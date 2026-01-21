Никакого общеевропейского сопротивления Трампу по вопросу Гренландии нет. Никакой общеевропейской гибкой позиции по Украине (которая смогла бы вернуть Европе субъектность хотя бы в этом пункте) тоже нет.0 комментариев
Названа основная версия причины обрушения ТЦ в Новосибирске
СК: Основной версией причины обрушения ТЦ в Новосибирске стало скопление снега
Первоочередной причиной обрушения торгового центра в Новосибирске специалисты считают большое количество снега на крыше здания.
Об этом журналистам заявил руководитель отдела криминалистики следственного управления СК России по Новосибирской области Олег Шемелов, передает ТАСС.
«Первоочередной представляется версия, что это именно обрушение в результате большого количества снега на крыше», – сообщил он.
После завершения работ по разбору завалов на месте происшествия начнет работу следственно-оперативная группа. Следователи планируют изъять элементы конструкций здания и необходимую для расследования техническую документацию.
Напомним, в Новосибирске обрушилась крыша торгового центра, пострадали два человека. В МЧС сообщили, что под завалами здания могут находиться люди.
Спасатели в Новосибирске смогли извлечь из-под завалов обрушившегося торгового центра женщину.
Ранее в мэрии сообщили, что здание ТЦ было построено самовольно.