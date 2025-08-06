NYP: JPMorgan и Bank of America «обанкротили» Трампа под давлением Байдена

Tекст: Дмитрий Зубарев

Американские банки JPMorgan и Bank of America заблокировали финансовые операции Дональда Трампа в январе 2021 года после событий вокруг штурма Капитолия, сообщает ТАСС со ссылкой на газету New York Post. Источники издания отмечают, что финансовые гиганты приняли это решение под давлением регуляторов администрации бывшего президента Джо Байдена, а также Федеральной резервной системы США.

В публикации отмечается, что банки фактически «обанкротили» Трампа, заблокировав доступ к счетам на десятки миллионов долларов в JPMorgan, а Bank of America вовсе отказался предоставлять ему банковские услуги. По словам источников, этот шаг был связан со спорами вокруг участия Трампа в событиях того дня.

Также газета приводит слова представителей банков, объяснявших позицию тем, что регуляторы администрации Байдена пригрозили санкциями: «Хранение денег Трампа в банках подвергает их риску нарушить правило, запрещающее финансовым учреждениям вести бизнес с лицами и компаниями, представляющими репутационный риск».

Как писала газета ВЗГЛЯД, пострадавшие при штурме Капитолия полицейские обвинили президента США Дональда Трампа в лицемерии. Глава ФБР отказался предоставить список агентов, участвовавших в расследовании событий у здания Конгресса. Трамп уволил десятки прокуроров, занимавшихся делом о штурме Конгресса.