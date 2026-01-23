Ценностное банкротство Запада может и не стать прологом к большой войне. Неприкрытое хищничество никогда в истории не вело к долговременному успеху. Но, может быть, на руинах упований на голую силу вырастет новая идея, объединяющая уже не один только Запад или Восток, а всё человечество.0 комментариев
Суд взыскал с ФК «Ростов» 185 млн рублей по иску
Арбитражный суд Ростовской области по иску областного министерства по физической культуре и спорту взыскал более 185 млн рублей с футбольного клуба «Ростов», говорится в материалах.
Арбитражный суд Ростовской области взыскал с футбольного клуба «Ростов» более 185 млн рублей по иску областного министерства по физической культуре и спорту, передает РИА «Новости».
В материалах суда говорится, что сумма включает в себя возврат средств гранта – более 168 млн рублей, а также проценты за пользование чужими денежными средствами – около 17 млн рублей.
Согласно решению суда, проценты на сумму долга будут начисляться в пользу минспорта с 20 января до полного погашения задолженности клубом. Иск был подан в июле, однако иных подробностей о причинах иска на данный момент не раскрывается.
В настоящее время опубликована только резолютивная часть решения суда.
Как писала газета ВЗГЛЯД, суд по спортивным делам отказал норвежскому футболисту Маттиасу Норманну в апелляции против решения по делу с ФК «Ростов».
Ранее Маттиаса Норманна и клуб «Аль-Раед» обязали выплатить компенсацию ФК «Ростов».
Футболист был признан виновным в скандале с «Ростовом».