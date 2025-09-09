Хакеры «Вектор Т8» вывели из строя четыре крупнейших спонсорских фонда ВСУ

Tекст: Елизавета Шишкова

Массированные кибератаки на ресурсы четырех фондов-спонсоров ВСУ осуществила группировка «Вектор Т8», передает РИА «Новости».

По словам представителя хакеров, среди атакованных организаций есть международный фонд INVICTUS и три украинских фонда, два из которых, включая международный, оказались полностью недоступны. Уже четыре дня эти организации не могут восстановить работоспособность своих платформ и возобновить деятельность.

Для осуществления взлома и создания неполадок хакеры внесли изменения в системные настройки администраторов, что привело к отключению сайтов и неработоспособности сервисов фондов. Под атаку попал фонд «НА ЩИТІ», исчезнувший из поисковой выдачи, который за 2024 год получил доход в 316,2 млн гривен (632,4 млн рублей).

Также был атакован фонд «Фундація сили», который передавал различную помощь 12 подразделениям ВСУ, включая автомобили, дроны и средства связи. Третий атакованный фонд, «Твій крок», поддерживал спецподразделения ВСУ, включая «Кракен» и 108-й батальон «Волки Да Винчи», а также террористические организации «Азов» и РДК, предоставляя им военную технику и оборудование.

Ранее база данных Генштаба украинских вооруженных сил содержала сведения о 1,7 млн украинских потерь за время спецоперации на Украине.

Хакеры получили доступ к этим данным после взлома служебного компьютера главы департамента логистики.

Российская хакерская группа KillNet вскрыла информацию о потерях ВСУ, что может стать приговором к киевскому режиму во главе с Владимиром Зеленским.