KillNet раскрыли детали взлома базы Генштаба ВСУ через ПК
Данные о потерях украинских военных в объеме 1,7 млн записей стали доступны хакерам после взлома служебного компьютера главы департамента логистики, сообщил представитель хакерской группировки KillNet.
Представитель хакерской группировки KillNet сообщил, что речь идет о компьютере руководителя департамента по фамилии Черных. После его бегства обязанности начальника временно исполняет его заместитель Чайка.
Группировка KillNet ранее подтвердила, что получила доступ к базе данных с информацией о 1,7 млн погибших и пропавших без вести украинских военных. Хакеры отмечают, что система департамента логистики генштаба является общей для руководства, что позволило получить обширные сведения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, хакеры опубликовали базу данных Генштаба украинских вооруженных сил с информацией о потерях. В базе содержатся данные о 1,7 млн потерь украинской стороны за время спецоперации на Украине.