Трамп подал в суд на JPMorgan Chase
Трамп решил взыскать с JPMorgan Chase до 5 млрд долларов из-за закрытия счетов
Иск президента США против JPMorgan Chase и главы банка Джейми Даймона на сумму до 5 млрд долларов касается незаконного прекращения предоставления финансовых услуг Дональду Трампу и его компаниям, сообщает Axios.
Иск против JPMorgan Chase и Джейми Даймона был подан Дональдом Трампом в четверг. В документе Трамп сообщает, что банк лишил его доступа к финансовым услугам из-за консервативных взглядов самого Трампа. Он требует возместить ущерб до 5 млрд долларов, сообщает Axios.
JPMorgan Chase отвергает обвинения, заявляя, что иск не имеет оснований и что банк закрывает счета только по юридическим или регуляторным причинам. Представитель банка отметил: «Мы не закрываем счета по политическим или религиозным мотивам. Мы закрываем их, если это создает юридические или регуляторные риски для компании».
Трамп настаивает, что его бизнес оказался в неофициальном черном списке банков после протестов 6 января и закрытия счетов. Он заявил, что планировал иск заранее, а также обвинил другие банки, включая Bank of America, в отказе принимать его депозиты после окончания первого президентского срока.
JPMorgan Chase ранее отказывался делать пожертвования республиканцам, выступившим против итогов выборов 2020 года, и дистанцировался от Трампа после событий в Капитолии. Глава банка Джейми Даймон открыто критиковал Трампа, включая его предложения ограничить процентные ставки по кредитным картам и торговую политику, хотя в последние месяцы между ними сохранялись рабочие контакты.
Трамп также настаивал на расследовании связей JPMorgan с Джеффри Эпштейном. Банк уже урегулировал несколько дел, связанных с обвинениями в пособничестве преступлениям Эпштейна, но подчеркивает, что не помогал ему совершать противоправные действия.
Ранее американские банки JPMorgan и Bank of America заблокировали финансовые операции Дональда Трампа в январе 2021 года после событий вокруг штурма Капитолия. Газета также сообщала, что JPMorgan и Bank of America «обанкротили» Трампа под давлением Байдена.