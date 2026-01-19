В Сиднее зафиксировали третье нападение акулы на людей за сутки

Tекст: Мария Иванова

Третье за последние сутки нападение акулы на человека произошло в Сиднее, передает ТАСС.

По данным канала 9News, инцидент случился около 18.00 по местному времени на пляже Мэнли на севере города. Пострадавший мужчина был оперативно извлечен из воды отдыхающими, которые оказали ему первую помощь и вызвали спасателей.

На место происшествия прибыли парамедики и полиция, после чего мужчину доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии.

Ранее на пляже Ди-Уай акула попыталась напасть на 11-летнего ребенка, а накануне вечером на пляже Шарки-Бич хищник атаковал 12-летнего мальчика. Все происшествия произошли на популярных пляжах Сиднея, что вызывает беспокойство среди местных жителей и туристов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре прошлого года в Австралии акула напала на женщину, в результате чего она погибла. Австралийский серфингист чуть ранее выжил после нападения акулы-людоеда.