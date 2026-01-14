Новогодняя живая елка на наших глазах превратилась в «ламповый» символ прошлого. Вместо этого зеленая повестка и псевдоответственность за экологию и прочая пропаганда навязывает нам пластмассовые симулякры праздника. И это только полбеды.3 комментария
Власти решили наделить регионы полномочиями для запрета этнических анклавов
Власти субъектов смогут получить право вводить ограничения для предотвращения появления этнических анклавов, соответствующие предложения должны подготовить МВД, ФСБ и Минэкономразвития при участии исполнительных органов субъектов к середине 2026 года.
МВД, ФСБ и Минэкономразвития совместно с региональными органами исполнительной власти должны подготовить предложения по изменению законодательства до 1 июля 2026 года, передает ТАСС.
Документ предусматривает, что высшие органы исполнительной власти регионов смогут устанавливать ограничения и запреты, чтобы не допустить формирования этнических анклавов и пространственной сегрегации.
Данные предложения станут частью плана мероприятий по реализации концепции государственной миграционной политики на 2026-2030 годы. К установленному сроку в правительство России будет представлен соответствующий доклад по результатам работы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, политолог Евгений Минченко отметил, что этнические анклавы и диаспоры могут быть инструментами недружественной политики против России.
В 2025 году более 54 тыс. иностранных граждан и лиц без гражданства были выдворены из России за различные нарушения законодательства.