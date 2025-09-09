За первые сутки на канал президента России в Max подписались более 150 тыс. человек

Число подписчиков канала главы российского государства «Кремль.Новости» в мессенджере Max превысило 150 тыс. человек за первые сутки работы, передает ТАСС.

Канал был создан 8 сентября, к середине дня на него подписалось уже 42,3 тыс. человек. За первые сутки в канале появилось два поста, которые суммарно собрали свыше 25 тыс. реакций от пользователей.

Сейчас на канал Кремля в Telegram подписано более 292 тыс. человек. Кроме того, пресс-служба президента России ведет официальные аккаунты в VK, а также на платформах Youtube и Rutube.

Max – российская цифровая платформа, предоставляющая мессенджер с возможностями аудио- и видеозвонков, чатами, голосовыми сообщениями, пересылкой больших файлов и отправкой денежных переводов.

В Минцифры поясняли, что мессенджер Max будет доступен пользователям при ограничениях мобильного интернета.

Разработчик приложения VK сообщал, что аудитория Мах превысила 30 млн человек.

