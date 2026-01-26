Наши современники – в общем-то, молодые люди – начали активно интересоваться народными художественными промыслами типа гжели и хохломы. Почему? Потому что Россия вдруг обратилась к самой себе. Происходит некоторая пересборка всего ценного для нашей души.6 комментариев
Подмена детей в роддоме Приморского края разрушила жизни двух семей
Жители города Лесозаводск в Приморье, которых перепутали при рождении в 1989 году, пожаловались на разрушенные отношения с родственниками и отказ судов в многомиллионной компенсации.
О фатальной ошибке врачей, совершенной в 1989 году в Лесозаводске, стало известно благодаря ДНК-тесту, сообщает ТАСС.
Пострадавший Сергей Степанов рассказал, что правда о подмене мальчиков вскрылась спустя более 30 лет. Это известие нанесло серьезный удар по взаимоотношениям внутри семей, воспитывавших неродных детей.
«Можно сказать, что эта ошибка разрушила на данный момент отношения двух семей. Потому что непонятно, неизвестно, как бы у меня сложилась ситуация в жизни, если бы я со своими биологическими родителями общался и жил вместе с ними», – подчеркнул мужчина.
Сейчас Степанов поддерживает общение только с воспитавшей его женщиной и биологическим отцом. Отношения с вырастившим его мужчиной остались натянутыми, а с родной матерью контакт наладить не удалось. Узнав правду, пострадавший решил сосредоточиться на благополучии собственной семьи.
Пострадавшие, включая биологических родителей, подали иски к Минфину, Минздраву и властям региона. Семья потребовала компенсацию морального вреда в размере 30 млн рублей. Однако судебные инстанции пока отказывают истцам в удовлетворении заявленных требований.
