Илью Сорокина признали второй звездой дня в НХЛ

Tекст: Мария Иванова

Российский вратарь клуба «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин признан второй звездой дня в Национальной хоккейной лиге, передает ТАСС.

В матче регулярного чемпионата против «Эдмонтона» Сорокин отразил все 35 бросков по своим воротам, обеспечив победу своей команде со счетом 1:0. «Сорокин был признан первой звездой матча», – сообщили в пресс-службе лиги.

Этот «сухой» матч стал для него пятым в нынешнем сезоне и двадцать седьмым в карьере в НХЛ. Победа в игре принесла Сорокину уже 15-й успех в нынешнем сезоне и 140-й за время его выступлений в лиге. В нынешнем чемпионате он лидирует по числу матчей без пропущенных шайб.

Лучшим игроком дня назван нападающий «Баффало» Тэйдж Томпсон, который в поединке против «Монреаля» (5:3) оформил хет-трик и сделал две результативные передачи. Третьей звездой стал Джек Айкел из «Вегаса» – на его счету три передачи и победный гол в овертайме против «Торонто» (6:5 ОТ).

Как писала газета ВЗГЛЯД, 12 декабря 2025 года Илья Сорокин повторил рекорд клуба New York Islanders по матчам на ноль.

В ноябре Сорокин провел первый «сухой» матч сезона в НХЛ.