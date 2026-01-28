  • Новость часаСК возобновил дело сестер Хачатурян об убийстве отца
    Борис Джерелиевский Зачем США возобновили поставки HIMARS

    Обстрелы Белгорода не смогут оказать никакого влияния на темпы нашего наступления даже в соседней Харьковской области. И, разумеется, американцы, которые являются главным источником развединформации для ВСУ, не могут этого не понимать. Тогда зачем они санкционировали применение HIMARS?

    Глеб Простаков Война на Украине – эпицентр тектонического сдвига

    Мир неумолимо возвращается к логике сфер влияния, где право голоса имеют только те, кто обладает реальной силой и готовностью ее применять. США, Россия и Китай сегодня именно так и делят планету, ведя сложный, многоплановый торг по всему периметру от Тайваня до Венесуэлы и от Ирана до Арктики.

    Сергей Миркин Отсутствие тепла и электричества делает пропаганду Киева бессмысленной

    Технологии и нарративы украинской пропаганды, которые успешно зарекомендовали себя ранее, сейчас не работают. Невозможно убедить человека, у которого в доме нет электричества, в том, что скоро будет победа.

    28 января 2026, 12:03

    Медведев пошутил о своей малограмотности при критике прототипа портала госуслуг

    Медведев пошутил о своей малограмотности при оценке портала госуслуг

    Tекст: Вера Басилая

    Зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев во время форума МФЦ пошутил о своей прежней малограмотности, вспоминая, как в 2013 году критиковал неудобную тестовую версию портала госуслуг.

    Дмитрий Медведев на форуме МФЦ вспомнил, как в 2013 году критиковал тестовую версию портала госуслуг, передает ТАСС. Тогда он отмечал, что разобраться с регистрацией на сервисе «вообще фиг разберешься». Позже Медведев шутливо пояснил, что в тот момент был «малограмотным» и ему не хватило квалификации.

    Он подчеркнул, что при запуске подобных сервисов важно учитывать готовность общества к переменам. По словам Медведева, в то время многие опасались, что взрослым людям будет сложно освоить новые цифровые услуги.

    В ходе обсуждения перехода госуслуг в онлайн Медведев пошутил: «Все уйдет в онлайн, когда мы в онлайн уйдем. До тех пор пока мы не уйдем, что-то в офлайне останется».

    Он добавил, что сейчас важно создавать гармонию между цифровыми и очными форматами, чтобы граждане могли выбирать удобный способ получения услуг.

    Зампред Совета безопасности выразил уверенность, что Министерство экономического развития продолжит совершенствовать систему, чтобы обеспечить комфортное взаимодействие пользователей с государством.

    «Так что я уверен, что, Максим Геннадьевич, вы и ваши коллеги будут этим вовсю заниматься», – обратился он к министру Максиму Решетникову.

    Ранее замглавы Совбеза Дмитрий Медведев заявил о планах внедрять искусственный интеллект для обработки обращений граждан и проверки документов при оказании государственных услуг.

    26 января 2026, 14:29
    Валуев назвал дипфейком появившийся с ним в интернете видеоролик
    Валуев назвал дипфейком появившийся с ним в интернете видеоролик
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бывший чемпион мира по боксу и депутат Госдумы Николай Валуев заявил, что распространившееся в соцсетях видео с его якобы призывом использовать «кнут и пряник» в отношении стран бывшего Советского Союза – подделка, сделанная с помощью искусственного интеллекта.

    По словам Валуева, ролик не имеет к нему никакого отношения, и он сам регулярно поднимает тему дипфейков, созданных с использованием ИИ, передает РИА «Новости».

    «Видео не имеет ко мне никакого отношения. Радует, что технологии развиваются так стремительно, но это сделано при помощи искусственного интеллекта. Я часто поднимаю тему ИИ и создания подобных фейковых видео. Вероятно, ИИ на меня затаил обиду», – сказал депутат.

    Ранее сомнения в подлинности видео высказал и бывший соперник Валуева по рингу, чемпион мира Руслан Чагаев. Пользователи соцсетей также усомнились в правдивости высказываний, приписываемых Валуеву.

    Ранее эксперты Роскачества раскрыли способы защиты от дипфейк-мошенников.

    26 января 2026, 22:32
    Дуров назвал верящих в безопасность WhatsApp людей безмозглыми

    Tекст: Антон Антонов

    Только безмозглый человек верит в безопасность WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская), заявил основатель мессенджера Telegram Павел Дуров.

    «Чтобы поверить, что WhatsApp* безопасен в 2026 году, нужно быть безмозглым», – заявил Дуров в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).

    Он заявил, что проведенный его командой анализ «шифрования» WhatsApp* выявил «множество векторов атак».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Роскомнадзор предупредил о возможности полной блокировки WhatsApp* в России из-за несоблюдения требований по предупреждению и пресечению преступлений. Ведомство также подтвердило, что не рассматривает отмену существующих ограничений для мессенджера.

    27 января 2026, 10:00
    Урсула – диктатор Европы

    Отношения между главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой евродипломатии Каей Каллас окончательно испортились. В частном порядке Каллас называет начальницу диктатором, утверждают европейские СМИ. Судя по всему, так она пытается спасти собственную карьеру.

    26 января 2026, 19:55
    Вассерман выступил против запрета готовых решений «домашки» и ЕГЭ

    Вассерман выступил против запрета готовых решений школьных домашних заданий

    Вассерман выступил против запрета готовых решений «домашки» и ЕГЭ
    @ Max Kovalenko/www.imago-images.de/ТАСС

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Готовые домашние задания не стоит запрещать, наоборот имеет смысл создать единый государственный ресурс для их размещения, сказал газете ВЗГЛЯД член комитета Госдумы по просвещению и публицист Анатолий Вассерман. По его мнению, такие материалы имеют образовательную ценность – они полезны для самопроверки и самоподготовки школьников.

    Минпросвещения России разработало поправки к закону об информации, предусматривающие запрет на распространение готовых заданий и решений ЕГЭ, ОГЭ, Всероссийской олимпиады школьников, а также материалов из федерального перечня учебников. Мера направлена на борьбу с недобросовестным использованием готовых ответов и повышение самостоятельности учащихся. При выявлении таких материалов доступ к ним будет оперативно блокироваться Роскомнадзором. При этом ограничения носят адресный характер и не затронут официально опубликованные учебные и олимпиадные материалы.

    «Запреты, как правило, существуют для того, чтобы их нарушали. Законов сотни, а способов их обхода ищут сотни тысяч. Поэтому добиться полного запрета вряд ли удастся, хотя, возможно, какие-то ограничения и будут введены. Впрочем, я даже не уверен, что такие материалы вообще нужно ограничивать, поскольку задания из домашних работ – это учебный материал», – говорит Вассерман.

    Он отметил, что готовые домашние задания сами по себе имеют образовательную ценность и могут использоваться в учебных целях, в том числе для разнообразия форм подготовки. По словам депутата, такие материалы полезны не только для самопроверки выполнивших их учеников, но и для других школьников – чтобы познакомиться с полным спектром заданий, прорешать их и аналогичные варианты.

    «К тому же существование самих готовых домашних заданий – это не проблема, потому что взамен опубликованных не так уж сложно придумать новые. Возможно, было бы не лишним создать единый государственный ресурс, но пока существуют и те, что созданы в частном порядке. В любом случае там можно публиковать решения только уже использованных домашних заданий», – подчеркнул Вассерман.

    26 января 2026, 03:34
    Медведев рассказал о способе «успокоить врагов» России
    Медведев рассказал о способе «успокоить врагов» России
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Россия придерживается комплексного подхода к снижению стратегических рисков, заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.

    «Рассматривая проблематику снижения стратегических рисков, мы и в прошлом, и сейчас действуем на основе комплексного подхода», – приводит слова Медведева «Коммерсант».

    Медведев подчеркнул, что ядерные державы должны руководствоваться фундаментальными принципами: равной и неделимой безопасностью, отказом от ущемления коренных интересов друг друга и устранением противоречий, ведущих к военной конфронтации.

    По его словам, контроль над вооружениями играет второстепенную роль и служит только инструментом для закрепления достигнутых договоренностей. Ограничения по отдельным видам вооружений и регулярные проверки сами по себе не гарантируют безопасности. Медведев добавил, что Россия выступает за системный стратегический диалог на основе конструктивных политических позиций.

    «Если же нас не слышат, мы действуем соразмерно, добиваясь восстановления паритета. Или создаем что-то принципиально новое. Такое, что надолго успокаивает наших врагов», – сказал он.

    Он также охарактеризовал успешную работу оборонно-промышленного комплекса России как «транквилизатор для невротиков из клуба врагов России».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Медведев заявил ,что растущая нестабильность в мире, скорее всего, приведет к увеличению числа стран с ядерным оружием. По его мнению, лучше не заключать нового Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-4), чем подписывать соглашение, которое лишь маскирует взаимное недоверие и провоцирует гонку вооружений в других странах.

    26 января 2026, 00:36
    Медведев: Отсутствие СНВ-4 лучше провоцирующего гонку вооружений договора

    Tекст: Антон Антонов

    Лучше не заключать нового Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-4), чем подписывать соглашение, которое лишь маскирует взаимное недоверие и провоцирует гонку вооружений в других странах, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

    По его словам, на инициативу России по «пост-ДСНВ» со стороны США пока не последовало положительного отклика: «Позитивных сигналов с американской стороны явно недостаточно. В том числе отсутствует положительный отклик на нашу инициативу по «пост-ДСНВ». Поэтому скажу кратко: лучше никакого СНВ-4, чем договор, который лишь маскирует взаимное недоверие и провоцирует гонку вооружений в других странах».

    Он отметил, что ДСНВ на определенном этапе выполнил свои функции и сыграл позитивную роль. Однако Медведев отметил, что были и негативные стороны, включая претензии России к США и деструктивные шаги администрации Джо Байдена, пишет «Коммерсант».

    Медведев напомнил, что Россия приостановила действие ДСНВ в 2023 году из-за безответственного подхода США к выполнению договора и российско-американским отношениям в целом.

    Медведев выразил мнение, что перспективы возобновления сотрудничества в сфере контроля над вооружениями напрямую зависят от нормализации отношений между Россией и США. Он отметил, что новая администрация США делает попытки переосмыслить политику своих предшественников, однако эти шаги очень слабы и успех пока не гарантирован.

    «Проблемы в стратегической сфере в результате дестабилизирующих действий США лишь продолжают нарастать. Достаточно вспомнить крайне провокационный противоракетный проект «Золотой купол для Америки». Он в корне противоречит утверждению о неразрывной взаимосвязи наступательных и оборонительных стратегических вооружений – которое, кстати, было закреплено в преамбуле ДСНВ», – заявил он.

    В заключение он подчеркнул, что нарастающая мировая нестабильность и глубокие противоречия в международных отношениях подталкивают ряд государств к поиску новых способов обеспечения безопасности, включая ядерное оружие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 5 февраля заканчивается срок действия российско-американского Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). В сентябре президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова после 5 февраля в течение года придерживаться центральных количественных ограничений по ДСНВ. Москва продолжает ожидать официального ответа от Вашингтона на предложение президента, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    26 января 2026, 02:10
    Медведев: Ядерный клуб государств будет расширяться

    Tекст: Антон Антонов

    Растущая нестабильность в мире, скорее всего, приведет к увеличению числа стран с ядерным оружием, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

    Медведев заявил, что существующие противоречия и «разлом» в мироустройстве подталкивают ряд стран к поиску эффективных способов защиты. Он отметил, что не исключает вариант, при котором некоторые государства сочтут обретение ядерного оружия наиболее оптимальным способом обеспечения безопасности, пишет «Коммерсант».

    «Полагаю, что ядерный клуб будет в дальнейшем, несмотря на все неудовольствия по этому поводу, все-таки расширяться», – сказал он.

    Медведев добавил, что многие страны уже обладают техническими возможностями для создания военно-ядерных программ и ведут соответствующие исследования. Медведев считает, что человечество пока не придумало иного способа гарантировать защиту суверенитета, кроме обладания ядерным оружием.

    «Не нужно лукавить, нужно открыто признать, что если бы у Советского Союза и в настоящий момент у России не было ядерного оружия, то, вполне вероятно, и страны бы нашей уже не было», – заявил Медведев.

    Он выразил пессимизм в отношении будущего режима ядерного нераспространения, однако отметил, что признанные ядерные державы обладают потенциалом предотвратить массовое распространение таких вооружений при наличии политической воли.

    На вопрос о возможных новых членах ядерного клуба он ответил, что многие государства уже занимаются соответствующими исследованиями, а грань между мирным и военным атомом остается очень подвижной. «Но появление новых членов ядерного клуба вполне вероятно», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 5 февраля заканчивается срок действия российско-американского Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). В сентябре президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова после 5 февраля в течение года придерживаться центральных количественных ограничений по ДСНВ.

    Медведев отметил, что на инициативу России по «пост-ДСНВ» со стороны США пока не последовало положительного отклика. При этом он считает, что лучше не заключать нового Договора о стратегических наступательных вооружениях, чем подписывать соглашение, которое лишь маскирует взаимное недоверие и провоцирует гонку вооружений в других странах.

    Кроме того, он заявил, что атака беспилотников на резиденцию президента России Владимира Путина могла привести к ответу с применением специального оружия.

    27 января 2026, 21:57
    Госдума обязала операторов по запросу ФСБ отключать связь при атаках БПЛА

    Tекст: Вера Басилая

    Госдума приняла в первом чтении поправки к закону «О связи», согласно которым операторы должны отключать связь по запросу ФСБ при угрозе безопасности.

    Госдума приняла в первом чтении законопроект, обязывающий операторов связи по запросу ФСБ отключать сеть при угрозе безопасности, передает ТАСС. Документ был внесен правительством в ноябре и предполагает внесение изменений в закон «О связи».

    Согласно проекту, операторы будут освобождены от ответственности за перебои со связью, если отключение произошло по запросу спецслужбы. Кроме того, предлагается ввести обязанность для операторов приостанавливать предоставление услуг в случае угрозы безопасности граждан – в частности при атаках беспилотников.

    Статс-секретарь, заместитель министра цифрового развития Иван Лебедев пояснил, что эти меры необходимы для обеспечения оперативной безопасности регионов и защиты жителей страны в связи с возможными атаками беспилотников.

    В случае принятия и подписания документа президентом, закон вступит в силу через 10 дней с момента официального опубликования.

    Минцифры России создало список цифровых платформ, которые будут работать даже при отключениях мобильного интернета.

    26 января 2026, 14:14
    ЕК начала новое расследование против Grok за «раздевающее» приложение

    ЕК начала новое расследование из-за функции создания откровенных фото в Grok

    Tекст: Мария Иванова

    Чат-бот Grok, созданный Илоном Маском, оказался в центре нового расследования Еврокомиссии из-за функции, позволяющей генерировать откровенные изображения на основе реальных фотографий.

    Еврокомиссия начала новое расследование в отношении чат-бота Grok, принадлежащего Илону Маску, за сервис, который позволяет редактировать фотографии и по запросу пользователя «раздевать» изображенных на них людей, передает Reuters.

    Агентство отмечает, что речь идет о функции генерации откровенных изображений на основе реальных снимков.

    В сообщении уточняется, что Еврокомиссия уже ранее обращала внимание на эту функцию Grok и проверяла ее на предмет соответствия европейскому законодательству. Сейчас начато официальное разбирательство по поводу возможных нарушений в сфере защиты персональных данных и этических норм, отмечает ТАСС.

    По оценке регуляторов, подобные технологии могут представлять угрозу для частной жизни граждан и использоваться в целях шантажа или травли. Еврокомиссия намерена выяснить, соответствует ли работа чат-бота европейским стандартам безопасности и конфиденциальности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мать ребенка Илона Маска подала в суд на компанию xAI из-за появления непристойного контента в чат-боте Grok.

    Ранее Евросоюз уже пригрозил санкциями платформе X (бывший Twitter, заблокирован в РФ), если Маск не исправит работу нейросети Grok.

    26 января 2026, 13:45
    Представители конфессий в России создали совет по этике в сфере ИИ

    Соглашение о консультативном совете по этике ИИ подписали религиозные лидеры

    Tекст: Вера Басилая

    В Москве представители религиозных конфессий и эксперты подписали соглашение о формировании консультативного совета по этике в сфере искусственного интеллекта.

    Документ о создании консультативного совета по этике искусственного интеллекта был подписан в рамках Рождественских чтений, передает РИА «Новости».

    Документ подписали епископ Петергофский Силуан, председатель Духовного собрания мусульман России муфтий Альбир Крганов и руководитель национальной комиссии по этике ИИ Андрей Незнамов.

    После подписания соглашения Андрей Незнамов заявил, что искусственный интеллект внедряется во все сферы жизни, и количество вопросов по его применению увеличивается, поэтому необходимо совместное обсуждение этических аспектов.

    Муфтий Альбир Крганов подчеркнул значимость подписания документа, отметив, что церковь является важным институтом общества, предлагающим нравственный подход к оценке технологий искусственного интеллекта.

    Он выразил надежду, что технологический прогресс не вступит в противоречие с понятиями достоинства человека и традиционными ценностями, а также подчеркнул необходимость этического регулирования развития технологий в сфере искусственного интеллекта. Также было отмечено, что документ подпишет раввин Аарон Гуревич, представляющий Федерацию еврейских общин России, который отсутствовал на церемонии по уважительной причине.

    Ранее патриарх Кирилл заявил о тревоге из-за использования искусственного интеллекта в проповедях.

    Представители разных конфессий на съезде в Астане отметили невозможность появления у искусственного интеллекта таких качеств, как любовь и сострадание, и призвали к разработке этических правил для подобных систем.

    В России впервые разработали и запустили исламский искусственный интеллект для помощи верующим в изучении мусульманской религии.

    Муфтий шейх Равиль Гайнутдин заявил о невозможности замены души имама на искусственный интеллект.

    27 января 2026, 14:37
    Парламент Нидерландов озаботился блокировкой данных на американских серверах

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти и IT-компании Нидерландов призвали перенести государственные и корпоративные данные с американских серверов на локальные из-за риска цифрового паралича.

    Телекомпания NOS сообщает, что парламент Нидерландов и ведущие технологические компании выразили серьезную тревогу по поводу зависимости страны от американских облачных сервисов.

    Отмечается, что государственные структуры, школы, медицинские учреждения и критически важные компании хранят значительные объемы данных на серверах в США. Исследование NOS выявило, что 67% из 16 500 доменных имен в стране используют хотя бы один американский облачный сервис.

    В эфире канала Герман Вейнстра из The Sharing Group заявил: «Немыслимое стало возможным. Между Европой и Америкой может возникнуть конфликт, при котором администрация Трампа способна погрузить нас в «цифровую зиму» и одним нажатием кнопки отключить нашу цифровую жизнь».

    Дополнительно подчеркивается, что американские компании обязаны подчиняться законодательству США, включая Cloud Act, что позволяет передавать данные по запросу спецслужб.

    По информации NOS, представители нидерландской IT-отрасли сообщили парламенту, что существует альтернатива американским решениям. Видо Поттерс из компании BIT отметил, что местные облачные сервисы способны обеспечить до 80% необходимых функций для хранения и обработки данных.

    Еще весной прошлого года большинство членов парламента призвали к уменьшению зависимости от американских облачных технологий после публикации отчета Счетной палаты. В документе подчеркивалась опасность хранения государственных данных на иностранных, в первую очередь американских, платформах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре 2025 в Соединенных Штатах произошел обвал стоимости акций компаний, работающих в сфере искусственного интеллекта.

    Американская компания Cloudflare столкнулась со сбоем в работе сервисов, обеспечивающих защиту от DDoS-атак и безопасность доступа к интернет-ресурсам.

    Органы государственной безопасности Китая раскрыли кибератаку со стороны Агентства национальной безопасности США против Национального центра службы времени КНР.

    27 января 2026, 21:04
    Роскомнадзор заблокировал популярный аниме-сайт Shikimori на территории РФ

    Tекст: Денис Тельманов

    Доступ к аниме-порталу shikimori.one оказался ограничен для пользователей в России, при этом официальная причина блокировки пока не раскрывается.

    Ограничение доступа к сайту shikimori.one на территории России зафиксировано в сервисе проверки ограничений, передает ТАСС.

    В сообщении на сайте реестра говорится: «Сегодня, 27.01.2026, Shikimori был заблокирован Роскомнадзором. Причина на данный момент не уточнена».

    Официальных комментариев от представителей сайта или дополнительных разъяснений от Роскомнадзора по поводу причин блокировки на момент публикации не поступало.

    Сайт Shikimori пользовался большой популярностью среди российских поклонников аниме и предоставлял доступ к обширной базе данных по аниме-сериалам и фильмам.

    Решение о блокировке вызвало широкий резонанс в тематических онлайн-сообществах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, число VPN-сервисов, которые ограничил Роскомнадзор, увеличилось до 439. Роскомнадзор заявил, что не планирует вводить дополнительные ограничения для работы мессенджера Telegram в России.

    В ведомстве также подтвердили, что отменять действующие ограничения для мессенджера WhatsApp не планируется.

    27 января 2026, 08:26
    В Китае создали первую ИИ-модель для оптических исследований

    В Китае создали первую модель ИИ для оптических исследований

    Tекст: Мария Иванова

    В Китае представили первую в мире большую языковую модель Optics GPT, способную решать сложные задачи в области оптики и оптоэлектроники.

    Исследователи Шанхайского университета Цзяотун создали первую в мире большую языковую модель искусственного интеллекта, специально предназначенную для оптических исследований, сообщает ТАСС.

    Новый искусственный интеллект получил название Optics GPT и способен глубоко анализировать научные вопросы, связанные со светом и его свойствами.

    Профессор кафедры интегральных схем университета И Лилинь отметил: «Благодаря целенаправленному и структурированному обучению небольшие специализированные модели могут превосходить гораздо более крупные универсальные модели в конкретных областях». По словам разработчиков, Optics GPT изучил базовые теории, методы проектирования и решения задач, которые применяются в инженерной оптике.

    Модель обучалась с нуля на больших массивах данных, охватывающих происхождение, распространение и управление светом. Это позволило искусственному интеллекту освоить фундаментальные теории и логику инженерных расчетов.

    Разработчики утверждают, что Optics GPT можно применять в таких сферах, как оптическая связь, проектирование оптических систем, оптоэлектроника и оптические вычисления. Они уверены, что новая система способна устранить главный недостаток универсальных моделей ИИ, которые часто не справляются с точными вычислениями и специализированными задачами.

    Команда подчеркивает, что Optics GPT пригодится для обучения, научных исследований и в промышленности. Модель уже называют перспективной для дальнейшего развития отрасли и интеграции в новые инженерные решения.

    Напомним, накануне Китай запустил первый в мире завод по производству суставов для роботов.

    В этом году Qwen от Alibaba Cloud стала самой скачиваемой в мире ИИ-системой.

    Ранее Zhipu AI представила самую мощную в Китае модель искусственного интеллекта.

    27 января 2026, 20:34
    Роскомнадзор сообщил об отсутствии требований блокировки «Википедии» в России

    Tекст: Денис Тельманов

    В пресс-службе Роскомнадзора уточнили, что запросы по ограничению доступа к ресурсу на данный момент не были зарегистрированы.

    В Роскомнадзоре сообщили, что требования о блокировке сайта «Википедия» в адрес ведомства не поступали, передает ТАСС.

    Представитель пресс-службы заявил: «Требования уполномоченных органов о блокировке упомянутого ресурса в настоящее время в Роскомнадзор не поступали».

    Ведомство уточнило, что не располагает официальными запросами о принятии мер в отношении популярной интернет-энциклопедии.

    В сообщении подчеркивается, что решение о возможной блокировке ресурса может быть принято только после поступления соответствующих требований от уполномоченных органов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, интернет-энциклопедии Wikipedia исполнилось 25 лет. Илон Маск запустил собственный аналог Wikipedia – Grokipedia, где статьи будут создавать с помощью искусственного интеллекта Grok.

    Сервис Grokipedia отличается от Wikipedia тем, что напрямую освещает исторические причины спецоперации на Украине и не скрывает факты военных преступлений со стороны ВСУ.

    28 января 2026, 11:54
    Медведев заявил о внедрении искусственного интеллекта в госуслуги

    Медведев: Искусственный интеллект будет применяться в сфере госуслуг

    Tекст: Вера Басилая

    Искусственный интеллект планируется внедрять для обработки обращений граждан и проверки документов при оказании государственных услуг, заявил замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев на пленарной сессии Всероссийского форума МФЦ.

    По словам Медведева, искусственный интеллект пока не способен полностью заменить существующую систему государственных взаимоотношений, однако его элементы уже могут быть интегрированы в сферу предоставления госуслуг, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что элементы искусственного интеллекта могут пригодиться при оказании госуслуг, в частности при обработке больших массивов обращений граждан, проверке документов и консультациях.

    По словам Медведева, такие технологии способны существенно повысить эффективность работы МФЦ.

    «Совершенно очевидно, что сейчас это тоже будет очень полезно», – заключил замглавы Совбеза.

    Ранее в МФЦ начали внедрять сервис самообслуживания, который дает возможность получить услуги или справки без предъявления паспорта и без участия специалистов.

    28 января 2026, 11:48
    Медведев призвал обеспечить меры поддержки участников СВО через МФЦ

    Tекст: Вера Басилая

    Внедрение системы предоставления мер поддержки участникам спецоперации через МФЦ должно охватить все регионы России, заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

    По словам Медведева, меры поддержки для участников спецоперации на Украине должны предоставляться через многофункциональные центры (МФЦ) во всех регионах страны, передает РИА «Новости».

    Он выступил на пленарном заседании Всероссийского форума МФЦ в Москве и подчеркнул, что в ряде регионов эта система уже работает, но там, где еще не внедрена, ее необходимо ввести.

    По словам Медведева, участники спецоперации также обращаются за получением положенных льгот и выплат через МФЦ. Он напомнил, что меры поддержки предоставляются как на федеральном, так и на региональном и муниципальном уровнях, и все эти услуги могут быть реализованы через многофункциональные центры.

    Медведев также отметил, что раньше в России получение государственных услуг часто сопровождалось «поборами за любую справку». Однако с появлением системы «одного окна» ситуация кардинально изменилась, взаимодействие граждан с государством стало проще и прозрачнее.

    Он особо подчеркнул, что теперь не человек должен искать справки и умолять чиновников, а государство обязано технологически безупречно организовать оказание всех услуг. По оценке Медведева, принцип «одного окна» упростил и сделал более понятным процесс получения государственных услуг для всех жителей страны.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил о необходимости обеспечить одинаковую поддержку всем бойцам и их семьям, независимо от статуса участия в боевых действиях.

    Президент Владимир Путин призвал тиражировать механизм «одного окна» в МФЦ для поддержки бойцов СВО и их семей.

    В чем секрет мирового лидерства российской пшеницы

    Российская пшеница по-прежнему остается номером один на мировом рынке. США и ЕС планомерно сдают свои позиции, не выдерживая сложные условия, а именно: низкий уровень мировых цен. Российское же зерно десятилетиями покупают преданные фанаты. В чем же секрет выживаемости российской пшеницы? И каков потенциал у новых для России зернобобовых культур? Подробности

    Как история наказывала Финляндию за агрессию к России

    27 января Россия отмечает день полного снятия блокады Ленинграда. Однако в блокаде участвовали не только немецко-фашистские, но и финские Вооруженные силы. Вся история Финляндии со времен XIX века содержит примеры агрессии, предательства и неблагодарности в адрес России – а также того, как Финляндия была за это наказана. Подробности

    Почему Красная армия отказывалась от уникальных видов оружия

    85 лет назад, в январе 1941 года, в СССР стартовало проектирование так называемого ампуломета. Это был один из примеров уже забытых сегодня систем вооружений, на которые в первый период Великой Отечественной делалась серьезная ставка. Что это были за системы и почему они в итоге не оправдали надежд? Подробности

    Коммунальная катастрофа разваливает остатки Украины на части

    Столица Украины и еще целый ряд городов страны погружены в крупнейший в истории коммунальный кризис. Только в Киеве без электричества уже несколько суток находятся более восьмисот тысяч домохозяйств. А в это время ряд других городов и регионов живут в настоящей энергетической роскоши. Что это значит и почему происходит? Подробности

    Как роддом Новокузнецка стал местом массовой гибели малышей

    «Вместо помощи я просто была в каком-то аду». Такими словами рожавшие когда-то в роддоме Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 рассказывают сегодня о своем опыте. Их слова стали особенно важны после того, как вскрылся факт массовой гибели младенцев в этом роддоме. Подробности

    • Урсула – диктатор Европы

      Отношения между главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой евродипломатии Каей Каллас окончательно испортились. В частном порядке Каллас называет начальницу диктатором, утверждают европейские СМИ. Судя по всему, так она пытается спасти собственную карьеру.

    • Украину хотят взять в ЕС в 2027 году

      Президент Сербии Александр Вучич заявил, что, по его информации, Украина станет членом ЕС уже в 2027 году. О том, что такие планы существуют, говорил и премьер Венгрии Виктор Орбан. Пока это кажется невозможным, даже гибельным сценарием для Евросоюза. Пока.

    • Очередное предательство США. Теперь курды

      Ряд американских СМИ со ссылкой на источники сообщили, что США окончательно сворачивают свое военное присутствие в Сирии. Это связано с решением о предательстве очередного союзника, которое приняли в Вашингтоне.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • График выплат пенсий и пособий на детей в феврале 2026 года: точные даты, переносы и важные нюансы

      Февраль – месяц короткий, но с точки зрения социальных выплат напряженный. Его наступление всегда волнует и пенсионеров, и семьи с детьми. Нужно планировать бюджет, учитывая не только сокращенное количество дней, но и государственные праздники, которые напрямую влияют на график перечислений. Когда в феврале 2026 года стоит ждать пенсии и все основные детские пособия, как работают переносы из-за выходных и 23 февраля и на что важно обратить внимание?

    • Индексация пенсий и социальных выплат с 1 февраля 2026 года: кого коснутся прибавки и новые суммы

      С 1 февраля 2026 года в России проводится очередная индексация пенсий и социальных выплат. Повышение затронет пенсионеров, семьи с детьми, получателей федеральных пособий, а также граждан, пользующихся мерами господдержки, привязанными к уровню инфляции. Размер индексации составляет 5,6% – именно на такую величину выросли потребительские цены по итогам 2025 года. Повышение применяется автоматически и не требует подачи заявлений.

    • Народные приметы на февраль 2026: что сулит месяц и к чему готовиться

      Февраль в народном календаре всегда занимал особое место. Это не просто самый короткий месяц года, а время перелома, когда зима борется с весной, а темнота постепенно уступает свету. Именно в феврале заканчивается один жизненный цикл и начинается подготовка к следующему. Наши предки придавали большое значение февральским приметам, ведь они помогали не столько предсказать погоду, сколько понять внутренние ритмы жизни, настроиться на грядущие перемены и проверить, насколько прочно выстроены быт и отношения.

    • Немецкие солдаты защищали Гренландию только сутки

      Группа немецких военнослужащих покинула Гренландию столь же внезапно, как и полетела на этот принадлежащий Дании остров. В целом же миссия бундесвера в Гренландии продлилась менее чем двое суток – хотя изначально предполагалось, что она будет длительной. Похоже, что в Берлине испугались даже символического военного присутствия в Гренландии в условиях давления США.

    • Личные амбиции Трампа переходят на всю планету

      2026 год начался с крайне агрессивных шагов президента США. Дональд Трамп отдал приказ по нефтяной блокаде Венесуэлы, захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро и резкому усилению давления на ряд других стран, от Кубы и до Ирана.

    • Трамп подносит Зеленскому неудобный новогодний подарок

      Весьма неприятный подарок под Новый год преподнес Дональд Трамп главе киевского режима Владимиру Зеленскому: президент США потребовал провести на Украине президентские выборы. В Киеве до последнего времени отказывались проводить голосование, выдвигая для него неприемлемые условия – но на этот раз Зеленскому будет сложно отвертеться от выборов.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

