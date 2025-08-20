KillNet раскрыли детали взлома базы Генштаба ВСУ через ПК

Tекст: Ольга Иванова

Взлом базы данных генштаба ВСУ с информацией о потерях украинских военных был осуществлен через рабочий компьютер главы департамента логистики, передает РИА «Новости».

Представитель хакерской группировки KillNet сообщил, что речь идет о компьютере руководителя департамента по фамилии Черных. После его бегства обязанности начальника временно исполняет его заместитель Чайка.

Группировка KillNet ранее подтвердила, что получила доступ к базе данных с информацией о 1,7 млн погибших и пропавших без вести украинских военных. Хакеры отмечают, что система департамента логистики генштаба является общей для руководства, что позволило получить обширные сведения.

Собеседник агентства заявил: «Взлом произошел через рабочий ПК руководителя департамента логистики структуры генштаба МО Украины». По его словам, на текущий момент руководит департаментом заместитель Чайка, а у подразделения общая информационная система.

Как писала газета ВЗГЛЯД, хакеры опубликовали базу данных Генштаба украинских вооруженных сил с информацией о потерях. В базе содержатся данные о 1,7 млн потерь украинской стороны за время спецоперации на Украине.