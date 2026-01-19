Выдвигавшуюся в президенты Раду Русских попросили исключить из двух компаний

Воскресенская попросила суд исключить Русских из двух косметических компаний

Tекст: Дарья Григоренко

ООО «Хайдон» и ООО «Гедонист» были созданы Воскресенской и Русских на равных условиях и занимаются выпуском косметики под собственными брендами, передает РИА «Новости».

Представитель Воскресенской пояснил в суде, что летом 2025 года Русских начала распространять, по мнению истца, ложные сведения о компаниях и лично о Воскресенской, которая является генеральным директором обеих фирм. В частности, блогер заявляла о якобы имевших место кражах брендов и мошенничестве. «Мы полагаем, распространение такой информации препятствует нормальной деятельности обществ и достижению ими своих уставных целей», – заявил юрист Воскресенской.

От Русских никто не явился на предварительное заседание, однако суд получил письменный отзыв на иск. Арбитраж привлек обе компании к делу в качестве третьих лиц и назначил основное слушание на март.

Параллельно арбитражный суд Свердловской области рассматривает другой иск Воскресенской к Русских о защите деловой репутации и взыскании около 4 млн рублей. Согласно данным Роспатента, Воскресенская владеет товарными знаками Rada Russkikh и LactoBio Rada Russkikh, первый из которых распространяется на парфюмерию, ювелирные изделия, одежду, обувь и ряд услуг, а второй – только на парфюмерию и косметику.

Напомним, ЦИК в 2024 году отказал в регистрации кандидатом бьюти-блогеру Раде Русских, так как она предоставила только 476 подписей вместо необходимых 300 тысяч.