«Не в силе Бог, а в правде». Европе и Америке этот принцип неведом, а у нас он известен каждому. Выхватывать куски, рыскать по миру, ища, где что плохо лежит – это совсем не по-нашему. Россия может утвердить себя только как полюс правды, искренности, человечности. Именно этого не хватает сегодня многим народам, всё острее ощущающим себя дичью.0 комментариев
Илью Сорокина признали второй звездой дня в НХЛ
Российский голкипер Илья Сорокин отличился в составе New York Islanders, оформив пятый «сухой» матч сезона и одержав 15-ю победу.
Российский вратарь клуба «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин признан второй звездой дня в Национальной хоккейной лиге, передает ТАСС.
В матче регулярного чемпионата против «Эдмонтона» Сорокин отразил все 35 бросков по своим воротам, обеспечив победу своей команде со счетом 1:0. «Сорокин был признан первой звездой матча», – сообщили в пресс-службе лиги.
Этот «сухой» матч стал для него пятым в нынешнем сезоне и двадцать седьмым в карьере в НХЛ. Победа в игре принесла Сорокину уже 15-й успех в нынешнем сезоне и 140-й за время его выступлений в лиге. В нынешнем чемпионате он лидирует по числу матчей без пропущенных шайб.
Лучшим игроком дня назван нападающий «Баффало» Тэйдж Томпсон, который в поединке против «Монреаля» (5:3) оформил хет-трик и сделал две результативные передачи. Третьей звездой стал Джек Айкел из «Вегаса» – на его счету три передачи и победный гол в овертайме против «Торонто» (6:5 ОТ).
Как писала газета ВЗГЛЯД, 12 декабря 2025 года Илья Сорокин повторил рекорд клуба New York Islanders по матчам на ноль.
В ноябре Сорокин провел первый «сухой» матч сезона в НХЛ.