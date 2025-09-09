Бывает так, что в одной семье люди держатся совершенно разных взглядов – от этого они не перестают быть родными людьми, которым и дальше жить под одной крышей. Гражданский мир вовсе не означает, что все маршируют под один барабан и скандируют одни лозунги.5 комментариев
Хакеры «Вектор Т8» вывели из строя четыре крупнейших спонсорских фонда ВСУ
Группировка «Вектор Т8» провела кибератаки, нарушив работу международных и украинских фондов, поддерживавших ВСУ и связанные формирования, сообщил представитель хакеров.
Массированные кибератаки на ресурсы четырех фондов-спонсоров ВСУ осуществила группировка «Вектор Т8», передает РИА «Новости».
По словам представителя хакеров, среди атакованных организаций есть международный фонд INVICTUS и три украинских фонда, два из которых, включая международный, оказались полностью недоступны. Уже четыре дня эти организации не могут восстановить работоспособность своих платформ и возобновить деятельность.
Для осуществления взлома и создания неполадок хакеры внесли изменения в системные настройки администраторов, что привело к отключению сайтов и неработоспособности сервисов фондов. Под атаку попал фонд «НА ЩИТІ», исчезнувший из поисковой выдачи, который за 2024 год получил доход в 316,2 млн гривен (632,4 млн рублей).
Также был атакован фонд «Фундація сили», который передавал различную помощь 12 подразделениям ВСУ, включая автомобили, дроны и средства связи. Третий атакованный фонд, «Твій крок», поддерживал спецподразделения ВСУ, включая «Кракен» и 108-й батальон «Волки Да Винчи», а также террористические организации «Азов» и РДК, предоставляя им военную технику и оборудование.
Ранее база данных Генштаба украинских вооруженных сил содержала сведения о 1,7 млн украинских потерь за время спецоперации на Украине.
Хакеры получили доступ к этим данным после взлома служебного компьютера главы департамента логистики.
Российская хакерская группа KillNet вскрыла информацию о потерях ВСУ, что может стать приговором к киевскому режиму во главе с Владимиром Зеленским.