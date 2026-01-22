Мухаммед Реза Пехлеви очень хотел встать в один ряд с великими правителями прошлого – Киром, Дарием и Шапуром. Его сын, Реза Пехлеви, претендует на иранский трон сейчас. Увы, люди в самом Иране воспринимают его внуком самозванца и узурпатора и сыном авантюриста.4 комментария
Россия первой в мире заявила о признании полемики спортивной дисциплиной
В Министерстве спорта России завершается оформление документов для признания полемики новой спортивной дисциплиной с дальнейшим созданием профессиональной лиги.
Необходимая документация для признания полемики спортивной дисциплиной находится на финальном этапе рассмотрения в Министерстве спорта России, передает ТАСС. Ожидается окончательное решение по утверждению статуса дисциплины в ближайшее время.
Президент Профессиональной лиги интеллектуального спорта (ПЛИС) Кирилл Миронченко заявил: «Утверждение полемики и создание профессиональной лиги – это логичный и необходимый этап развития интеллектуальных игр. Наша цель – создать прочную, прозрачную и устойчивую структуру, чтобы игроки могли развиваться, а сообщество – объединяться. Лига должна стать платформой для профессионального роста, развития талантов и долгосрочного будущего интеллектуального спорта. Будем стремиться к тому, чтобы в обозримом будущем полемика встала в один ряд с ведущими спортивными дисциплинами».
Первым турниром под эгидой ПЛИС станет гранд-финал Mafprofi – международное соревнование, которое пройдет в Москве 24 и 25 января. Призовой фонд турнира составит более 3,8 млн рублей, участие примут 12 игроков из 4 стран.
Полемика представляет собой интеллектуальное направление, объединяющее форматы логических игр, требующих развитого аналитического мышления и стратегического планирования.
Ранее в декабре президент Владимир Путин дал поручение правительству законодательно определить понятие командного игрового спорта и расширить полномочия Минспорта.
А министр спорта Дегтярев заявил, что главной задачей российского спорта в 2026 году станет возвращение на мировую арену во всех дисциплинах.
Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты отмечали, что спорт служит инструментом мягкой силы для установления глобальных связей.