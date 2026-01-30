Трамп подал иск к налоговой службе на 10 млрд долларов

Трамп и его семья потребовали у IRS и Минфина США 10 млрд долларов

Tекст: Вера Басилая

Иск был подан Дональдом Трампом, его двумя старшими сыновьями и бизнес-структурой Trump в суд Южного округа Флориды, передает The Washington Post.

В иске говорится о компенсации как минимум 10 млрд долларов за то, что налоговая служба и Минфин США не обеспечили защиту налоговой информации от несанкционированного доступа и разглашения. Трамп выступает истцом в личном качестве, а не как президент.

В 2024 году бывший консультант IRS Чарльз Литтлджон был приговорен к пяти годам лишения свободы за хищение налоговых деклараций Трампа и тысяч других состоятельных американцев с 2018 по 2020 год. Эти данные он передал ProPublica и The New York Times, которые опубликовали материалы на их основе. Представители The New York Times отказались комментировать ситуацию. ProPublica, Минфин США и IRS не ответили на запросы.

В жалобе сообщается, что публикации ProPublica и The New York Times содержали ложные сведения о налоговой отчетности семьи Трампа, а также обвинения в мошенничестве и нарушениях со стороны их бухгалтерской фирмы, что нанесло семье Трампа репутационный и финансовый ущерб.

Ранее Трамп уже подавал иски с крупными денежными требованиями против госструктур США, в том числе против Минюста по расследованию дела о связях с Россией и против ФБР после обыска в поместье Мар-а-Лаго. Как отмечал сам Трамп, «странно принимать решения, когда платишь сам себе».

Минфин США на этой неделе расторг все контракты с консалтинговой компанией Booz Allen Hamilton на сумму 21 млн долларов после утечек, связанных с Литтлджоном, который работал в этой фирме.

Ранее Дональд Трамп решил взыскать с JPMorgan Chase до 5 млрд долларов из-за закрытия счетов.

Американские банки JPMorgan и Bank of America заблокировали финансовые операции Дональда Трампа в январе 2021 года после событий вокруг штурма Капитолия.