Бывает так, что в одной семье люди держатся совершенно разных взглядов – от этого они не перестают быть родными людьми, которым и дальше жить под одной крышей. Гражданский мир вовсе не означает, что все маршируют под один барабан и скандируют одни лозунги.5 комментариев
За первые сутки на канал президента России в Max подписались более 150 тыс. человек
Официальный канал президента России Владимира Путина в Max за первые сутки привлек более 150 тыс. подписчиков, а опубликованные посты получили более 25 тыс. реакций.
Число подписчиков канала главы российского государства «Кремль.Новости» в мессенджере Max превысило 150 тыс. человек за первые сутки работы, передает ТАСС.
Канал был создан 8 сентября, к середине дня на него подписалось уже 42,3 тыс. человек. За первые сутки в канале появилось два поста, которые суммарно собрали свыше 25 тыс. реакций от пользователей.
Сейчас на канал Кремля в Telegram подписано более 292 тыс. человек. Кроме того, пресс-служба президента России ведет официальные аккаунты в VK, а также на платформах Youtube и Rutube.
Max – российская цифровая платформа, предоставляющая мессенджер с возможностями аудио- и видеозвонков, чатами, голосовыми сообщениями, пересылкой больших файлов и отправкой денежных переводов.
В Минцифры поясняли, что мессенджер Max будет доступен пользователям при ограничениях мобильного интернета.
Разработчик приложения VK сообщал, что аудитория Мах превысила 30 млн человек.