Украинца в России осудили за попытку взорвать поезд в Краснодарском крае

Житель Киева рассказал о жизни в городе в условиях масштабного блэкаута

Tекст: Никита Миронов

«На самом деле 13 января ситуация в Киеве лишь углубилась. А началась она еще на прошлой неделе, в ночь на 9 января, после ударов по киевским ТЭЦ. Тогда половина города осталась без отопления, а левый берег еще и погрузился в экстренные отключения: графики с тех пор не соблюдаются», – рассказал один из жителей Киева на условиях анонимности.

По его словам, жители города живут «в режиме охоты за электричеством: оставляем включенный выключатель перед тем, как лечь спать». «Если свет ночью дадут – он разбудит. И тогда начинается ночная беготня по квартире: забросить белье в машинку, загрузить посудомойку, зарядить пауэрбанки, телефоны, зарядную станцию – в общем, все по максимуму. Еду тоже ночью готовили. А так первым делом в пятницу побежал за фильтрованной водой в пункт разлива. Потом – на ближайшую заправку, залил газа в баллон. Готовим теперь в основном на нем. Электрочайником пользоваться перестали, слишком сильно сажает станцию», – поделился собеседник.

По его словам, ситуация от района к району действительно отличается: «Кому-то вернули тепло сразу, еще 9-10 января. А кто-то сидит с холодными батареями до сих пор. В самой лучшей ситуации оказались те киевляне, что заранее озаботились энергонезависимостью своих домов. И собрали деньги на генератор. В этих домах работают лифты, есть освещение, в них не сливали теплоноситель из системы, там не рвало трубы и/или канализацию».

«Хотя, разумеется, и тут все упирается в ресурс работы этой техники. Те же супермаркеты, которые обзавелись генераторами еще в 2023-2024 годах, перестали их включать. Началось это 12 января, однако работники магазинов предупреждали об этом покупателей заранее: мол, закупайтесь впрок. Судя по всему, это было согласованным решением владельцев сетей», – говорит киевлянин.

Причина – несоблюдение графиков. Магазины работают по 14-15 часов сутки, а свет за это время дают лишь на пару часов. Для генераторов это слишком, по регламенту их нужно выключать каждые 6-8 часов (залить топливо, дать остыть). Когда графики действовали, проблем с этим не было. А без графиков генераторы быстро начинают сыпаться, и никто эти затраты владельцам не возместит.

«По словам работников сети «Новус», за прошлый год из-за ненадлежащей эксплуатации (в основном – из-за длительных отключений света) компания лишилась 15 дизельных генераторов (150-300квт каждый). Не исключено, что владельцы таким образом пытаются повлиять на власти – чтобы те выделили магазины в отдельную защищенную группу потребителей», – предположил киевлянин.

В результате российских ударов в Киеве сложилась катастрофическая ситуация в сфере энергетики. Как рассказали ТАСС очевидцы, проблемы с энергоснабжением жители украинской столицы испытывают с начала года. Так, в отдельных микрорайонах города электричество появляется всего на два-три часа в сутки.

Во вторник ситуация в сфере энергетики усугубилась. В ночь с 12 на 13 января ВС России нанесли массированный удар высокоточным оружием и БПЛА по объектам энергетики и ВПК Украины. В Минобороны подчеркивают, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Позднее Минэнерго Украины сообщило, что из-за повреждения энергетической инфраструктуры пропал свет в Киеве, Киевской, Одесской, Харьковской, Днепропетровской и Черниговской областях.

Наложились и погодные условия: снег и ветер. В результате в Киеве – почти полный блэкаут. Как заявил мэр города Виталий Кличко, электроэнергии не хватает даже для критической инфраструктуры. «Энергетики работают. Но ситуация очень сложная», — написал Кличко в Telegram-канале.