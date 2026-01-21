Названа основная версия причины обрушения ТЦ в Новосибирске

СК: Основной версией причины обрушения ТЦ в Новосибирске стало скопление снега

Tекст: Валерия Городецкая

Об этом журналистам заявил руководитель отдела криминалистики следственного управления СК России по Новосибирской области Олег Шемелов, передает ТАСС.

«Первоочередной представляется версия, что это именно обрушение в результате большого количества снега на крыше», – сообщил он.

После завершения работ по разбору завалов на месте происшествия начнет работу следственно-оперативная группа. Следователи планируют изъять элементы конструкций здания и необходимую для расследования техническую документацию.

Напомним, в Новосибирске обрушилась крыша торгового центра, пострадали два человека. В МЧС сообщили, что под завалами здания могут находиться люди.

Спасатели в Новосибирске смогли извлечь из-под завалов обрушившегося торгового центра женщину.

Ранее в мэрии сообщили, что здание ТЦ было построено самовольно.