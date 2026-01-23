Суд взыскал с ФК «Ростов» 185 млн рублей по иску

Tекст: Дмитрий Зубарев

Арбитражный суд Ростовской области взыскал с футбольного клуба «Ростов» более 185 млн рублей по иску областного министерства по физической культуре и спорту, передает РИА «Новости».

В материалах суда говорится, что сумма включает в себя возврат средств гранта – более 168 млн рублей, а также проценты за пользование чужими денежными средствами – около 17 млн рублей.

Согласно решению суда, проценты на сумму долга будут начисляться в пользу минспорта с 20 января до полного погашения задолженности клубом. Иск был подан в июле, однако иных подробностей о причинах иска на данный момент не раскрывается.

В настоящее время опубликована только резолютивная часть решения суда.

