получения контроля над страной.

    Также не произошло изменения расстановки сил в мире в пользу США, отказа ревизионистских стран от собственного курса и роста популярности президента США Дональда Трампа внутри страны.

    Глава ВЦИОМ охарактеризовал произошедшее как очередную манипуляцию в рамках информационных и психологических операций, призвав сохранять критическое мышление и готовность к новым попыткам давления.

    Напомним, Делси Родригес стала временным президентом Венесуэлы. Президент США Дональд Трамп назначил госсекретаря Марко Рубио ответственным за проведение реформ в Венесуэле после ареста Мадуро.

    Также американский лидер указал, что он остается ключевой фигурой в управлении Венесуэлой и США не ведут войну с Венесуэлой.

    Комментарии (21)
    6 января 2026, 19:54 • Новости дня
    Белый дом: Никто не посмеет воевать с США за Гренландию

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Гренландия должна принадлежать Соединенным Штатам, и никто не вздумает воевать с США из-за будущего Гренландии, заявил заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер.

    Миллер отказался исключить возможность применения военной силы для захвата Гренландии, отметив, что мир управляется силой и мощью, передает Axios.

    Заявления Миллера усилили опасения по поводу планов Вашингтона на фоне публикации супруги экс-советника Трампа Кэти Миллер, которая опубликовала изображение Гренландии с американским флагом и подписью «Скоро». Это произошло после громкой операции США в Венесуэле.

    Датские и европейские лидеры резко осудили риторику Белого дома, выступив с совместным заявлением о неприкосновенности границ и суверенитете Дании и Гренландии. Премьер-министр Швеции подчеркнул, что только Дания и Гренландия вправе решать вопросы, касающиеся их территорий, а европейские страны проявили солидарность с Копенгагеном.

    Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен в ответ заявил, что Гренландия – это не объект геополитических игр, а земля, народ и демократия, требующая уважения со стороны союзников.

    Датский премьер Мэтте Фредериксен отметила, что военное нападение США на страну НАТО означало бы конец альянса в привычном виде.

    Ранее руководитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев предположил, что США уже определились по вопросу Гренландии, и допустил аналогичный сценарий для Канады.

    Политолог Александр Рар в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что после «колонизации» Венесуэлы США могут обратить свою мощь против Центральной Америки, Канады и Гренландии.

    Замглавы администрации США Стивен Миллер ставил под сомнение легитимность контроля Дании над Гренландией.

    Комментарии (13)
    6 января 2026, 13:58 • Новости дня
    Германский эксперт: Старая Европа в шоке от «ковбойской» политики США

    Политолог Александр Рар: «Ковбойская» политика США толкает мир в новую большую войну

    Германский эксперт: Старая Европа в шоке от «ковбойской» политики США
    @ Jacquelyn Martin/AP/TASS

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    После «колонизации» Венесуэлы США могут обратить свою мощь против Центральной Америки, Канады и Гренландии. Это категорически противоречит запущенному Россией, Китаем и Индией процессу установления нового справедливого миропорядка, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее Госдеп назвал Западное полушарие «собственностью» Вашингтона.

    «Начало 2026 года сопровождается очередной сменой эпох. Рухнул мировой порядок, основанный на так называемых «правилах» и «либеральных ценностях». Причем, разрушила его не Россия в ходе конфликта на Украине, как утверждают в Брюсселе, а политика самого Запада», – отметил германский политолог Александр Рар.

    «При этом, новый мировой порядок не становится автоматически полицентричным, как могло показаться в переходный период – с окончания холодной войны до наших дней. Китай, Россия и Индия стремятся выстроить новое мироустройство, основанное на гармонии интересов всех стран. Но глава Белого дома Дональд Трамп силой стремится укрепить США в качестве главной державы в будущем мире», – заметил он.

    «США начинают «по-ковбойски» принуждать своих соседей к подчинению мощи Вашингтона. Сегодня происходит «колонизация» Венесуэлы. На очереди – Центральная Америка, Канада и Гренландия. На фоне всего происходящего Трамп предлагает Москве договорится по Украине по образцу Ялтинского мира, создав новую архитектуру безопасности в Европе», – продолжил спикер.

    «Европейские страны пребывают в полном шоке, чувствуя, что им придется «метаться» между более сильными державами – США, Китаем и Россией. Германия это прекрасно понимает и призывает создать из нынешней Европы настоящую военную крепость. Если смотреть на происходящее реально, кажется, что мир катится к новой большой войне», – посетовал аналитик.

    Ранее Госдепартамент США опубликовал заявил, что Западное полушарие является зоной интересов Вашингтона. «Это наше полушарие, президент Трамп не позволит угрожать нашей безопасности», – отмечается на странице ведомства в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России). К посту прикреплено черно-белое фото Трампа с надписью: «Это наше полушарие». Слово «наше» написано большим шрифтом и красным цветом.

    В свою очередь, замглавы американской администрации Стивен Миллер в интервью CNN заявил: «Можно сколько угодно говорить о международных тонкостях, но мы живем в реальном мире, который управляется силой, мощью, властью».

    «Это железные законы мира», – подчеркнул он. «Мы – сверхдержава. И при президенте Трампе мы будем вести себя как сверхдержава», – добавил Миллер. Помимо этого, Трамп поручил госсекретарю Марко Рубио возглавить процесс реализации реформ в Венесуэле.

    Кроме того, в Белом доме сделали ряд громких заявлений в адрес стран, которые вызывают раздражение у Вашингтона. По оценкам мировых СМИ, это дает повод говорить о ренессансе силовой версии доктрины Монро. Стоит отметить, что президент Колумбии Густаво Петро бросил вызов Трампу после ареста Мадуро, а лидер Мексики Клаудия Шейнбаум заявила, что не воспринимает всерьез угрозы США о военном вторжении. Газета ВЗГЛЯД рассуждала, в какой следующей стране возможно повторение венесуэльского сценария.

    Комментарии (13)
    6 января 2026, 19:42 • Новости дня
    Bloomberg: США готовы дать Украине гарантии безопасности на 15 лет

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Соединенные Штаты могут предоставить Украине обязательства по поддержке в случае нового «нападения» России, в том числе участие в европейских военных инициативах, сообщают информационные агентства.

    США готовы поддержать Украину в случае новых «атак» со стороны России, пишет Bloomberg.

    Согласно проекту заявления, который обсуждается с союзниками Киева, Вашингтон предложит обязательные гарантии безопасности, а также участие США в европейских военных структурах и поддержку европейской многонациональной силы в случае нападения.

    В Париже во вторник прошли переговоры между представителями США, Франции, Канады и других европейских стран, в ходе которых обсуждалось создание европейской военной миссии с участием США, а также мониторинг возможного перемирия между Россией и Украиной.

    На встрече присутствовали Владимир Зеленский, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Британии Кир Стармер, а также генсек НАТО Марк Рютте.

    США представляли спецпосланник американского президента Стив Уиткофф и его же советник Джаред Кушнер. Канадский премьер Марк Карни отметил, что детали соглашения могут быть доработаны позже.

    Переговоры осложняются требованиями России о выводе украинских войск из Донбасса, которые Зеленский называет неприемлемыми. США обсуждают предоставление гарантий безопасности сроком на 15 лет с возможностью продления, несмотря на отсутствие согласия Кремля на такие инициативы.

    Ранее начальник генштаба ВСУ Андрей Гнатов сообщал, что с США согласован некий документ о поддержке украинской армии.

    Напомним, Вашингтон в начале декабря обсуждал с Киевом план восстановления Украины после конфликта.

    Комментарии (23)
    6 января 2026, 18:34 • Новости дня
    В Литве начали проверку ВНЖ Леонида Волкова из-за слов о главе РДК
    В Литве начали проверку ВНЖ Леонида Волкова из-за слов о главе РДК
    @ SALVATORE DI NOLFI/EPA/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Литовские власти проверяют законность пребывания в стране бывшего главы ФБК (иноагент, признан экстремистской организацией и запрещен в России) Леонида Волкова (иноагент, в реестре экстремистов) после его высказываний о главе «Русского добровольческого корпуса» Денисе Капустине.

    Департамент миграции Литвы рассматривает возможность лишения Волкова вида на жительство, передает «Газета.Ru» со ссылкой на литовскую прессу.

    Причиной проверки стали заявления Волкова о Денисе Капустине (в списке террористов и экстремистов), который возглавлял «Русский добровольческий корпус» (террористическая организация). Текст его сообщения был опубликован бывшей коллегой Волкова и содержал резкую оценку Капустина.

    «Сдох нацик, который самим своим существованием был подарком для кремлевской пропаганды. Который со своим клоунским «корпусом» решал мутные задачи гнусного деревенского политтехнолога Буданова (экс-главы ГУР МО Украины Кирилла Буданова)», - написал Волков в личном сообщении бывшей коллеге.

    Ведомство направило официальный запрос в Службу государственной безопасности Литвы. Власти просят оценить, представляют ли высказывания Волкова угрозу государственной безопасности или общественному порядку страны.

    По литовскому законодательству, ВНЖ может быть отозван, если обладатель документа представляет угрозу для безопасности, порядка или здоровья граждан.

    Ранее в Екатеринбурге суд признал отца экс-главы ФБК Михаила Волкова виновным в финансировании этой организации и назначил ему штраф в размере 300 тыс. рублей.

    Комментарии (8)
    6 января 2026, 12:51 • Новости дня
    Массовые отключения света в Берлине из-за диверсии продлили до 8 января
    Массовые отключения света в Берлине из-за диверсии продлили до 8 января
    @ FILIP SINGER/EPA/TASS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Экстренные ремонтные работы в районе Целендорф на юго-западе Берлина продолжаются после диверсии, оставившей без электричества более 30 тыс. домов и 2 тыс. предприятий, сообщили местные СМИ.

    Массовые отключения электроэнергии в Берлине, вызванные диверсией на энергосетях, продлятся до 8 января, сообщает BZ-Berlin. Более 30 тыс. домохозяйств и 2 тыс. компаний в юго-западной части города остаются без света уже третий день после атаки леворадикальной группировки «Вулкан» на столичную энергосистему.

    В настоящее время специалисты работают в круглосуточном режиме на глубине четырех метров в районе Целендорф, чтобы установить временные кабельные соединения и восстановить электроснабжение. По словам представителя Stromnetz Berlin Хенрика Бойстера, «мы в графике и уже освободили два кабеля, которые планируем соединить в ближайшие дни, чтобы создать новую линию и обеспечить подачу электричества». Он пообещал: «В четверг мы закончим», ради этого работы продолжаются даже ночью при минусовых температурах.

    Рабочие вынуждены защищаться от холода многослойной одеждой, однако еще больше страдают от мороза сами кабели, которые нельзя перегибать на морозе. Для этого над котлованом устанавливают шатры и обогревают их генераторами, чтобы поддерживать плюсовую температуру.

    Ремонт идет не только в Целендорфе – на месте поджога у кабельного моста на Телтов-канале также устраивают временные соединения. Бойстер выразил надежду, что и там электроснабжение будет восстановлено к четвергу.

    Диверсия произошла в ночь на субботу: из-за умышленного поджога были уничтожены пять высоковольтных кабелей на 110 тыс. вольт и десять кабелей среднего напряжения по 10 тыс. вольт, что вызвало массовые короткие замыкания и оставило тысячи жителей без света и тепла.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Берлина объявили чрезвычайную ситуацию из-за масштабного отключения электричества. Группировка «Вулкан» взяла на себя ответственность за поджог, приведший к перебоям с энергоснабжением.

    Комментарии (10)
    6 января 2026, 13:24 • Новости дня
    TWZ сообщил о вооружении дронов «Герань» ракетами ПЗРК
    TWZ сообщил о вооружении дронов «Герань» ракетами ПЗРК
    @ Alina Smutko/REUTERS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российские беспилотники «Герань» получили на вооружение переносные зенитные ракетные комплексы, что подтверждают свежие фото с территории Украины, пишет The War Zone.

    Как передает The War Zone, на новых изображениях видно, что один из российских дронов «Герань» с установленной на верхней части ракетой ПЗРК был найден в Черниговской области на Украине. Дрон дополнительно оснащен камерой и радиомодемом для управления.

    На корпусе пусковой трубы читается маркировка «9К333», что указывает на использование более современной ракеты «Верба», хотя ранее сообщалось об установке «Игла-С». Оба комплекса позволяют поражать воздушные цели на дальности до шести километров, при этом «Верба» использует усовершенствованный многоспектральный искатель.

    Модификация дрона предполагает простое крепление ракеты в стандартной пусковой трубе, без необходимости применения дополнительных адаптеров, как в случае с ракетой Р-60. Вес ракеты ПЗРК составляет около 18 кг, что легче Р-60, и меньше сказывается на летных характеристиках дрона.

    По оценкам экспертов, наличие ПЗРК на «Герань» дает возможность атаковать вертолеты и низколетящие самолеты противника, а также затруднить работу украинской авиации по уничтожению дронов. Однако эффективность такого применения ограничена необходимостью визуального захвата цели и запуском ракеты оператором после получения сигнала захвата.

    Издание отмечает, что Россия также модернизировала систему управления этими БПЛА, внедрив режим дистанционного управления оператором и средства передачи сигнала на большие расстояния. Новые технологии позволяют управлять дроном в реальном времени, что расширяет тактические возможности его применения. Пока не зафиксировано ни одного подтвержденного случая применения вооруженной «Герани» против украинских воздушных целей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, войска беспилотных систем Минобороны России нанесли удар дронами «Герань-2» по объекту украинской армии в районе поселка Семеновка Черниговской области.

    В 2025 году российское оружие было модернизировано с учетом опыта спецоперации на Украине.

    Комментарии (6)
    7 января 2026, 03:27 • Новости дня
    США заявили о согласии Венесуэлы передать до 50 млн баррелей нефти

    Трамп заявил о согласии Венесуэлы передать США до 50 млн баррелей нефти

    США заявили о согласии Венесуэлы передать до 50 млн баррелей нефти
    @ Yuri Gripas/Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Власти Венесуэлы согласились передать Соединенным Штатам от 30 до 50 млн баррелей нефти, которые будут проданы по рыночной цене, заявил президент США Дональд Трамп, отметив, что полученные средства будут находиться под его контролем.

    «Я с удовольствием сообщаю, что временные власти Венесуэлы отдадут США от 30 до 50 млн баррелей высококачественной подсанкционной нефти», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    По словам Трампа, Соединенные Штаты немедленно приступят к транспортировке нефти из Венесуэлы к разгрузочным терминалам в США для последующей продажи «по рыночной цене».

    Трамп подчеркнул, что средства от продажи нефти будут находиться под его личным контролем как президента США и будут направлены «на благо народов Венесуэлы и Соединенных Штатов».

    Внешнеполитический обозреватель газеты Washington Post Дэвид Игнейшес в авторской колонке отмечал, что администрация США потребовала от Каракаса переписать в кратчайшие сроки в пользу американских компаний законодательство о добыче нефти, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп сначала объяснял действия США против Венесуэлы борьбой с наркотрафиком, а затем связал это с «кражей американских активов», нефти и земли.

    Национализация нефтедобывающих мощностей и НПЗ в долине реки Ориноко затронула интересы компаний из Штатов, Франции, Норвегии и Британии. В 2007 году Уго Чавес подписал указ, по которому иностранный бизнес мог остаться только при условии создания совместных предприятий с государственной компанией PDVSA, получившей 60% акций.

    В январе США атаковали Венесуэлу и захватили президента Николаса Мадуро.

    Комментарии (22)
    6 января 2026, 23:18 • Новости дня
    Макрон заявил о планах «как можно скорее» провести переговоры с Путиным
    Макрон заявил о планах «как можно скорее» провести переговоры с Путиным
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что собирается провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным «как можно скорее».

    «Все должно быть организовано в краткосрочной перспективе», – приводит слова Макрона ТАСС со ссылкой на France 2.

    Макрон подчеркнул, что считает необходимым провести диалог с Путиным «как можно скорее». По его словам, стороны находятся на этапе «восстановления контакта». Он ожидается «в ближайшие недели», сказал французский лидер.

    «Цель – мир без капитуляции Украины», – приводит слова Макрона РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Макрон призвал Европу возобновить контакты с президентом России. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков отметил, что разговор не должен превращаться в попытку читать нотации. При этом он заявил, что Путин готов возобновить диалог с Макроном.

    Франция занимает шестую строчку в декабрьском выпуске «Рейтинга недружественных правительств», составленного газетой ВЗГЛЯД.

    Комментарии (24)
