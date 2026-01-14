Новогодняя живая елка на наших глазах превратилась в «ламповый» символ прошлого. Вместо этого зеленая повестка и псевдоответственность за экологию и прочая пропаганда навязывает нам пластмассовые симулякры праздника. И это только полбеды.3 комментария
Госдума одобрила соглашение с Белоруссией о защите граждан
На пленарном заседании в Государственной Думе одобрили договор, направленный на защиту граждан России и Белоруссии от необоснованных преследований другими государствами.
Соглашение предусматривает защиту граждан двух стран от необоснованного уголовного преследования со стороны третьих государств и международных судебных органов, передает ТАСС.
Документ основан на принципах международного права, включая невмешательство во внутренние дела и суверенное равенство государств.
В пояснительной записке отмечается, что соглашение способствует укреплению сотрудничества России и Белоруссии в вопросах защиты своих граждан и гарантий их прав в случае преследования третьими странами. В документе также прописаны положения, касающиеся иммунитета должностных лиц обеих стран.
Договор был подписан в Москве 13 марта 2025 года, а в Госдуму его внес президент России Владимир Путин 9 января 2026 года.
В декабре президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон, приравнивающий нападение на страны ОДКБ к агрессии против Белоруссии.