Кириенко напомнил поразительные слова Путина о главном качестве президента
Слова Владимира Путина о том, что главным качеством для президента России должно быть умение чувствовать боль другого человека, как свою собственную, поразили первого заместителя руководителя администрации президента России Сергея Кириенко.
Сергей Кириенко рассказал на пленарном заседании IX Всероссийского форума МФЦ, что в 2000-х годах был на встрече Владимира Путина со школьниками и студентами, передает ТАСС.
Он вспомнил, что один из школьников спросил президента, каким главным качеством должен обладать успешный президент такой страны, как Россия.
«Я честно был уверен, что сейчас, наверное, президент скажет о том, что, школьники же, что надо хорошо учиться, надо много знать, потому что Россия такая большая страна, а Владимир Владимирович тогда дал ответ, который меня поразил и поэтому запомнился на всю жизнь», – отметил Кириенко.
По словам Кириенко, Путин тогда сказал: «Для того, чтобы быть президентом в России, главное качество – это уметь чувствовать боль другого человека, как свою собственную».
Кириенко признался, что этот ответ его поразил и запомнился на всю жизнь.