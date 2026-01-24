В Киеве повреждены две ТЭЦ

На Украине сообщили о повреждениях ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 в Киеве

Tекст: Мария Иванова

Существенные повреждения получили ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 в Киеве, передает ТАСС со ссылкой на издание «Страна» и главу совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислава Игнатьева. Киевская подземка работает с перебоями. По словам Игнатьева, «две недели будем иметь достаточно тяжелое состояние в энергосистеме города Киева».

Вице-премьер Украины Алексей Кулеба ранее отмечал, что более 800 тыс. жителей Киева остались без электричества, а в городе были введены аварийные отключения. Проблемы с электроснабжением сохраняются с конца 2025 года на фоне серьезных повреждений инфраструктуры.

Мэр Киева Виталий Кличко еще в начале января призывал жителей по возможности покидать город из-за перебоев с тепло- и электроснабжением. Тогда, по его данным, половина многоквартирных домов осталась без отопления. Позже он сообщал, что ситуация ухудшилась, и дефицит электроэнергии ощущается даже в критических объектах.

С начала 2024 года в Киеве отмечались новые взрывы, после которых снова усилились перебои с подачей света, тепла и воды. Власти столицы продолжают вводить экстренные меры по поддержанию энергоснабжения.

Ранее власти на Украине заявили о невозможности ремонта двух ТЭЦ в Киеве. В городе закрылись многие супермаркеты из-за перебоев с электроснабжением.

Как отмечала газета ВЗГЛЯД, жители Киева начали искать возможности подключиться к электричеству по ночам.